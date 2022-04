Das sind die Trends der Gärtnereien rund um Aarau

Frühling Ab ins Beet und dann auf den Teller: Diese Trends stellen die Gärtnereien in der Region fest Während der Frühling erwacht, werden die Gärtnereien in der Umgebung überrannt. Die Bevölkerung ist seit der Coronapandemie regelrecht in der Pflanzen-Ekstase. Der AZ verraten die Gärtnereien der Region, welche Gartenprodukte aktuell besonders nachgefragt sind. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu den Trends gehören unter anderem farbige und essbare Pflanzen. Bild: Soraya Sägesser / Aargauer Zeitung

Wenn die Temperaturen steigen und Gummistiefel sowie Sonnenhut wieder zum täglichen Garten-Outfit gehören, ist der Frühling da. Die Blumen beginnen zu blühen, und mit ihnen kommen die Hobbygärtner, die seit Wochen die Gärtnereien überrennen. Die Blumennachfrage ist nicht wie jedes Jahr, nein, diesen Frühling ist es anders: Die Hobbygärtner ringen um heimische Pflanzen, Stauden oder Balkonblumen und sind regelrecht in Pflanzen-Ekstase.

Da die Menschen ab 2020 wegen der Coronapandemie nicht mehr reisen konnten, suchten sie nach einer neuen Beschäftigung. Als sie aus dem Homeoffice hinters Haus oder auf ihren Balkon blickten, sahen sie ein neues Tätigkeitsfeld. Zum Glück und Schreck der Gärtnereien, denn viele von ihnen waren – und manche sind immer noch – durch den plötzlichen Ansturm und die sich ständig verändernde Coronasituation sehr stark gefordert. Und der Boom hält an. Obwohl die Pandemie den Alltag nun nicht mehr prägt, bleibt die Leidenschaft zum Gärtnern in der Bevölkerung.

Die verschiedenen Trends haben alle etwas gemeinsam

Für diesen Frühling unterscheiden sich die Trends bei den verschiedenen Gärtnereien. So verkaufen sich in einem Gartencenter die Küchenkräuter besonders gut, beim anderen sind Zitruspflanzen wie Orangenbäume die Hits. Eine weitere Gärtnerei schwärmt von den Kartoffeln, die dieses Jahr in Rekordzahlen verkauft werden.

Obwohl die Trends in jedem Gartengeschäft anders sind, haben alle etwas gemeinsam: «Selbstversorgung hat Aufwind bekommen, gerade auch in der Zeit der Pandemie», sagt Svenja Gujer von der Alten Stadtgärtnerei in Aarau. Das ist auch den anderen Gärtnereien aufgefallen. «Die Menschen haben während der Pandemie mehr Zeit gehabt und Freude am Kochen gefunden», sagt Adrian Huber, Inhaber der Huplant Pflanzenkulturen AG in Hirschthal. «Sie sind stolz, wenn sie dazu Blumen oder Gemüse aus dem eigenen Garten ernten können.» Neben dem essbaren Grünzeug sind es Zierpflanzen wie Geranie, Margeriten oder Petunien, die aktuell zu den Favoriten der Kundinnen und Kunden gehören.

Mehr Nachhaltigkeit, mehr Bienenhotels

Der Verkauf von Insekten- und Bienenhotels hat in den letzten Jahren zugenommen. «Die Leute schauen mehr auf Artenvielfalt und vor allem auf Bienen», sagt Judith Erni vom Wyss GartenHaus in Aarau. Die Hobbygärtner würden nach spezifischen Blumen für Bienen fragen, erzählt sie weiter. Bei der Alten Stadtgärtnerei Aarau ist dies ähnlich: «Die Menschen sind achtsamer geworden, Bienen und allgemein der Insektenwelt gegenüber», freut sich Franziska Birri.

Der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist in den anderen Gärtnereien ebenfalls spürbar. Neben den Bienen und Insekten sind den Hobbygärtnern einheimische Pflanzen wichtig. Diese gestiegene Nachfrage ist ganz im Sinne der Geschäfte. Denn durch die grosse Pflanzennachfrage seien die Lieferfristen lang geworden, erzählt Daniel Labhart von der Gärtnerei D. Labhart in Schafisheim. «Wir legen nun unseren Fokus auf Schweizer Produkte.»

Das Kräuterangebot der Wyss GartenHaus in Aarau ist gross. Bild: Soraya Sägesser / Aargauer Zeitung

Durch den coronabedingten Garten-Boom wurden nicht nur Erde und Blumen benötigt, sondern auch das Wissen der Gärtnerei-Mitarbeitenden. Diesen ist aufgefallen, dass in den letzten zwei Jahren vor allem junge Menschen neu mit Gärtnern angefangen haben. Sei dies mit einer pflegeleichten Zimmerpflanze, einem Hochbeet oder einem ganzen Garten. Adrian Huber von der Huplant Pflanzenkulturen AG hat dafür eine Erklärung: «Durch die Digitalisierung und das Homeoffice sind viele in einer digitalen Cloud gefangen. Am Abend suchen sie die Freiheit und Verbindung mit der Erde. Blumen und Gartenarbeit bringen Glück und das natürliche Lebensgefühl zurück.»

Obwohl der Ansturm auf die Gärtnereien in den letzten Jahren grösser geworden ist, seien die Hobbygärtner gelassener, berichten alle befragten Gartencenter. «Wenn es die rote Blume nicht mehr hatte, nahmen sie die gelbe», sagt Judith Erni vom Wyss GartenHaus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen