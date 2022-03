Ukraine-Krieg: Kundgebung für Familien und Kinder in Aarau

Friedensaktion Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg in Aarau – extra für Familien mit Kindern und Jugendliche Am Samstag findet in der Kantonshauptstadt eine Mahnwache für Frieden in der Ukraine statt. Es ist nach der Kundgebung in Baden am letzten Sonntag bereits die zweite grössere Friedensaktion im Aargau. Nadja Rohner 03.03.2022, 11.12 Uhr

In Baden fand letztes Wochenende schon eine Kundgebung statt. Alex Spichale / AGR

In Baden hat am letzten Sonntag bereits eine Anti-Kriegsdemonstration stattgefunden. Nun zieht Aarau nach. Der parteilose Buchser Gemeinderat Reto Fischer hat eine Mahnwache initiiert. Die polizeilich bewilligte Solidaritätsaktion soll am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Kirchplatz in Aarau stattfinden. Und sie richtet sich explizit an Familien mit Kindern und an Jugendliche.

Reto Fischer Fabio Baranzini

«Vielen Kindern und Jugendlichen ist es in diesen Tagen ein Bedürfnis zu verstehen was auf unserer Welt gerade passiert», sagt Fischer, der als Lehrer tätig ist. «Gleichzeitig wollen sie irgendetwas tun, helfen, bewegen. Ich bin der Meinung, dass wir den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft diese Möglichkeit bieten sollten. Lasst uns Aarau in blaugelbe Farben tauchen und der ukrainischen Bevölkerung zeigen, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht alleine ist. Flaggen, Zeichnungen oder Blumen mitbringen ist erwünscht.»

Der Kirchplatz befindet sich in der Aarauer Altstadt:

Die nächstgelegenen Bushaltestellen sind Holzmarkt oder Rathaus, ab dem Bahnhof ist der Kirchplatz in zirka zehn Gehminuten zu erreichen. Da die Parkiermöglichkeiten in der Innenstadt beschränkt sind und die Altstadt verkehrsfrei ist, empfiehlt es sich, die rund um die Innenstadt gelegenen Parkanlagen Schanz, Viehmarkt, Flösserplatz, Kettenbrücke, Mühlematt oder Sporthalle/Schachen zu benutzen.