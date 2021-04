Asylaufnahmezentrum «Grosse Mitschuld an Explosion der Sozialhilfekosten»: SVP Buchs will «Casa Torfeld» schliessen – das sagen Ammann und Kanton In einem Rundumschlag gegen das Asylwesen in der Region Aarau spricht sich die Buchser SVP gegen die Pläne des Regierungsrats aus, den Mietvertrag für das kantonale Erstaufnahmezentrum «Casa Torfeld» zu verlängern. Nadja Rohner 23.04.2021, 05.00 Uhr

Die Unterkunft für Flüchtlinge in Buchs: Casa Torfeld 1 und 2, Objekt bewacht VüCH. Daniel Vizentini

«LICHT AUS IM CASA TORFELD», schrieb die SVP Buchs gestern auf Facebook. In einer Medienmitteilung machte die von Samuel Hasler präsidierte Ortspartei publik: «Der Regierungsrat beschloss an seiner ­Sitzung, dem Grossen Rat einen Verpflichtungskredit über 3,2 Mio. Franken für die Verlängerung des Mietvertrags und die Instandsetzung der kantonalen Unterkunft Buchs 3 + 5 vorzulegen.» Damit sind die beiden Gebäude des kantonalen Erstaufnahmezentrums am Gartenweg gemeint, «Casa Torfeld» genannt. In der ehemalige Saisonnier-Herberge leben seit 1996 Flüchtlinge.

Aktuell sind hier vom Bund zugewiesene Personen untergebracht – in der Regel für drei bis vier Wochen. Danach werden sie abhängig von ihrem Status in weitere kantonale Unterkünfte auf dem Kantonsgebiet verteilt, einer Gemeinde zugewiesen oder sie ziehen im Rahmen der freien Wohnsitzwahl in eine Gemeinde.

Stand gestern leben gemäss Departement Gesundheit und Soziales (DGS) 99 Personen in den beiden Häusern, davon 53 alleinreisende Männer, der Rest Familien. Das entspricht einer Auslastung von 53 Prozent (pandemiebedingt). Stimmt der Grosse Rat dem Antrag des Regierungsrats zu, könnte die Unterkunft laut SVP sicher bis 2032 betrieben werden. Die Partei wehrt sich dagegen: Sie fordert den Gemeinderat auf, beim Regierungsrat vorstellig zu werden und – dies zu verhindern.

«Steuererhöhung im zweistelligen Prozentbereich»

Die SVP Buchs gibt dem Casa Torfeld «eine grosse Mitschuld» dafür, dass es in Buchs zu «einer Explosion der Sozialhilfekosten» gekommen sei. «In den letzten 20 Jahren stiegen die Ausgaben der Gemeinde von 1,1 Mio. auf stolze 4,9 Mio. Franken.» Es sei «offensichtlich, dass sich die Asylbewerber während ihrer Zeit in der Aufnahmeeinrichtung ein Beziehungsnetz aufbauen und bei der späteren freien Wohnortswahl dies beibehalten möchten. Damit verbleiben sie hier und belasten zukünftig unsere Sozialhilfe».

Ammann: «Keine nennenswerten Probleme»

Was ist an diesen Thesen dran? Die gestiegenen Sozialhilfekosten sind ein Fakt, bestätigt Gemeindeammann Urs Affolter. Aber: «Das hat aus Sicht des Gemeinderats nichts mit dem Casa Torfeld zu tun.» Die Asylbewerber blieben nicht lange genug in der Gemeinde, um ein Beziehungsnetz zu knüpfen. Dass sich viele Sozialhilfebezüger in Buchs niederlassen – ob Flüchtlinge oder nicht –, hänge damit zusammen, dass Immobilienbesitzer ihre Wohnungen zu sehr günstigen Konditionen anbieten. Affolters Fazit: «Wir haben keine nennenswerten Probleme mit dieser Unterkunft.»

Ähnlich klingt es auch beim Departement Gesundheit und Soziales. Es schreibt punkto Sicherheit, ihm seien im Casa Torfeld «keine Ausschreitungen bekannt». Die Zugänge würden von einem Sicherheitsdienst permanent überwacht, die Kantonspolizei führe regelmässige Kontrollen durch – auch zur Prävention –, in den Abend- und Nachtstunden patrouilliere der Sicherheitsdienst im Quartier.

Auch das DGS kann die These, dass viele Flüchtlinge aufgrund ihres Aufenthalts im Casa Torfeld in Buchs bleiben wollen, nicht nachvollziehen. Das Departement weist darauf hin, dass die Zahl jener Casa-Torfeld-Bewohner, die im Anschluss direkt freie Wohnsitzwahl haben, aktuell bei 10 bis 20 Prozent liege. Die SVP Buchs schrieb auch, sie könne «nicht tatenlos zuschauen, wie die Asyl- und Sozialhilfezahlen in der Region explodieren».

Was heisst das konkret? Das DGS schreibt: «Im Asylbereich gibt es zurzeit tiefe Zuweisungen durch den Bund. Der Bestand von beispielsweise vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern ist daher seit dem Frühling 2020 um rund 5 Prozent gesunken.» Die Sozialhilfequote des Bezirks Aarau sei in den letzten drei Jahren konstant gewesen (rund 3,2 Prozent), womit sie über dem Kantonsmittel (2,1 Prozent) und genau im Schweizer Schnitt liege. «Die Sozialhilfequote für die Gemeinde Buchs ist in den letzten drei Jahren gesunken», so das Departement. Zuletzt lag sie bei 3,6 Prozent, deutlich über dem Kantonsmittel.

Die SVP führt in der Mitteilung weiter an, durch das an der Rohrerstrasse in Aarau geplante kantonale Integrationszentrum. würde Platz für über 200 weitere Flüchtlinge in der Agglomeration Aarau geschaffen. Das DGS hingegen betont, das stimme nicht: «Die Plätze, die für Unterbringung von 250 Personen im Integrationszentrum geschaffen werden, werden in Aarau und den Nachbargemeinden entsprechend abgebaut.»