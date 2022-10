Flucht von Amin T.: Verdächtige Videobilder nicht weitergeleitet

Anfang Oktober flüchtete der Häftling Amin T. beim Bahnhof Aarau. TeleM1

Flucht von Häftling Warum hat die Kapo Solothurn einen Video-Hinweis nicht weitergeleitet? Anfang Oktober brach ein Häftling am Bahnhof Aarau aus einem Gefangenentransport aus und konnte fliehen. Bis anhin fehlte von ihm jede Spur. Obwohl er in der Region Olten gesichtet worden sein könnte, nahm die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung zu wenig ernst. 24.10.2022, 08.39 Uhr

Fahndungsbild des Geflüchteten 34 Jahre alten Tunesiers. Kapo AG

Am Tag nach der Flucht soll sich in der Region Olten eine verdächtige Szene abgespielt haben, wie der «Blick» schreibt. Mehrere Männer hätten sich auf einem Parkplatz getroffen und dort laut diskutiert. Einer von ihnen soll dann in einen grauen Mercedes eingestiegen sein und auf dem Beifahrersitz bei offener Tür nervös seine Schuhe gewechselt haben.