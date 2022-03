Küttiger Pfarrhaus wird zur Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Flucht Aus der Ukraine ins Küttiger Pfarrhaus: «Wir kamen nicht hierher für ein besseres Leben, denn wir hatten ein gutes» Dank privater Initiative und viel Hilfe aus der Bevölkerung dienen nun zwei leerstehende Liegenschaften auf dem Küttiger Kirchberg als Unterkunft für Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten. Ein Besuch. Nadja Rohner 11.03.2022, 20.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

v.l. :

Peter Kuntner, Simone Podolak, Oliver Morel mit Sohn, Silvia Beer, alle Anwohner respektive Vertreter der Kirchenpflege.

Dann: Adelina mit Kater Silver, Svetlana, Alexej und Maria mit ihren drei Söhnen sowie Maria Mykhalienko, die ebenfalls geflüchtet ist und beim Treffen übersetzt hat. Bild: Nadja Rohner

Wo Behörden manchmal lange brauchen, geht es ganz fix, wenn ein Dorf zusammenspannt: In Küttigen sind sieben Ukrainerinnen und Ukrainer ins Pfarr- und ins Sigristenhaus auf dem Kirchberg eingezogen. Und das auf private Initiative. Simone Podolak, Silvia Beer und Peter Kuntner, die alle ganz in der Nähe wohnen, sind erst vor zwei Wochen ins Gespräch darüber gekommen, was man von der Schweiz aus tun könnte, um den Flüchtenden zu helfen.

Kuntner erzählt: «Wir sind darauf gekommen, dass hier zwei grosse Häuser leer stehen. Ich habe sofort mit der Kirchenpflege Kontakt aufgenommen – und war sehr überrascht, innert zweier Stunden eine Zusage zu erhalten.»

Von Freitag bis Sonntag letzter Woche wurden die zwei Häuser, in denen ungefähr 20 Personen Platz haben, eingerichtet. «Die Solidarität ist gross», sagt Kuntner. «Wir haben 14 Betten erhalten, Bettwäsche und Frotteewaren, Haushaltgeräte und was sonst so nötig war. Der Stromer aus dem Dorf kam gratis für die Lampeninstallation, der Informatiker hat das WLAN eingerichtet, andere fuhren Lieferwagen oder schleppten Möbel. Auch das Bauamt der Gemeinde hat spontan mitgeholfen.» Bei Möbel Pfister darf er demnächst noch Ware abholen.

Es ist eine glückliche Fügung, dass Oliver Morel, Interimspräsident der Kirchenpflege, dank russischer Ehefrau die Sprache fliessend spricht und sich mit der Kultur auskennt. Er hat die Einkaufsliste für die Unterkunft geschrieben – Kartoffeln, Zwiebeln und Randen, aber keine Pasta. Und er schmunzelt auch, als Peter Kuntner darüber spricht, für die Bewohnerinnen und Bewohner Velos zu organisieren – das sei so ganz und gar nicht verbreitet östlich von Polen.

Währenddessen fuhr ein Bekannter von Podolak, Reto Müller, mit der Bahn ins polnische Krakau – mit der Absicht, dort Flüchtende einzuladen und sie in die Schweiz zu bringen. Svetlana (45) und Adelina (24), Mutter und Tochter, kamen mit. Da hatten sie schon eine Odyssee hinter sich – zwölf Tage Reise, immer mit Kater Silver auf dem Arm. Das erzählen sie am Küchentisch im Pfarrhaus, wo die AZ vorbeischauen durfte.

Neben Svetlana und Adelina sind noch Alexej (43) und Maria (40) mit ihren drei Söhnen (17, 8 und 7) hier. Auch sie fanden via Reto Müller nach Küttigen, kamen aber mit dem eigenen Auto. Englisch verstehen sie fast alle, mache sprechen es fliessend. Und doch ist es gut, dass Maria (28) zum Übersetzen mit am Tisch sitzt – auch sie floh vor einer Woche mit ihrer ganzen Familie aus der Ukraine zu Bekannten in Biberstein, stand drei Tage im Stau. Weil sie aber früher schon mal in der Schweiz lebte, spricht sie sehr gut Deutsch.

Maria Mykhalienko hat ihre Flucht aus der Ukraine mit der Handykamera festgehalten. Bild: Maria Mykhalienko

Svetlana und Adelina wohnten in Kiew, kommen aber ursprünglich aus dem Donbass, schon länger ein Krisengebiet. Deshalb haben sie mit der Flucht auch nicht gezögert. «Wir wussten, was auf uns zukommen würde, deshalb haben wir kaum noch zugewartet, sondern sofort gepackt. Unsere Männer haben uns an die Grenze gefahren, mussten in der Ukraine bleiben. Zu Fuss gelangten wir über die Grenze nach Moldawien, dann via Rumänien, Ungarn und die Slowakei nach Krakau. Von dort in die Schweiz.»

Alexej erzählt die Fluchtgeschichte seiner Familie so: «Der Entscheid fiel nach der schlimmen Nacht vom 25. auf den 26. Februar. Wir wohnten neben einem Flughafen, ein besonders gefährdeter Ort. In jener Nacht hörten wir die Bomben, sahen Raketen. Da wussten wir, dass wir gehen müssen – aber nicht, wohin. Wir sind einfach losgefahren, oft nicht über Strassen, sondern über Felder, immer in Richtung jener Grenze, die gerade am wenigsten Stau hatte. Das war die zur Slowakei.

Auch wir haben unterwegs Reto Müller getroffen, der uns nach Küttigen schickte. Wir hatten keine andere Wahl.» Die restliche Familie ist noch in der Heimat. Seine Eltern seien zu alt, um zu reisen, sagt Alexej. Marias Vater hat sich einer lokalen Verteidigungsgruppe angeschlossen, «und ohne ihn geht meine Mutter nirgends hin».

Maria Mykhalienko hat ihre Flucht aus der Ukraine mit der Handykamera festgehalten. Bild: Maria Mykhalienko

Am Küchentisch in Küttigen erzählen die Familien, wie schwierig es ist, seine Angehörigen zurückzulassen. Wie Freundschaften und familiäre Bande zu Russen zerbrechen, weil sie von ihnen nur hören, es sei alles nicht so schlimm und bald vorbei. Wie viel Geld gerade vernichtet wird, besonders in jenen Gebieten, die im Aufschwung waren. «Viele Ukrainer haben an die Zukunft der Ukraine geglaubt und Geld in den Aufbau investiert, statt zu sparen», so Alexej. «Wir kamen nicht hierher für ein besseres Leben», betont Svetlana. «Denn wir hatten ein gutes Leben. Wir haben gut verdient, konnten reisen und ins Theater.»

«Theoretisch würden wir schon zurück wollen»

Auf die Frage, ob sie so schnell wie möglich zurück wollen wie viele der nun ankommenden Ukrainer, zucken alle Erwachsenen die Schultern. Maria aus Kiew sagt, sie weine viel und wolle nach Hause. «Wir haben angefangen, nur noch im Heute zu leben», sagt Svetlana dann. «Theoretisch würden wir schon zurück wollen. Aber ob das realistisch ist? Ich habe wenig Hoffnung. Wir alle hatten eigene Unternehmen. Diese müssten wir nach dem Krieg wieder ganz neu aufbauen.»

Svetlana hatte ein Nagelstudio, Adelina gab Yogastunden – das tut sie übrigens auch jetzt: Gerade hat sie online Ukrainerinnen in der Heimat unterrichtet, vom Küttiger Pfarrhaus aus. Alexej war Mitinhaber und Verkaufsleiter eines Unternehmens, das Geräte für den Bau herstellt; seine Frau Maria war in der Logistik tätig. Maria, die Übersetzerin, ist Food-Fotografin:

Auf die Frage, was sie nun brauchen, antwortet Svetlana, noch bevor Maria fertig übersetzt hat: «Arbeit.» Maria selber sagt, es sei schlimm, nichts tun zu können. «Du fühlst dich total unwohl, wenn andere für dich zahlen müssen.» Ukrainer seien «Arbeitstiere», betont auch Alexej. Noch ist unklar, wie lange sie warten müssen, bis sie überhaupt legal arbeiten können. Auf jeden Fall wollen sie sofort Deutsch lernen. Wo die Kinder zur Schule gehen können – möglichst bald –, ist in Abklärung.

Beide Familien betonen, wie immens dankbar sie für die Gastfreundschaft sind, die sie erlebt haben. Nicht nur in der Schweiz, auch in Moldawien, Rumänien, Polen – überall hat man sie mit Essen versorgt, ihnen Rechnungen erlassen, ihnen ein Bett gegeben. «Das ist sehr berührend und gibt uns Kraft», sagt Svetlana.

Wie man helfen kann

Weil die Hilfsbereitschaft weiterhin gross ist, gibt es für die Flüchtlingsunterkunft Kirchberg eine Webseite (https://www.sonjaschnik.ch/). Sachspenden – komplette Betten werden beispielsweise noch gebraucht – können dort angeboten werden (man darf sie aus logistischen Gründen nicht unangemeldet vorbeibringen). Auch Jobangebote oder Freiwilligendienste sind willkommen. Die Kirchgemeinde spendet Geld aus ihrem normalen Spendenkonto an Hilfsorganisationen für die Hilfe direkt im Kriegsgebiet. Für die Betreuung der Flüchtlinge auf dem Kirchberg wurde ein eigenes Spendenkonto eingerichtet, das man auf der Webseite findet.