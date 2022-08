Fischereiverband ist alarmiert – Aargau ist besonders betroffen

Historisches Fischsterben auch im Kanton Aargau. TeleM1

Fischsterben «Die reinste Katastrophe»: Fischereiverband ist alarmiert – der Kanton Aargau ist besonders davon betroffen Aufgrund der Trockenheit und Hitze sterben derzeit viele Fische. Der Fischereiverband fordert die Politik zum Handeln auf. Nun dürften die Restwassermengen nicht für die Energieerzeugung abgezogen werden. Auch im Aargau: TeleM1 hat an der Sissle in Eiken mit dem Geschäftsführer des Fischereiverbands gesprochen. 12.08.2022, 21.18 Uhr

Immer mehr Fische verenden wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit. (Symbolbild) Keystone

Wie ein Fisch im Wasser: Die Redewendung beschreibt einen Zustand, in dem einem wohl ist. Doch den Fischen ist es alles andere als wohl in den ausgetrockneten Seen und Flüssen der Schweiz. Am Freitag hat der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) Alarm geschlagen. Landauf landab berichteten Fischer und Kantone vermehrt über ausgetrocknete Gewässer und tote Fische. «Es ist die reinste Katastrophe, man kann es leider nicht anders sagen», lässt sich Zentralpräsident Roberto Zanetti in einer Mitteilung zitieren. Der SFV spricht gar von einem Fischsterben «historischen Ausmasses».