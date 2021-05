Finanzielle Unterstützung Fast 30 Prozent der Kinderbetreuungsgelder wurden gar nicht verwendet: «Für eine Stadt wie Aarau ist das wirklich eine Schande» In Aarau wurden fast 30 Prozent der budgetierten Kinderbetreuungsgelder nicht verwendet. Zwei Einwohnerrätinnen fordern nun eine Korrektur. Lenzburg etwa hat die Einkommensgrenze für Subventionen letztes Jahr bereits gesenkt. Daniel Vizentini 12.05.2021, 05.00 Uhr

Die «Aare Kita» im Aarauer Scheibenschachen, eine der Kindertagesstätten der Stadt.

Sandra Ardizzone (9.3.2016)

Eingereicht wurde die Anfrage erst wenige Tage vor der Aarauer Einwohnerratssitzung: Die Einwohnerrätinnen Anja Kaufmann (SP) und Petra Ohnsorg (Grüne) wollten vom Stadtrat wissen, warum 2020 im Bereich Kinderbetreuung nur 1,79 Millionen Franken Subventionsgelder an die Eltern ausbezahlt wurden, obwohl 2,51 Millionen Franken budgetiert waren – fast 30 Prozent Unterschied.

Will Antworten: Einwohnerrätin Anja Kaufmann von der SP. Foto: AZ

Selbst im Vergleich zu 2019 seien es fast 600'000 Franken weniger gewesen. Dies, obwohl am 1. Januar 2020 ein neues Kinderbetreuungsreglement in Kraft trat, das nebst neuen Qualitätsrichtlinien auch eine neue Berechnung der städtischen Unterstützungsbeiträge beinhaltet. An der Ratssitzung gab sich Petra Ohnsorg entsprechend konsterniert:

«Für eine Stadt wie Aarau ist das wirklich eine Schande.»

Seit 2010 hätten die Aarauer Eltern nie so wenig finanzielle Unterstützung erhalten. «Wir erwarten da schnelle Korrekturen.»

Die Aarauer Einwohnerrätin Petra Ohnsorg Matter (Grüne).

Bild: zvg

Seitens Stadtrat antwortete Hanspeter Hilfiker, man habe im Budget einfach den Wert vom Vorjahr übernommen, da man nicht vorhersehen konnte, wie sich die Beiträge mit dem neuen Reglement verändern würden. Eine Erklärung, die Petra Ohnsorg «überhaupt nicht zufriedenstellt»: Schon 2019 habe es weniger Subventionsgesuche gegeben, als die Stadt vorsah. Jetzt habe man gar noch weniger Geld ausgegeben, sagt sie. Die erwarteten Bundesbeiträge von 312'000 Franken werde man so «ziemlich sicher» nicht erhalten können.

«Für mich ist das eine schlechte Rechnung, zumal die Stadt alles Geld, was sie in Kinderbetreuung investiert, viel höher zurückerhält.»

Die Idee dahinter: Je mehr Eltern es sich dank städtischer Subventionen leisten können, ihre Kinder tagsüber betreuen zu lassen, desto mehr Eltern können wieder arbeiten gehen, was sich wiederum in höhere Steuererträge für die Stadt auswirkt.

«Die Beiträge für die Kinderbetreuung animiert die Eltern, mehr arbeiten zu gehen», sagt sie. «Für mich ist klar: Ich werde einen Vorstoss einreichen.» Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie solle «auf allen Ebenen und auch finanziell stärker gefördert werden».

Einkommensobergrenze in Lenzburg höher als in Aarau

Einige Eltern dürften im Coronajahr zwar weniger Subventionsanträge gestellt haben. Viele kümmerten sich – wohl dank Homeoffice – mehr zuhause um ihre Kinder. Dennoch fällt auf, dass das Problem der hohen Hürde für städtische Hilfsbeiträge keine Aarauer Exklusivität ist: In Lenzburg etwa war nach Einführung des kantonalen Kinderbetreuungsgesetzes 2018 auch zuerst vorsichtig budgetiert worden, die Auswirkungen des Systemwechsels waren laut Stadt nicht vorhersehbar.

2019 wurden auch dort die Beiträge nicht ausgeschöpft. Der Lenzburger Stadtrat erhöhte deshalb auf das Schuljahr 2020/21 hin die Beteiligung an die Kinderbetreuung von maximal 65 auf 70 Prozent und hob die Obergrenze des Jahreseinkommens für subventionsberechtigte Eltern von 90'000 auf 110'000 Franken an. In Aarau liegt diese Obergrenze heute bei 100'000 Franken.