Fehlplanung In Suhr wurde ein Baum vor Parkplätze gepflanzt – und muss nun verschoben werden Als Verkehrsberuhigung stellte die Gemeinde im November 2019 einen Baum auf der Strasse auf. Sie merkte dabei aber nicht, dass nebenan gerade Parkplätze im Bau waren. Der Baum versperrt die Zufahrt, für 4000 Franken soll er nun um wenige Meter versetzt werden. Daniel Vizentini 06.03.2021, 05.00 Uhr

Das Foto von Beat Woodtli im «Suhr Plus»: Der Baum wurde gepflanzt, obwohl die Überbauung samt den Besucherparkplätzen an der Stelle bereits bewilligt worden war. zvg / Beat Woodtli

Die grosse Wohnüberbauung an der Anna-Heer-Strasse in Suhr ist praktisch fertiggestellt, fehlen tun nur noch die Gartenarbeiten. Gleich nebenan aber, an der Oberen Dorfstrasse, muss die Gemeinde ein kleines Missgeschick korrigieren.