FC Aarau: Die Aufstiegsfeier und Lehren vom Desaster 2019

FC Aarau Das grosse Geheimnis um die Aufstiegsfeier und die Lehren aus 2019 Am Samstag könnte der FC Aarau endlich wieder in die Super League aufsteigen. Aber sicher ist es eben nicht. Und doch fragen sich viele Fans, was nach dem Spiel passiert, wenn ihr Klub den Aufstieg schafft. Wir haben nachgefragt. Nadja Rohner, Katja Schlegel Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war alles parat. Die Kühlschränke, die Zelte, die Abschrankungen, die Sanitäranlagen standen auf dem Aargauerplatz bereit an jenem 2. Juni 2019. Wenige Tage zuvor waren die Spieler des FC Aarau triumphierend aus der Partnerstadt Neuchâtel nach Hause gekehrt, mit einem sensationellen 4:0 im Gepäck und einem Vorsprung in der Barrage, den, so glaubte tout Aarau, niemand mehr nehmen könnte.

Es wäre zuerst im Brügglifeld gefeiert worden, dann auf dem Aargauerplatz in vier Bierzelten und zwei Grillzelten, später wären die Spieler auf den Balkon des Regierungsgebäudes getreten, wie es sich für Aufsteiger gehört.

Einige Stunden später die Ernüchterung. Xamax hatte den Aarauer Aufstiegstraum platzen lassen. Und jedem Fussballfan, der sah, wie der Aargauerplatz ohne Fest wieder abgeräumt werden musste, tat das Herz noch ein bisschen mehr weh wie sonst schon.

Aaraus Trainer Patrick Rahmen tröstet seine Spieler nach dem verlorenen Penaltyschiessen im Barragespiel 2019. Peter Klaunzer/Keystone

Und die Kritiker waren nicht weit. Jene, die sagten, mit dieser Euphorie, mit der Siegesgewissheit und der bereits angekündigten Aufstiegsparty, habe man das Unglück sozusagen angezogen. Habe die Spieler zu sorglos werden lassen.

Bereits ärgern sich manche FC-Aarau-Fans wieder darüber, dass die Stadt eine Freinacht beschlossen und verkündet hat, für den Fall eines Aufstiegs – als ob sich dieser bürokratische Akt noch spontan am Samstagabend machen und kommunizieren liesse.

Doch das greift etwas zu kurz: Die Gastronomen würden sich bedanken, würden sie erst am Samstagabend erfahren, dass sie ihr Personal noch bis in die Morgenstunden beschäftigen können. Vom Anschaffen von entsprechenden Biervorräten ganz abgesehen. Weiter schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung, dass die entsprechende Allgemeinverfügung am Donnerstag in den amtlichen Publikationsorganen der Stadt publiziert werde.

Wann, wo und wie man einen Aufstieg feiern würde, ist Geheimsache. Beim FC Aarau gibt man sich wortkarg: «Wir haben beschlossen, uns nicht im Vorfeld zu einer möglichen Aufstiegsfeier zu äussern», sagt Präsident Philipp Bonorand. «Wir denken erst ans Feiern, wenn wir aufgestiegen sind.» Man habe die Lehren aus 2019 gezogen.

Der Aargauerplatz. Der FC Aarau hält sich zurück, wo eine Feier stattfinden wird. Der Kanton gibt sich grosszügig: Platz und Balkon stehen auf Wunsch zur Verfügung. Nadja Rohner

Klar ist: Der Kanton bietet Hand für eine Feier. Wie Regierungssprecher Peter Buri sagt, werde der Kanton den FC Aarau bei Bedarf selbstverständlich bezüglich Lokalitäten und Infrastruktur (Nutzung Aargauerplatz und Balkon Regierungsgebäude) unterstützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen