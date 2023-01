FCA-Catering: Keine Wartezeiten mehr – Run auf neues Angebot

FC Aarau Catering im Brügglifeld: Vor dem Match zum Fondue-Plausch Mit Saisonbeginn hat der FCA das Catering neu aufgegleist. Was zu Beginn harzte, laufe nun wie geschmiert, heisst es. Zähflüssig geht es nun aber anderweitig zu und her: Neu kann man sich vor dem Anpfiff bei einem Fondue-Plausch auf den Match einstimmen. Katja Schlegel 27.01.2023, 18.00 Uhr

Mit Fondue trifft man immer ins Schwarze: Die ersten Plätze sind schon weg. Roland Schmid

Fondue im Iglu, Fondue im Hot Pot oder Fondue im TukTuk – Käsefäden werden überall gezogen. Neu dazu kommt nun auch das Brügglifeld: An Heimspieltagen wird vor dem Match im «#Party-Adler», dem Zelt auf der Stehrampe in der Ecke Keba, ein Fondue serviert. Das hat der FCA diese Woche auf seiner Website gepostet. Das Wieso ist rasch erklärt: «Es ist Winter, Fondue ist beliebt und lädt zum geselligen Beisammensein ein», sagt Olivia Hagenbuch, Kommunikationsverantwortliche des FCA, auf Anfrage. «Unser Catering-Team versucht Schritt für Schritt das Angebot zu erweitern und dadurch die Attraktivität des Stadionbesuches zu steigern.»

Die Idee vom Fondue im Stadion ist nicht neu; im Eishockey bieten verschiedene Vereine eine Fondue-Tribüne an. Bei den Fussballern aber ist der Trend eben erst angekommen, wenn auch nicht ganz exklusiv für Aarau: Just einen Tag vor dem FCA hat der FC Basel den Fondue-Plausch im Joggeli lanciert.

Doch Fondue kann es offenbar gar nicht genug geben: «Schon kurz nach Bekanntgabe dieses neuen Angebots sind die ersten Reservationen eingetroffen», so Hagenbuch. Das Angebot richtet sich an Vierergruppen und umfasst nebst dem Fondue ein Apéro-Plättli, eine Flasche Weisswein, vier Verrisserli und eine Flasche Mineralwasser. Das alles gibt’s zum Pauschalpreis von 180 Franken. Pro Heimspiel gibt es vier Tische à je vier Sitzplätzen.

Neue Catering-Lösung hat sich eingespielt

Dass man auf aktuelle Trends reagieren wolle, hatte Roland Baumgartner, FCA-Geschäftsführer und operativer Leiter von #Brügglifeld-Catering, bereits im Juni gesagt. Die neue Organisation hatte mit dem Start der aktuellen Saison das Catering im Stadion von der Metzgerei Ruefer übernommen. Dies unter anderem auch mit der Absicht, das Essensangebot vielfältiger zu gestalten, um so die Bedürfnisse der Matchbesucherinnen und -besucher noch breiter abzudecken.

Das Aussergewöhnliche am neuen Catering-Konzept: Die fixe Gastro-Crew wird durch Mitglieder hiesiger Vereine unterstützt. Diese können mit diesen Arbeitseinsätzen ihre Vereinskasse füllen. Eine sympathische Idee, die sich rasch eingespielt hat, wie Hagenbuch sagt: «Der FC Aarau ist mit dem Catering-Konzept sehr zufrieden. Wir erhalten nur noch positive Rückmeldungen – sowohl für das Konzept, das Angebot als auch für die Organisation.» Wartezeiten seien kein Thema mehr, es laufe rund, so Hagenbuch. Selbst beim Cup-Knüller gegen den FC Basel mit ausverkauftem Stadion habe das #Brügglifeld-Catering die Herausforderung gemeistert – «wir bekamen viel Lob und Anerkennung dafür.» Pünktlich zum Rückrundenstart am Samstagabend wird die Logistik noch einmal zusätzlich optimiert: Die definitiven Verkaufscontainer wurden endlich angeliefert und konnten nun eingerichtet werden.

Hatten sich damals auf den Aufruf der #Brügglifeld-Catering 15 Vereine gemeldet, hat sich nun bei der Zusammenarbeit eine besonders bewährt: die mit dem Eishockey-Club Argovia Stars. «Weitere Vereine werden im Moment nur noch punktuell als Verstärkung angefragt, da viele Vereine nicht die Kapazitäten für alle Heimspiele organisieren können», sagt Hagenbuch. Wenn auch es bei der Zusammenarbeit mit den Vereinen noch Potenzial gäbe, sei man mit der jetzigen Situation sehr zufrieden.