Fahrplanwechsel Sie ist die neue Busstimme von Aarau – und kommt aus Baden Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag ändern auch alle Ansagen der Haltestellen: Ab heute ist es die Stimme von Studentin Ayla Florin (24), die in den Bussen und Trams der Region Aarau ertönt. Sich selbst hören wird sie künftig aber kaum, denn in Aarau wohnt sie nicht. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ayla Florin ist die neue Stimme in den Bussen der BBA. Fabio Baranzini

Sie ist die stetige Begleitung aller Bus- oder Zugpassagiere: diese Stimme, die jeweils die nächste Haltestelle ansagt. Tausende hören sie tagtäglich, das Gesicht dahinter gesehen hat aber kaum jemand. Die Busbetriebe Aarau (BBA) liessen auf den Fahrplanwechsel von diesem Sonntag, 12. Dezember, hin alle Ansagen für die Busse der BBA sowie der Wynental- und Suhrentalbahn neu aufzeichnen. Dadurch ergibt sich nun die Möglichkeit, hier die zur Stimme gehörende Person vorzustellen.

Sie heisst Ayla Florin, ist 24 Jahre alt, studiert Germanistik und Skandinavistik an der Uni Zürich und arbeitet freischaffend als Trailerproduzentin für den Radiosender Kanal K in Aarau, wo sie zuvor ein Praktikum absolvierte. Sie wurde vom Radio angefragt und sagte spontan Ja. «Das war mal eine völlig andere Aufgabe als sonst», freute sie sich.

Die neue Busstimme Aaraus stammt aber nicht aus der Region: Ayla Florin ist in Wettingen aufgewachsen und wohnt heute in Baden. Durch ihre Grossmutter hat sie teilweise schwedische Wurzeln, reist auch regelmässig in die Gegend von Göteborg.

Nun wird sie – eine Badenerin – die neue Busstimme von Aarau. Ein kleiner Skandal? «Wir haben dies tatsächlich mit der BBA besprochen», erzählt Ayla Florin. «Doch da die Haltestellen nicht in Dialekt, sondern in Schriftdeutsch angesagt werden, war schnell klar, dass meine Herkunft kein Problem ist.» Zudem habe sie durch ihre Arbeit einen Bezug zu Aarau.

«Küttigen» war am schwierigsten

Ihren Dialekt musste Ayla Florin also nicht umstellen. Herausfordernd war das Aufzeichnen der Haltestellennamen aber dennoch: Sie mussten zwar auf Schriftdeutsch sein, doch man sollte dennoch heraushören können, dass sie von einer Schweizerin gesagt werden. Gefragt war also kein lupenreines Bühnendeutsch, gleichzeitig aber auch kein übertriebenes Schweizerdeutsch mit etwa zu stark kratzend gesprochenem «ch» oder zu rollendem «r».

Für diese nicht gerade triviale Aufgabe brauchte Ayla Florin ein entsprechendes Gespür. Wichtiger war aber natürlich, dass sie die Namen so betont, dass man sie klar versteht. «Ich habe versucht, diese typischen Busstimmen zu imitieren», sagt sie. «Und, sehr wichtig: Ich habe alles immer schön langsam eingesprochen.»

Bei «Muhen» zum Beispiel achtete sie darauf, das H stärker zu betonen und die Schlusssilbe «en» hervorzuheben, ähnlich wie das «matt» bei «Neumattstrasse». Bei «Oberentfelden» versuchte sie, das «Ober» stärker zur Geltung zu bringen, um den Unterschied zu «Unterentfelden» klarzumachen.

Dabei hat sie auch das O eher schweizerisch hell betont, anders etwa als das E bei «Erlinsbach», wo sie statt auf die schweizerdeutsche Betonung «Ärlinsbach» eher auf ein mildes, typisch deutsches E setzte. Ayla Florin sagte bei den Aufnahmen auch bewusst «Brügglifeld» statt «Brügglifäld».

Gerade solche typisch schweizerische Namen halbwegs in Schriftdeutsch einzusprechen, sei eine knifflige Aufgabe gewesen, wie sie erzählt. Namen wie «Quellhölzli» oder «Biberstein Ihegi» zum Beispiel sollten ihren Mundartcharakter beibehalten. Bei «Barmelweid» oder «Hirschthal» hat sie auch absichtlich das R leicht gerollt. Am schwierigsten fand sie den Kompromiss zwischen Dialekt und Hochdeutsch aber bei «Küttigen».

Ayla Florin, die Stimme in den BBA-Bussen. Fabio Baranzini

Über die Aufnahmen freut sie sich, ansonsten ist sie aber eher scheu

176 Namen von Haltestellen hat Ayla Florin insgesamt eingesprochen, dazu zusätzliche Wörter und Sätze, die immer wieder als Durchsagen eingespielt werden wie «Endstation» oder: «Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Bus wird gewendet, bitte alle aussteigen.» Sie hat alles an einem Tag aufgezeichnet, in einem der Studios von Kanal K und im Beisein von Valentin Vogel von der BBA.

Sonst ist Ayla Florin eher scheu: Dass ihre Stimme in den nächsten Jahren täglich in der ganzen Region zu hören sein wird, sei für sie «bereits mehr als genug» Exposition. Immerhin: Als Badenerin wird sie sich nur selten selbst zu hören bekommen. Beim Fototermin in den Bussen am Bahnhof Aarau freuten sich die Chauffeurinnen und Chauffeure jedenfalls, endlich das Gesicht hinter der allgegenwärtigen Busstimme zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen