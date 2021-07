Ex-Gemeindeammann «Der Saal des Restaurants Juraweid war der Ort, an dem die Bibersteiner zusammenkamen» Warum haben die Bibersteiner Ende der 1970er-Jahre so negativ reagiert, als auf der Juraweid ein kantonales Sportzentrum entstehen sollte? Der ehemalige Gemeindeammann Peter Frei weiss um die Bedeutung des Orts. Nadja Rohner 22.07.2021, 05.00 Uhr

Als der Bibersteiner Gemeindeammann Peter Frei 2017 nach 38 Jahren Behördentätigkeit in den politischen Ruhestand trat, schenkte er dem Dorf einen Baum. Er wurde auf der Juraweid gepflanzt, weil Frei dieser Ort schon immer wichtig war.

Hat Biberstein mit seinem Widerstand gegen das Sportzentrum nicht vielleicht doch eine Chance verpasst? «Nein!», sagt Peter Frei (69) laut und bestimmt, noch bevor die Frage fertig gestellt ist. Er muss es wissen. Der Architekt (Frei Architekten, Aarau) hat die klassische Dorfpolitikkarriere hinter sich: 17-jährig wurde er Präsident des Bibersteiner Turnvereins, dann war er 18 Jahre in der Baukommission, ab 1998 dann 20 Jahre lang Gemeindeammann. Bei seinem Abschied 2017 schenkte er, nun Ehrenbürger, der Gemeinde eine junge Eiche. Sie wurde auf der Juraweid gepflanzt – weil Frei dieser Ort am Herzen liegt.

Sämtliche Vereinsveranstaltungen wurden auf der Juraweid abgehalten

Entsprechend war er ein «vehementer Gegner» des Sportzentrums – und weiss ganz genau, weshalb die Juraweid für viele Bibersteiner eine emotionale Bedeutung hat. Hier, «wo viele Beziehungen begannen und einige wohl auch wieder zu Ende gingen», wie Frei in seinem Abschiedsportrait vor vier Jahren sagte, fand über Jahrzehnte hinweg das gesellschaftliche Leben Bibersteins statt.

Frei erklärt: «Wo heute das Gemeindehaus ist, befand sich früher das Schulhaus mit einer Turnhalle im Untergeschoss. Diese war allerdings nur ein übergrosser Raum, nicht tauglich für Vereinsveranstaltungen. Der Gasthof Juraweid, wo die legendäre Wirtefamilie Vogt tätig war, hatte hingegen einen grossen Saal. Dieser war über Jahrzehnte der Ort, wo alle Vereine ihre Abendveranstaltungen durchführten – Turnverein, Jodlerclub, Schützen, gemischter Chor. Einfach alle. Es war der Ort, an dem die Menschen zusammenkamen.»

Die Juraweid heute. Severin Bigler

Frei schmunzelt, als er von seiner ersten Erinnerung an die Juraweid erzählt: «Dort gingen wir nach unserem Schulexamen hin. Auf dem Weg haben wir Nielen geraucht – und prompt hat uns der Schulpfleger abgepasst und zusammengepfiffen.»

Solche Erinnerungen hat wohl fast jeder, der in Biberstein in jener Zeit gross wurde. So schrieb ein Stammgast 1991 in der Dorfziitig:

«Ida und Walti Vogt, ein beliebtes und zuvorkommendes Wirtepaar, begleitete Generationen von Bibersteinern durchs Leben. Vogts hatten immer ein offenes Ohr für alle und jeden.»

Mit dem Bau des neuen Schulhauses samt Turnhalle in den 60er-Jahren wurde der Saal auf der Juraweid jedoch weniger genutzt. Er ist mittlerweile dem Einfamilienhaus neben dem Hof gewichen. Peter Frei war allerdings nicht nur wegen der emotionalen Bedeutung der Juraweid gegen das Sportprojekt. Der Bau-Experte hält rückblickend erstens die Hanglage für suboptimal, zweitens die fast komplett fehlende Erschliessung. Die Pläne des Kantons, via «Etzget» eine Verbindung zur Staffeleggstrasse zu erstellen, hielt er für untauglich - kopfschüttelnd sagt Peter Frei:

«Dafür eine neue Strasse durch eine unbelastete, verkehrsfreie Landschaftskammer bauen? Verrückt.»

Er findet, das Sportzentrum hätte der Gemeinde keinerlei Mehrwert gebracht, dafür einen Verlust an Naturwerten. «Es braucht ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen des Menschen und der Pflanzenwelt. Ich plädiere für eine klare Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebieten und war dagegen, dass die Jurakette mit einer solch grossen Freizeitanlage zugepflastert wird. Da wäre der Standort Wohlen deutlich besser gewesen.»

Gemeinde und Pro Natura kauften dem Kanton die Juraweid gemeinsam ab

Zwar gehörte Frei der Baukommission an, als das Thema Sportanlage aktuell war, diese kam jedoch gar nie dazu, sich mit dem Sportanlagenprojekt zu befassen. Erst 2015, als Ammann, musste er sich aktiv mit der Juraweid beschäftigen. Der Kanton überrumpelte die Bibersteiner mit der Absicht, das Areal zu veräussern, weil ein Pächterwechsel anstand.

Sowohl Pro Natura als auch die Gemeinde zeigten Interesse, die Juraweid für 3,6 Mio. Franken gemeinsam zu kaufen und wieder zu verpachten. Aber es pressierte enorm. «Uns blieben zwei Monate bis zur Gemeindeversammlung. Aus dem Nichts hat der Gemeinderat das Geschäft zusammengestellt – und wir waren absolut überzeugt davon. Die Stimmbürger auch. Es gab nur vereinzelte Gegenstimmen. Noch heute bin ich überzeugt: Das war eine gute Sache.»