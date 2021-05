Erstes Album Diese junge Musikerin kämpft mit Reggae für Gleichberechtigung: «Ich habe in Aarau viel Rassismus erfahren» Die in Aarau aufgewachsene Naïma Bereté ist eine der wenigen weiblichen Reggae-Stimmen des Landes. Nun nimmt sie ihr von der Stadt mitfinanziertes erstes Album auf ‒ ein Meilenstein für die junge Künstlerin, für die Musik eine universelle Sprache ist.

Valérie Jost 05.05.2021, 05.00 Uhr

Naïma Bereté ist in Aarau aufgewachsen und lebt momentan in Bern. Bild: Ana Germann

«The answer is the mirror», singt die junge Reggae-Musikerin Naïma Bereté in ihrer ersten Single «Love Of Life». Der Spiegel sei die Antwort auf die Frage, wer die eigene Liebe des Lebens sei: Man selbst. «Es geht um Selbstliebe. Die wichtigste Person, die du lieben musst, bist du selber», sagt Naïma, die in Aarau aufwuchs.

Der Song markiert den Beginn ihrer musikalischen Karriere. Dabei ist er fast schon zufällig entstanden – oder «natürlich», wie die junge Bernerin dieses «Reinrutschen» lachend nennt: Mit 18 Jahren lernte sie den Aargauer Reggae-Künstler Collie Herb kennen. Er ermutigte sie, zu einen seiner Rhythmen zu singen. «Love Of Life» war geboren:

Naïma - Love Of Life Youtube

Musikbegeistert war die 23-Jährige, die mit Soul, Blues, Klassik und Jazz aufwuchs, aber schon immer: «Als kleines Kind war ich völlig fasziniert, wenn meine Schwester Klavier spielte.» Nachdem sie das Instrument ebenfalls lernte, begann sie sich mit zwölf Jahren autodidaktisch das Singen und das Gitarrespielen beizubringen. «Ich habe einfach so lange gesungen, bis es gut klang», sagt sie. Die Musik ist aus ihrem Leben nicht wegzudenken – auch während sie fürs Foto posiert, singt sie entspannt Liedzeilen vor sich hin.

Album als Meilenstein



Nach der Kooperation mit Collie Herb folgten bereits erste Konzerte: mit der Band Mighty Roots, alleine oder im Trio mit Bass und Perkussion. Naïma gab Interviews, schrieb weitere Songs. Vor zwei Jahren trat sie als Eröffnungsakt für die Badener Band Pedestrians auf und war auch in deren Song «Mirror» zu hören, den sie und die Walliser Rapperin KT Gorique mitschrieben – beides eher grosse Namen in der kleinen Schweiz.

«Ich wusste gar nicht richtig, was passiert»,

erinnert sich Naïma.

Doch inzwischen weiss sie es. Und will diesen Lebensabschnitt in einem Album mit dem Titel «Roots» verarbeiten: «Ich möchte für mich einen Meilenstein setzen. Und es gefällt mir sehr, so unabhängig und ohne Vorgaben oder starre Hierarchien zu arbeiten.» So ergebe sich denn auch die Zusammenarbeit mit anderen auf natürliche Art: An den Instrumenten stehen wieder die Mighty Roots, ein Teil mit Bläsern wird von Mitstudierenden aus ihrem Jazz-Lehrgang gespielt.

Auf der Bühne Zuhause: Reggae-Künstlerin Naïma während eines Konzerts. Bild: zvg

Fördergeld von der Stadt Aarau

Als junge Künstlerin in Ausbildung – Naïma besucht die Swiss Jazz School mit Vertiefung in Jazzgesang und Klavier in Bern – ist sie für ihr Album auf Unterstützungsgelder angewiesen. Neben dem «Kulturdünger» hat ihr letzthin auch die Stadt Aarau Geld zugesagt: 6000 Franken Kulturförderbeitrag erhält sie für «Roots» aus der Förderschiene «Young & Fresh», die neuen Projekten Anschubfinanzierung gibt.

«Ich habe riesiges Glück, gerade als Musikerin eines Nicht-Mainstream-Stils unterstützt zu werden», freut sich die 23-Jährige. Momentan nimmt sie die Lieder fürs Album im Studio auf, ein genaues Erscheinungsdatum gibt es noch nicht – sie rechnet jedoch mit Herbst.

In Aarau viel Rassismus erlebt

In Aarau aufgewachsen, lebt die junge Künstlerin momentan in Bern. Der Grund dafür ist nicht nur das Studium: «Ich habe in Aarau viel Rassismus erfahren», erzählt sie. In Bern erlebe sie dies weniger stark – obwohl institutioneller Rassismus überall anzutreffen sei. «Aber wenn ich in Bern durch die Stadt laufe, wird mir weniger das Gefühl gegeben, dass ich anders bin», so Naïma. Das habe sie von Aarau nicht gekannt.

Ihren Song «Rebel Is Our Destiny» hat Naïma bei Radio 3fach präsentiert. Video: HugLife / YouTube

Dabei ist sich Naïma auch ihres eigenen Privilegs bewusst, denn: «Mit sehr dunkler Haut wird man nochmals stärker rassistisch angegriffen als mit hellerer Haut, wie ich sie habe.» Deshalb sei ihr Intersektionalität wichtig. «Als Person mit schweizerischem Hintergrund habe auch ich eine gewisse Verantwortung in der antirassistischen Arbeit.»

Ihre Musik nutzt sie darum auch als Sprachrohr, um für Gleichberechtigung einzustehen: «Ich bin Aktivistin und habe eine klare Meinung. Musik ist eine universelle Sprache und eines meiner Mittel, um dies auszudrücken.» Auf ihren Gitarren klebt ein Sticker von «Kein Mensch ist illegal», auf einer anderen steht: «the only good system is a sound system». Ihr Song «Rebel Is Our Destiny» erzählt von der Erfahrung, gleichzeitig zu zwei Kulturen zu gehören und in «Rise And Shine» appelliert Naïma an die Solidarität unter Frauen: «We don’t tear down other women», singt sie, frei übersetzt: «wir machen andere Frauen nicht klein.»