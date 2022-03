Die Musikgesellschaft Erlinsbach feiert ihr Hundertjähriges

Erlinsbach Zur Feier erhält die Gemeinde ihren eigenen musikalischen Marsch Mit einem coronabedingten Jahr Verspätung feiert die Musikgesellschaft Erlinsbach ihr Hundertjähriges. Markus Christen 21.03.2022, 05.00 Uhr

Von «Triumph» über «I’m So Excited» bis «Show Must Go On» bietet die Erlinsbacher Musikgesellschaft am Konzert einiges. Markus Christen

Die Musikgesellschaft Erlinsbach feiert ihren 100. Geburtstag. Also, in Tat und Wahrheit handelt es sich bereits um den einhundertundersten Geburtstag, denn unter dem Vorzeichen einer Pandemie und den damit einhergehenden Planungsunsicherheiten war dem Korps im vergangenen Jahr verständlicherweise nicht nach einem Fest zumute.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie es so schön heisst, und das Jubiläumspublikum darf sich für das Konzert am 2. April auf einige besondere musikalische Höhepunkte freuen. Ein Titel für jedes Jahrzehnt Vereinsleben: Nach diesem Grundgedanken hat die Musikkommission das Programm gestaltet. Ein strahlender «Triumph» des Schweizer Komponisten Hans Heusser wird das Jubiläumskonzert eröffnen und die Gründungszeit in der Mehrzweckhalle Kretz klanglich erwachen lassen.

Unbeschwert geht es mit der staccatoreichen Hymne der Roaring Twenties «Puttin’ On The Ritz» von Irving Berlin weiter. Und schwungvoll führt «I’m So Excited» der Pointer Sisters in die Disco-Ära der 80er-Jahre zurück.

Mit einem coronabedingten Jahr Verspätung feiert die Musikgesellschaft Erlinsbach ihr Hundertjähriges. Markus Christen

Einen «Erlinsbacher Marsch» eigens fürs Jubiläum kreiert

Auf der Liste mit Präsenten für die Zuhörerinnen und Zuhörer finden sich allerdings nicht nur historische Werke. Ein herausragendes Geschenk macht das Geburtstagskind der Gemeinde Erlinsbach mit einem eigens für das Jubiläum komponierten «Erlinsbacher Marsch».

Präsident Martin Roth Markus Christen

Das festliche Stück Musik stammt aus der Feder des bekannten und für seine epischen Werke geschätzten Schweizer Komponisten Mario Bürki. Vereinspräsident Martin Roth sagt:

«Einen Marsch, den zu spielen für lange Zeit gefällt, der gerne gehört wird und der Freude macht, haben wir uns von Mario Bürki gewünscht. Und ich glaube, das haben wir auch bekommen.»

Für ihren Auftritt am Jubiläumskonzert seien die Musikantinnen und Musikanten nach zwei Jahren Pandemie mehr als motiviert, so der Präsident weiter. «Das war auch der Grund, weshalb wir unsere Jubiläumsfeier nicht noch weiter hinauszögern wollten. Auch wenn es bedeutete, innert kurzer Frist viel zu organisieren.»

Der zweite Auftritt des neuen Dirigenten

Dirigent Daniel Herrero Herguedas Markus Christen

Seit Pandemiebeginn ist auch Daniel Herrero Herguedas Teil der Musikgesellschaft Erlinsbach. Seinen ersten Auftritt am Direktionspult hatte der Orchestermusiker und Musiklehrer allerdings erst am Adventskonzert, das vor drei Monaten stattfand.

«Die Pandemiezeit gestaltete sich für einen Musikverein nicht einfach. Fortschritte zu erzielen, war schwierig, da man oft zwei Schritte vorwärts und dann wieder einen zurück machte», so der Dirigent.

«Aber die Musikantinnen und Musikanten haben am Adventskonzert eindrücklich bewiesen, dass sie bereit sind, wenn es darauf ankommt.»

Unterstützt wird die Musikgesellschaft bei ihrem Festkonzert im Übrigen vom Tambourenverein Erlinsbach, der mit seinem Auftritt ein rhythmisches Bindeglied zwischen den beiden Konzertteilen bildet. Und was nach einem Jubiläum für einen Verein zu tun bleibt, das sagt das Geburtstagskind auf musikalisch, nämlich mit dem Lied «The Show Must Go On» von Queen.

Jubiläumskonzert Musikgesellschaft Erlinsbach, Samstag, 2. April, um 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle Kretz