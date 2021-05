Erlinsbach Terrassenöffnung: «Wir ziehen das durch, bei jedem Wetter» Die Terrasse des Restaurants Gehren in Erlinsbach ist seit einer Woche offen. Hausi Schneider nennt es einen «schmerzhaften Spagat».

Katja Schlegel 08.05.2021, 05.00 Uhr

Hausi Schneider auf der Restaurant-Terrasse des «Gehren.» Alex Spichale / AAR

Der Wind zerrt. An den Tischtüchern, an den Gestecken auf den Tischen, an den Haaren der Gäste. Aber es ist lau. Und die Leute kommen. Zufrieden drückt Hans «Hausi» Schneider (65) den Schalter, die durchlässige Stoffwand fährt in die Tiefe. Und schon ist es praktisch windstill auf der «Gehren»-Terrasse. Seit knapp drei Wochen dürfen die Gastronomen die Terrassen ihrer Restaurants wieder öffnen. Seit einer Woche ist auch das Restaurant Waldhaus Gehren in Erlinsbach AG wieder mit dabei, mit rund 60 Sitzplätzen auf der auf Knopfdruck überdachten Terrasse, sieben Tage die Woche, täglich von 10 bis 21 Uhr, egal bei welchem Wetter. «Die Freude über die Wiedereröffnung ist gewaltig, bei uns als Gastgebern wie auch bei den Gästen», sagt Schneider. Und die kommenden Tage sehen vielversprechend aus: Für den Muttertag sind die Tische bereits komplett ausgebucht. Der Nachholbedarf der Gäste ist gross, deshalb auch die fixen Öffnungszeiten. «Wir ziehen das durch, unabhängig vom Wetterbericht», sagt Schneider dazu. Die Gäste danken es: «Sie kommen selbst bei schlechtestem Wetter.»

Seit einer Woche ist auch die Terrasse des Restaurant Waldhaus Gehren in Erlinsbach AG wieder offen. Alex Spichale / AAR

Doch Schneider kann die Öffnung der Innenräume trotzdem kaum erwarten. Nicht nur, weil der Terrassenbetrieb wirtschaftlich ein Spagat sei – «ein schmerzhafter Spagat» –, sondern insbesondere deshalb, weil er gerne zeigen möchte, was die letzten Wochen über im Innern (rund 80 Sitzplätze) passiert ist: Die «Gehren» wurde komplett saniert, ist kaum wiederzuerkennen, ist modern und frisch. Auch die Toilettenanlagen werden saniert und bis spätestens 1. Juli wird das Restaurant zudem rollstuhlgängig gemacht. Aber eben, alles Neue gibt es bislang nur zum Anschauen. «Immerhin müssen die Gäste den Gastraum durchqueren, um auf die Terrasse zu gelangen», sagt Schneider.

Der «Gehren »ist sein «Baby»

Seit neun Jahren gehört Schneider die Liegenschaft, abgekauft hat er sie dem Kanton. Verpachtet ist sie an seine Kinder Peter Schneider und Manuela Schmid-Schneider, die per 2014 das Gasthaus zum Schützen im Aarauer Schachen übernommen haben, und geführt wird sie von Gaby Kircher und ihrem fünfköpfigen Team. Schneider hat in den letzten Wochen viel Geld in die «Gehren» gesteckt, Corona zum Trotz. Er glaubt felsenfest an die Zukunft des Gastgewerbes. Und die «Gehren» ist sein «Baby», sein Restaurant, das er nun genauso gestaltet, wie es ihm gefällt. «Die ‹Gehren› hatte bislang den höflichsten Service und eine sehr gute Küche – aber jetzt hat sie auch noch Cachet.»