Erlinsbach SO Von der Spanischen Grippe zu Corona – diese Frau hat zwei Pandemien erlebt Als Anna Burger-Haas 1918 in Derendingen geboren wurde, gärte die Spanische Grippe. 1944 musste ihr frisch angetrauter Mann zurück in den Aktivdienst und liess sie allein daheim in Unterentfelden. Jetzt, während Corona, feierte sie jetzt in Erlinsbach ihren 103. Geburtstag. Katja Schlegel 08.04.2021, 05.00 Uhr

Anna Burger-Haas wurde am 4.4.1918 in Derendingen SO geboren. Von 1942 bis 2013 lebte sie in Unterentfelden, seither ist sie im Alterszentrum Mühlefehld in Erlinsbach SO daheim. zvg

Als Anna Burger-Haas zur Welt kam, stand die Welt vor einer Pandemie. Nicht Corona, nein; die Spanische Grippe. Das war im April 1918. Vor 103 Jahren. Diese Woche feierte Anna Burger Geburtstag. «Wer hätte das gedacht», sagt sie und lächelt.

Die Welt anno 1918; so nah und doch so ungeheuer weit weg. Da lauerte die Pandemie, da gärte der Landesstreik, da war der Erste Weltkrieg eben vorbei, es fehlte an Lebensmitteln. Und bei Familie Haas im solothurnischen Derendingen klopfte das halbe Dorf an die Tür, um zu telefonieren; Vater Haas hatte dank seines Schlossereibetriebes einen von zwei Telefonanschlüssen im Ort.

Heute lebt Anna Burger im Alterszentrum Mühlefeld in Erlinsbach SO. Davor hat sie 69 Jahre lang an der Sämisweidstrasse in Unterentfelden gewohnt, bis Januar 2013. 2010 war ihr Mann Hans gestorben, ihn hatte sie noch während einiger Monate gepflegt.

Einer Stelle im «Landenhof» wegen nach Unterentfelden

Und es dauerte nicht lange, da verliebte sie sich in einen waschechten Unterentfelder: Hans Burger, Werkmeister bei Kern in Aarau und Sohn von Fritz Burger, der seinem Hof an der Hauptstrasse eine Sattler- und Tapezierwerkstatt angefügt hatte.

Anna und Hans heirateten im Januar 1944 auf dem Staufberg, kurz bevor Hans wieder in den Aktivdienst einrücken musste. Frisch verheiratet war Anna Burger nun allein im kleinen Chalet, das die beiden auf dem Land von Vater Fritz hatten bauen dürfen.

Im Winter froren die Leitungen, das Brot sparte sie sich vom Mund ab

«Es war keine einfache Zeit, das hat sie oft erzählt», sagt Hansjörg Burger, der ältere von zwei Söhnen. Das Haus war spärlich ausgestattet und die Heizung so schwach, dass die Leitungen im Winter einfroren. Ausserdem waren die Lebensmittel knapp, alles war rationiert.

Nahrungsmittel gab es nur gegen Märkli und als junges, noch kinderloses Paar bekamen die beiden davon nicht viel. «Sie hat oft erzählt, dass sie hungrig vor dem Schrank gestanden habe und darauf verzichtete, eine Scheibe Brot herauszunehmen», erinnert sich Sohn Hansjörg. «Damit der Vater sicher genug hatte, wenn er hungrig von der Arbeit heimkam.»

Um die Not abzufedern, legte die Mutter einen riesigen Garten an; alleine die Erdbeeren hätten acht Beete ausgemacht, sagt Hansjörg Burger. Und später, als er und Bruder Andreas schon etwas grösser waren, hätten sie jeweils bei Onkel Willy Futterrüben geputzt, um einen feinen Zvieri zu bekommen.

Als die beiden Buben zur Schule gingen, arbeitete Anna Burger stundenweise in der Schuhbändelifabrik Dätwyler. Später kehrte sie in den Lehrerberuf zurück, unterrichtete Handarbeit in Walterswil, Schönenwerd, Erlinsbach SO und Gretzenbach. Mit grosser Freude, bis zu ihrer Pensionierung. Ihre Freizeit genossen Anna und Hans Burger in ihrem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Saanen BE. Sie liebten die Berge und den Schnee.

Ihr Spitzname: «Altersheim-Express»

Das Nähen war eine grosse Leidenschaft, noch heute trägt Anna Burger Selbstgeschneidertes. Und ihre Fingerfertigkeit ist noch immer beachtlich. Nicht mehr ganz so gut gehts mit den Beinen: Bis nach ihrem 101. Geburtstag hat sie ­jeden Tag einen Spaziergang ­gemacht. Immer die gleiche Runde, um jederzeit zu wissen, wo lang es nach Hause geht. «Altersheim-Express» wurde sie genannt.

Auch liest sie gern, vor allem die Bibel. Das dritte Exemplar habe sie ihr inzwischen gebracht, sagt Schwiegertochter Elisabeth Burger, «so zerlesen waren die vorherigen Exemplare».

«Ich mag Schnee - ämel solange ich drinnen bin»

Anna Burger wirkt nicht so alt, wie sie ist. Sie sitzt aufrecht in ihrem Rollstuhl, blickt aufmerksam nach draussen, wundert sich über die Schneeflocken, die da wirbeln. «Ich mag Schnee», sagt sie, lächelt und fügt an: «Ämel, solange ich drinnen bin.» Und dann fragt sie, welchen Monat wir haben.

Der Kopf will auch nicht mehr so recht, das ist halt so. Sie nimmt das mit grosser Gelassenheit. «Es geht alles zum Kopf raus», sagt sie. «Aber ich vermisse nichts.» Immer wieder sagt sie, wie gut sie es hier im Alterszentrum habe, wie gut man ihr hier schaue.

Der exklusive Klub der Hundertjährigen Mit 103 Jahren und Jahrgang 1918 ist Anna Burger-Haas die älteste Bewohnerin des Alterszentrums Mühlefeld in Erlinsbach SO. Und sie zählt zu den vierzehn ältesten Solothurnerinnen überhaupt: Laut Angaben des Statistischen Amts lebten im Kanton Solothurn letztes Jahr (Stichtag 31.12.2020) 45 Personen mit 100 oder mehr Jahren (35 Frauen, 10 Männer): Spitzenreiterinnen sind zwei Frauen mit Jahrgang 1916, fünf mit 1917 und sieben mit 1918. Bei den Männern hat der Älteste Jahrgang 1918.

Im Aargau lebten per Ende 2020 70 Personen mit 100 oder mehr Jahren (58 Frauen, 12 Männer). 2020 wurde die älteste im Kanton Aargau lebende Person 107 Jahre alt. (ksc)

«Sie ist ein unglaublich zufriedener Mensch, nie fällt ein böses Wort», sagt Elisabeth Burger. «Das ist aussergewöhnlich.» So aussergewöhnlich, wie 103 Jahre alt zu werden. Fünf Enkel und zehn Urenkel hat Anna Burger inzwischen.

Und auch für Hansjörg Burger, bald 74 Jahre alt, ist es aussergewöhnlich, noch eine Mutter zu haben. «Wir sind immer noch in der Mitte zwischen zwei Generationen», sagt er und lacht. «Wenn ich das jemandem erzähle, fühle ich mich gleich jünger.»