Brand in Erlinsbach mit Todesopfer: Jetzt ist Ursache bekannt

Frau verstorben Brand im «Löwen» Erlinsbach SO: Jetzt steht die Ursache fest Die Brandermittler haben ihre Untersuchungen in der Ruine des Löwen in Erlinsbach SO abgeschlossen. Die Wohnung der verstorbenen 37-Jährigen spielte eine zentrale Rolle. 19.01.2023, 16.40 Uhr

Der Löwen brannte am späten Samstagabend, 7. Januar. Kapo Solothurn

Beim Brand im ehemaligen Restaurant Löwen in Erlinsbach SO am 7. Januar wurde nicht nur das Gebäude praktisch komplett zerstört, es kam auch eine 37-jährige Frau ums Leben. «Die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden», teilt die Polizei am Donnerstag mit.