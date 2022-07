Erlinsbach AG: Referendum gegen «Generationenpark» kommt zustande

Erlinsbach Referendum gegen «Generationenpark» kommt zustande: Bereits über 400 Unterschriften gesammelt Der Gmeindsentscheid für die Schaffung eines Parks im Erlinsbacher Kalkhof kommt wohl an die Urne: Die Referendumsgruppe hat bereits weit mehr als die nötigen 302 Unterschriften beisammen. Sie möchten, dass das 1,5-Millionen-Projekt überarbeitet wird – vor allem bezüglich des grossen Pumptracks. Daniel Vizentini 16.07.2022, 05.00 Uhr

In Olten beispielsweise wurde im Juni eine Pumptrack-Anlage auf dem Gelände der ehemaligen Minigolf-Anlage eingeweiht. Bruno Kissling (11.6.2022)

Für den Erlinsbacher Elternverein, der seit drei Jahren für die Errichtung eines Pumptracks in der Gemeinde kämpft, wird es eine weitere Hürde zu überwinden geben: Gegen das Ja an der Gemeindeversammlung (155 zu 42 Stimmen) für die Schaffung eines «Generationenparks» im Kalkhof samt Pumptrack hat eine Gruppe von rund 20 Personen Unterschriften gesammelt. 302 sind für ein Referendum nötig, über 400 seien bereits zusammengekommen, sagt Mitinitiantin Andrea Isler. Am Donnerstag, 21. Juli, werden sie der Gemeinde übergeben.

An der Gemeindeversammlung hatte sie bereits für den Pumptrack die Prüfung eines anderen Standorts und eine Finanzierung durch einen Trägerverein statt die Gemeinde vorgeschlagen. Ihr Rückweisungsantrag unterlag aber an der Gmeind mit 41 gegen 165 Stimmen.

Wie sie nun auf Anfrage erklärt, geht es der Referendumsgruppe nicht nur um den Pumptrack: «Wir sind der Meinung, dass über ein Projekt in dieser finanziellen Grössenordnung, mit Beanspruchung einer so grossen Fläche, eine breitere Debatte geführt werden muss, als dies an einer Gemeindeversammlung möglich ist.»

Aus dem Erlinsbacher Kalkhof soll ein «Generationenpark» samt Pumptrack werden. Nadja Rohner (1.7.2020)

Für den Park wurden an der Gmeind 1,5 Millionen Franken gesprochen, von denen der Kanton maximal die Hälfte übernehmen könnte. «Für viele stehen die Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen», sagt Andera Isler. Vor allem, weil in absehbarer Zeit grosse Projekte anstünden wie der Kindergarten Kretz, dazu die Sanierung der Schulanlage Bläuen, des Werkhofs oder des Feuerwehrgebäudes.

Die Sanierung des alten Kinderspielplatzes im Kalkhof werde laut ihr nicht in Frage gestellt. Der Pumptrack aber schon, der einen Drittel des geplanten Parks umfassen und «über 1000 m2 Fläche mit Asphalt versiegeln» würde. «Er wäre damit grösser als viele Pumptracks» und würde vermutlich überregional Menschen und damit Verkehr anziehen.