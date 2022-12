Erlinsbach: Neues Wohn- und Geschäftshaus geplant

Erlinsbach Neues Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstrasse geplant Die Verdichtung entlang der Dorfeinfahrt von Erlinsbach schreitet weiter voran: Zehn Wohnungen samt Gewerberaum sollen auf der Höhe Tulpenweg entstehen. Gegenüber wurden zuletzt weitere Mehrfamilienhäuser gebaut. Daniel Vizentini 07.12.2022, 05.00 Uhr

An der Ecke Aarauerstrasse/Tulpenweg in Erlinsbach ist ein neues Wohn- und Gewerbehaus anstelle dieses alten Hauses geplant. Daniel Vizentini

Die Aarauerstrasse eingangs Erlinsbach AG zieht weiter neue Bauprojekte an: Als Nächstes geplant ist eine Neuüberbauung neben der Hausnummer 32; offiziell lautet die Adresse Tulpenweg 6. Das dortige alte, grosse Einfamilienhaus soll abgebrochen und an der Stelle ein neues Wohn- und Gewerbehaus mit Einstellhalle gebaut werden. Aktuell liegt ein Baugesuch dafür auf.

Im dreigeschossigen Bau mit Attika sind zehn Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern geplant. Gegen die Aarauerstrasse hin werden Büroräume gebaut. Einziehen wird Medtest Schweiz GmbH um Geschäftsführer Philip von der Mühll. Das Unternehmen ist auf Vorbereitungskurse für den Numerus clausus vor dem Medizinstudium spezialisiert und hat die Unterrichtsräume heute im Aarauer Graben neben dem neuen Jaisli-Beck hat.

Für den Neubau in Erlinsbach wird die leichte Hanglage geschickt genutzt, wie die Baupläne zeigen: Anders als beim heutigen Haus wird es künftig einen ebenerdigen Zugang von der Aarauerstrasse zum ersten Obergeschoss mit den Büros von Medtest geben, mit einem kleinen begrünten Platz dazwischen. Die Garagenzufahrt hingegen erfolgt über den Tulpenweg.

So dürfte die Neuüberbauung gegen die Aarauerstrasse hin aussehen (Visualisierung). zvg

Als Bauherrin wird im Gesuch die Aarauer C. Von der Mühll Goldschmied AG/Reist Partner aufgeführt, als Baukosten 4,68 Millionen Franken angegeben. Für das Projekt verantwortlich sind die Architekten Bircher Roth von Arx, die unter anderem das KWC-Hochhaus in Unterkulm und das Zentrum Rössli in Erlinsbach AG entworfen haben, wo sich Migros und Gemeindeverwaltung befinden.

Viele Neubauten rundherum

Andere Projekte in der Nähe wurden in den letzten Jahren realisiert oder befinden sich noch im Bau. Gleich gegenüber, an der Aarauerstrasse 15 steht derzeit ein Baukran bei einer alten Villa mit grossem, grünem Vorgarten. Ebenfalls praktisch vis-à-vis der Nummer 25 wurde kürzlich die Wohnüberbauung Erlin realisiert. Seit 2020 steht auch der moderne Neubau mit heller Holzfassade an der Aarauerstrasse 11 mit dem Velo-Geschäft Custom Cycling.