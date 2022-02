Nach acht Jahren Planung: Sanierung an der Kantonsstrasse ab Juni

Erlinsbach Nach acht Jahren Planung: Sanierung an der Kantonsstrasse kann im Juni beginnen 2014 stimmte die Gemeindeversammlung der Strassensanierung zwischen Sagi und Buswendeplatz zu. An anderen Stellen der Hauptstrasse konnte inzwischen gearbeitet werden, doch der betreffende Abschnitt blieb durch Einsprachen und Landerwerb jahrelang verzögert – auch jetzt noch. Daniel Vizentini 02.02.2022, 05.00 Uhr

500 Meter der Saalhofstrasse, von der Einmündung in die Saligasse (im Bild) bis nach dem Buswendeplatz, können nun saniert werden. Katja Schlegel (AZ-Archiv)

Mit der Kantonsgrenze in Erlinsbach ist es so eine Sache: Der Erzbach gibt zwar beide Seiten klar vor, doch da die stark befahrene Hauptstrasse (die Passstrasse zur Salhöhe) an mehreren Stellen den Bach überquert, gehört diese teilweise zum Aargau, teilweise zu Solothurn. Saniert werden muss sie aber auf beiden Seiten. Der Abschnitt ausserorts Richtung Salhöhe zum Beispiel erhielt in den letzten beiden Jahren neue Stützmauern, neue Bushaltestellen und neuen Asphalt. 2016 wurde an einer Stelle auch ein neuer, breiterer Durchlass für den Erzbach eingebaut.