Erlinsbach «Löwen» wird nach Brand abgerissen – Kita braucht dringend ein neues Zuhause Zwei Dutzend Kita-Kinder stehen nach dem Grossbrand in Erlinsbach SO auf der Strasse. Die Betreiberin sucht nun dringend nach neuen Räumlichkeiten im Tal. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.01.2023, 10.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das denkmalgeschützte Gebäude und ehemalige Restaurant Löwen in der Gemeinde Erlinsbach brannte am 8. Januar 2023 nieder. Patrick Lüthy

Fieser kann das Schicksal fast nicht sein: Erst letzte Woche hat die Kita «Lovely Kids» in Erlinsbach SO die definitive Betriebsbewilligung für die Räumlichkeiten im ehemaligen Restaurant Löwen erhalten. Und nun ist das Gebäude in der Nacht auf Sonntag einem Grossbrand zum Opfer gefallen.

Die Kita war 2021 dorthin umgezogen, nachdem sie aus ihrem früheren Domizil in einem Swisscom-Gebäude an der Josef-Reinhart-Strasse raus musste – der Mietvertrag war ausgelaufen. Zuerst wollte die Kita an die Brühlstrasse 14 in Erlinsbach AG ziehen, in ein ehemaliges Asylheim, aber der Umbauaufwand wäre gross gewesen. Die Räume im seit 2019 leerstehenden Restaurant Löwen waren besser geeignet, und die Kita konnte – nach einigen Investitionen – relativ rasch einziehen und den Betrieb mit provisorischer Bewilligung aufnehmen.

Um die definitive Bewilligung zu erhalten, waren aber zahlreiche Gespräche und Nachweise – etwa im Bereich Brandschutz – nötig. «Zwei Jahre lang haben wir viel Zeit und Geld investiert», sagt Marion Lasowsky, Verwaltungsrätin der Trägerorganisation, die in Otelfingen und Erlinsbach «Lovely Kitas» betreibt. Und nun der Brand. «Es hat in den Kita-Räumen selber zwar nicht gebrannt, aber unser Inventar wird wohl durch Russ und Löschwasser auch zerstört sein», so Lasowsky. «Wegen Einsturzgefahr durften wir noch nicht ins Gebäude.»

Im Erdgeschoss des «Löwen» war seit zwei Jahren die Kita untergebracht. Patrick Lüthy

Wie geht es nun weiter? Klar ist: Es muss eine definitive, neue Lösung her. «Der Löwen wird ganz abgerissen, das hat uns die Verwaltung heute mitgeteilt. Wir suchen nun dringend ein neues Gebäude in Erlinsbach Aargau oder Solothurn», sagt die Kita-Betreiberin. «Es muss mindestens 200 Quadratmeter für unsere zwei Gruppen haben, Sanitärräume und idealerweise Garten und Küche – wobei die Küche nicht zwingend ist. Im Löwen konnten wir zwar selber kochen, es wäre aber auch möglich, das Essen von auswärts liefern zu lassen.»

Lasowsky wird das Gespräch mit der Gemeinde suchen: «Wir sind der Meinung, dass die Gemeinden nun mit in der Pflicht sind: Wenn sie eine Kita im Tal möchten, sind wir auf ihre Hilfe angewiesen.»

Immerhin: «Die Eltern sind sehr verständnisvoll», sagt Lasowsky.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen