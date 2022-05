Wie ein Erlinsbacher zum Model für den Bauernkalender wurde.

Erlinsbach «Ich dachte, dass ich viel zu alt und nicht genug fit bin»: Ein Witz brachte einen Erlinsbacher wider Erwarten in den Bauernkalender Pius Holzherr aus Erlinsbach (SO) hatte eigentlich nicht geplant, sich für den Bauernkalender zu bewerben. Weil der alleinerziehende Vater aber im falschen Moment einen Witz machte, übernahm jemand anderes die Anmeldung für ihn. Anja Suter Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Bauer Pius Holzherr hat beim Bauernkalender mitgemacht, hier mit Sohn Ben, Gugenhof, Erlinsbach SO, 6. Mai 2022. Alex Spichale / AAR

Ein Fototermin, bei dem zwei Kühe anwesend sind, ist eine Herausforderung. Obwohl Pius und Ben Holzherr mit ihren Tieren ein eingespieltes Team sind, wollen Anni und ihr Kalb Diamant nicht immer so, wie es der Fotograf gerne hätte. Doch auch wenn sich die Tiere das Shooting nicht gewohnt sind, bei Pius Holzherr sieht die Situation anders aus. Vor einem Jahr war der Erlinsbacher bei einem professionellen Shooting dabei: Das Ergebnis ist im Bauernkalender im aktuellen Monat zu sehen.

Zu dieser Ehre kam der 43-Jährige durch einen Witz, den er machte und zwischenzeitlich bereute. «Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und dadurch rund zehn Kilogramm zugenommen», erzählt Holzherr. Die Zigarette habe er öfters durch ein «Chrömli» oder eine andere Süssigkeit ersetzt. Gegenüber seiner Familie äusserte er dann den Wunsch abzunehmen und sagte im Witz den verhängnisvollen Satz: «Wenn ich die zehn Kilogramm runter habe, dann kann ich mich ja für den Bauernkalender bewerben.»

Noch bevor die ersten Kilos purzeln konnten, landete ein E-Mail in Holzherrs Postfach – die Einladung zum Casting für den Bauernkalender. «Ich ging nach unten und erzählte meiner Familie davon. Da grinsten meine Töchter schon.» Die beiden jungen Frauen hatten ihren Vater angemeldet, bevor dieser mit dem Abnehmen begonnen hatte. «Ich hatte dann noch einen Monat bis zum Casting», erzählt der Bauer.

Beim Casting genierte er sich noch für seine Figur

Holzherr stellte seine Ernährung um und machte täglich nach der Arbeit Sport. So war er mit den Inline-Skates an der Aare oder joggte um den Alpenzeiger. Vier Wochen später am Casting hatte der Bauer bereits einige Kilos verloren – aber für sein Gefühl nicht genug. «Ich habe ihnen auch gesagt, dass ich mich geniere, noch am Abnehmen bin, aber halt nicht fertig.» Wider Erwarten erhielt der 43-Jährige eine Woche später den Bescheid, dass er dabei sei. In den zwei Monaten bis zum Shooting nahm er 14 Kilogramm ab. Erwartet habe er nie, dass er ausgewählt werde, sagt Holzherr:

«Ich dachte, dass ich doch viel zu alt und auch nicht genug fit bin.»

Er fände es aber schön, dass sich die Linie bei der Auswahl geändert habe. «Schönheit liegt sowieso im Auge des Betrachters.»

Das Resultat des Kalendershootings mit Pius Holzherr. Calendaria AG

Für das Shooting ging es auf einen Bauernhof in Luzern. Geplant war ursprünglich ein Bild mit Holzherr vor einem Milchtank, in den er einen Eimer Milch leert. Doch das ausgewählte Bild entstand eher nebenbei, erzählt der Bauer. «Das war draussen nach dem Shooting. Der Fotograf sagte mir, ich soll in die Ferne blicken. Ich wusste nicht mal, wann er fotografiert.»

Gestört habe ihn nur etwas: «Die Schminke hat mir in den Augen gebrannt», erzählt Holzherr und lacht. Seinen Auftritt im Bauernkalender bereue er nicht. Im Gegenteil: «Es war für mich eine ganz andere Erfahrung. Neben meinem normalen Beruf etwas, auf das ich auch noch in 20 Jahren zurückblicken kann.»

Wenn die Kühe Eiweiss benötigen, bekommen sie Raps

Seinen «normalen» Beruf, das Bauern, macht Holzherr mit Herz und Seele. Den Hof hat er von seinen Eltern übernommen. Er absolvierte die Ausbildung zum Landwirt und die Weiterbildung zum Betriebsleiter. Als Bauer, erklärt Holzherr, müsse man fast alles können. «Ich bin auch ein wenig Schlosser, Mechaniker und Tierarzt.»

Der Erlinsbacher lebt zusammen mit den drei Kindern und seinen Eltern auf dem Hof – einem Milchbetrieb. Sprich: Die Familie lebt von der Milchproduktion. Ein Biobetrieb haben Holzherrs nicht, weil der Bauer ein Mal im Jahr das Unkraut mit einem Herbizid behandelt. Die Umwelt sei ihm wichtig, sagt er. «Wir leben mit ihr und wollen es auch in Zukunft tun.» Holzherr produziert Wiesenmilch: «Meine Kühe essen kein Soja. Wenn zusätzliches Eiweiss benötigt wird, decke ich es über Raps.» Als Bauer lebt Holzherr von seinen Tieren, spricht sich aber auch für einen gemässigten Konsum aus. «Fleisch soll gewissenhaft konsumiert werden.»

Die Aussicht von Holzherrs Hof in Erlinsbach SO. Alex Spichale

Der Hof in Erlinsbach soll zukünftig an Ben Holzherr übergeben werden. Der 13-Jährige engagiert sich schon heute, teilweise auch hauptverantwortlich: «Er wollte Geissen, die hat er auch bekommen, er kümmert sich aber um ihre Versorgung», sagt Holzherr. Wie früher sein Vater, geht Ben heute auch an Viehschauen, war bereits an der Ama. Die jungen Kälber sind es sich gewohnt, neben Menschen zu spazieren. Hauptgrund dafür ist Ben: «Er geht mit den Kälbli von klein auf spazieren. Das hilft mir bei der Arbeit sehr», sagt Pius Holzherr.

