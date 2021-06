Die komplett erneuerte Klinik Barmelweid wird eingeweiht

Erlinsbach Gesundheitsdirektor Gallati an Einweihung der Klinik Barmelweid: «Eigentlich möchte ich hier in die Ferien» Die komplett erneuerte Klinik Barmelweid wurde im kleinen Rahmen eingeweiht. Regierungsrat Jean-Pierre Gallati verriet, dass er jeweils neidisch von Aarau aus zur Jurahöhe hinaufschielte. Nadja Rohner 17.06.2021, 21.49 Uhr

Eröffnung Klinik Barmelweid Fabio Baranzini

Als die Volksheilstätte Barmelweid 1912 eröffnet wurde, erschienen über 2000 Leute. Die Ehrengäste wurden mit dem Fuhrwerk auf die Jurahöhen gekarrt, der Rest kam auf Schusters Rappen. So erzählt es Daniel Heller 109 Jahre später. Der Barmelweid-Verwaltungsratspräsident (seit genau 21 Jahren) konnte pandemiebedingt nur rund drei Dutzend Gäste zur «intim gehaltenen Einweihungsfeier der neuen Barmelweid» begrüssen. Ein hochkarätiges Grüppchen indes; mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kantonsverwaltung, Klinikkader und Ehrengästen.

Eröffnung der Klinik Barmelweid Fabio Baranzini

Heller schlug einen Bogen von 1912, als die Barmelweid ein Tuberkulose-Sanatorium war, zu heute, wo sie sich in der Behandlung und Reha von Covid-Patienten wieder in der Seuchenbekämpfung profiliert. Allerdings hat die Klinik mittlerweile, nach acht Jahren Planen und Bauen sowie 120 Millionen investierten Franken, ein frisches Gesicht. Geprägt wird es durch das neue Bettenhaus, welches die dringend benötigte Bettenkapazität geschaffen hat und dabei eher aussieht wie ein hochklassiges Hotel als ein Spital.

Rechts das neue Bettenhaus, links das sanierte bisherige. Fabio Baranzini

Aber auch sonst ist fast alles neu oder erneuert: das sanierte alte Bettenhaus, die Tiefgarage, die Energiezentrale, das neue Restaurant samt Spitalküche, die grosse Sonnenterrasse mit Blick auf die Alpen. Der Aushub wurde für die Umgebungsgestaltung verwendet. Dieser sieht man den Umbau noch an. Aber bald wird das Grün die braunen Flächen wieder erobern (um dem nachzuhelfen, wurden knapp 90 Bäume und 260 Sträucher gepflanzt) und die Juralandschaft kann «bis an die Fassade der Barmelweid heranwachsen», erklärte Grossrat und Naturama-Vertreter Thomas Baumann.

Ein Barmelweid-Fan: Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Vorsteher des Ressorts Gesundheit und Soziales. Fabio Baranzini

«Ein fantastischer Neubau in einer fantastischen Umgebung; ein Meilenstein», konstatierte der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati in seinem Grusswort. «Eigentlich möchte ich hier am liebsten in die Ferien. Wir blicken von unserem Aarauer Büro neidisch zur Barmelweid hinauf.» Und ebenso neidisch würden andere Kantone auf den «Reha-Kanton Aargau» blicken, in welchem die Barmelweid mit ihrer Ausstrahlung weit in die Schweiz hinein eine wichtige Rolle spiele.

Der Neuanfang ist auch ein Ende

Beat Stierlin geht nach über 20 Jahren als CEO in Pension. Daniel Heller hatte ihn damals eingestellt und findet noch heute, dass der Verwaltungsrat mit dieser Wahl «eine sehr glückliche Hand» bewies.

Verwaltungsratspräsident Daniel Heller. Fabio Baranzini

Stierlin, der erste Nicht-Arzt in der Rolle als Barmelweid-Direktor, blickte auf die letzten Jahre zurück: «Wir haben die ganze Barmelweid rundherum erneuert – unter Vollbetrieb, bei vollem Haus. Da braucht es vor allem Mitarbeitende, die so etwas mitmachen». Stierlins Nachfolger Serge Reichlin hat schon vor einigen Wochen begonnen – die Doppelführung, zusammen mit den Investitionen, bezeichnete Gallati scherzhaft als «die teuerste Phase in der 109-jährigen Geschichte der Barmelweid». Reichlin schenkte seinem Vorgänger, dem «Architekten der Barmelweid», einen goldenen Bauhelm und erhielt im Gegenzug keinen Schlüssel (weil alle Schlösser elektronisch sind), sondern ein von einem Ergotherapeuten gefertigtes Barmelweid-Logo.

Serge Reichlin (l.) und Beat Stierlin. Fabio Baranzini

Die Klink hat sich und ihren Besuchern übrigens auch selber ein Geschenk gemacht. Quasi als nachhaltigen Ersatz für die grosse Feier zur Transformation gibt es den neuen Themenweg «Kraut und Rüben».

