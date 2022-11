Erlinsbach: Im Jubiläumsjahr 2023 wird durchgehend gefeiert

Erlinsbach Ein Wochenende reicht nicht: 2023 soll das ganze Jahr über gefeiert werden Die Vorbereitungen zu 850 Jahren Erlinsbach laufen auf Hochtouren. Nebst dem eigentlichen Fest vom 15. bis 18. Juni finden 52 Anlässe während des ganzen Jubiläumsjahrs statt. Als ultimatives Erinnerungsstück wird ab den nächsten Tagen ein Fotokalender mit Erlinsbacher Sujets vertrieben. Daniel Vizentini 17.11.2022, 05.00 Uhr

Logo und Festplakette zu 850 Jahre Erlinsbach stehen inzwischen bereit. zvg

850 Jahre feiert man nicht alle Tage. 2023 wird entsprechend für Erlinsbach AG und SO zu einem «Jahr voller Gelegenheiten zum gemeinsamen Feiern». Das ganze Jahr hindurch verteilt werden 52 Anlässe unter dem Dach von «850 Johr Speuz» stattfinden, wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt – vor zwei Jahren sprach man noch von 15 bis 18 Anlässen. Erfreulich sei vor allem die Vielfalt der Events, die die grosse Bandbreite der Speuzer Vereine und Institutionen abbilden werden.

Gestartet wird bereits am Neujahrsapéro am 1. Januar ab 14 Uhr bei der Köhlerhütte mit einem gemeinsamen Anstossen auf das Jubiläumsjahr. Es folgen Konzerte, Turniere, Theater- und Tanzabende, Märkte, die Fasnacht, das Köhlerfest oder die «Erzpo».

Rapper Knackeboul als Hauptact am Freitag

Das offizielle Fest vom 15. bis 18. Juni wird mit der Schule Erzbachtal und den Vereinen Aktives Alter, Erzbachgugge, Erzbachsenioren, FC Erlinsbach, Musikgesellschaft, Skiclub, Speuzer Schränzer, Tambouren, Turnende Vereine sowie dem VHS Küttigen-Erlinsbach durchgeführt. Die Vereine sollen die Gäste kulinarisch verwöhnen. Nebst den Beizen wird es ein grosses Festzelt geben, geführt vom Küttiger Restaurant Traube.

Die am Dorffest beteiligten Vereine stiessen mit dem OK auf die fortgeschrittene Vorbereitung des Festes an. zvg

Als Höhepunkt des Festes gilt die Eröffnungsshow am Donnerstagabend durch die Tambouren Erlinsbach, vor dem Auftritt von Komiker Claudio Zuccolini. Am Freitagnachmittag gibt es nach dem Lauf der Speuzer Schulkinder musikalische Unterhaltung durch die renommierte Kindermusikband Marius und die Jagdkappelle und den als bisherigen Hauptact geltenden Rapper Knackeboul.

Am Samstagvormittag findet der grosse Umzug statt, gefolgt von der Morgenfeier mit den Festansprachen der Solothurnerin Frau Landammann Brigit Wyss und dem Aargauer Regierungsrat Dieter Egli. Umrahmt wird die Feier durch die Musikgesellschaft und die Jungtambouren. Am Festbankett danach spielen die Vereinigten Harmonikaspieler Erlinsbach-Küttigen.

Den Abend eröffnen die Schwyzerörgelifründe Ramsflueh gemeinsam mit der Trachtengruppe Erlinsbach-Küttigen, gefolgt vom Konzert der Stubete Gäng. Am Sonntag werden die Feierlichkeiten mit einem vom Jugendchor begleiteten Gottesdienst und einem Brunch abgerundet.

Digitales Archiv und Fotokalender kreiert

Das Jubiläum wurde zum Anlass genommen, die Geschichte und Aktualität von Erlinsbach aufzuarbeiten und für die Zukunft dauerhaft sichtbar zu machen. Unter der Leitung von Bruno Vogel wurden Fotos, Dokumente, Geschichten und weitere Zeitzeugnisse gesammelt, sortiert und digital gespeichert. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Fotoarchiv werden zu gegebener Zeit im Rahmen des Jubiläumsjahres präsentiert, heisst es in der Mitteilung. Die digitalisierten Daten werden danach für alle online verfügbar sein.

Der Kalender zum Jubiläumsjahr wird ab den nächsten Tagen erhältlich sein. zvg

Zum Jubiläumsjahr 2023 wird es auch einen Fotokalender mit Sujets aus Erlinsbach geben, bestückt mit den Einsendungen zum Ende letztes Jahr gestarteten Fotowettbewerbs. Der Kalender wird erstmals an den Gemeindeversammlungen am 18. respektive 21. November verkauft. Danach wird er in beiden Gemeindeverwaltungen, im Denner, im Rössli-Kiosk, bei Tempo Sport und dem Restaurant Hirschen vertrieben.