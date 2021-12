Erlinsbach Barmelweid-CEO Serge Reichlin zur Pandemiebewältigung: «Wir sind ausgelastet - bis zur Überlastung» Die Klinik Barmelweid nimmt in der Covid-Krisenbewältigung eine wichtige Rolle ein. 900 Patientinnen und Patienten hat sie seit Pandemiebeginn behandelt. Und jetzt wird auch die Warteliste in der Psychosomatischen Abteilung immer länger. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 23.12.2021, 15.51 Uhr

Serge Reichlin ist seit Frühjahr 2021 CEO der Klinik Barmelweid; er hat vom langjährigen CEO Beat Stierlin übernommen. Zuvor war Reichlin Direktor einer Hirslanden-Klinik in Biel. Er hat unter anderem einen Facharzttitel Innere Medizin. Alex Spichale / AAR

Nicht nur die klassischen Akutspitäler werden von Covid-Fällen überschwemmt. Auch die Barmelweid ist mitten in der fünften Welle. Als Spezialklinik mit Kernkompetenzen in Lungen-, und Herz-Rehabilitation sowie in psychosomatischen Erkrankungen, zwar ohne Intensivpflege, aber mit Isolationsstation. «60 unserer rund 300 Betten sind aktuell mit Coviderkrankten belegt und täglich gehen neue Anfragen ein», so Serge Reichlin. Er hat den CEO-Sessel im Frühjahr 2021 übernommen.

Insgesamt hat die Barmelweid seit Beginn der Pandemie 900 Covidpatientinnen und -patienten behandelt. Es sei ein ständiges Balancieren zwischen der Mithilfe bei der Pandemiebewältigung einerseits und der primären Aufgabe der Rehabilitation andererseits, beschreibt er. «Wir konnten beweisen, dass wir nicht <nur> eine Rehaklinik sind», sagt der CEO nicht ohne Stolz, betont aber auch, wie viel das allen Beteiligen abverlangt: «Wir sind ausgelastet – bis zur Überlastung. Auf dem ganzen Gesundheitssystem liegt ein wahnsinniger Druck, jedes Bett wird besetzt – das bringt nicht nur einen pflegerischen, sondern auch einen enormen administrativen Aufwand mit sich.»

Long Covid-Fälle sind jünger und weiblicher

Von den momentan 60 Covid-Patienten sind etwa 90 Prozent Reha-Fälle, zehn Prozent leiden unter Long Covid. Jene Patienten, die zur Covid-Reha auf die Barmelweid müssen, sind oft körperlich stark geschwächt, leiden noch unter Lungenproblemen, manche haben lange Aufenthalte auf der Intensivstation und am Beatmungsgerät hinter sich. Das hinterlässt Spuren, körperlich wie psychisch. Im Schnitt bleiben diese Kranken vier Wochen auf der Barmelweid, teils aber auch sechs und mehr.

Bei den Long Covid-Patienten ist ein mehrmonatiger Aufenthalt nicht ungewöhnlich. Serge Reichlin: «Während der klassische Covid-Reha-Patient ein Herr um die 65 ist, verzeichnen wir bei den Long Covid Fällen eine Tendenz zu weiblichen Personen um die 50.» Mit der Behandlung von Long Covid habe die Barmelweid zwar mittlerweile viel Erfahrung. «Und doch versteht die Medizin vieles noch nicht.» Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Depressionen, körperliche Symptome – vieles ist möglich. Und der Weg zurück in den Alltag steinig. Das braucht Verständnis vom Umfeld, und dieses sei häufig noch wenig ausgeprägt, so Reichlin.

Es überrascht nicht, dass die Pandemie nicht nur bei der Covid-Reha und im medizinischen Akutbereich, sondern auch in der Psychosomatik-Abteilung der Barmelweid spürbar ist. Reichlin spricht auch hier von einer Welle. «Wir verzeichnen ganz klar eine viel längere Warteliste für Eintritte als vor der Pandemie.»

Ausfälle und Abgänge beim Personal

Wie andere Spitäler muss auch die Barmelweid Personalabgänge verkraften. Pflegende sowie Ärztinnen und Ärzte, die einfach nicht mehr können. Zumal in letzter Zeit einige ausgefallen sind, weil es zu Impfdurchbrüchen kam oder weil ihre Kinder Covid aus den Schulen nach Hause brachten. Reichlin: «Wir haben volles Haus und gleichzeitig einen reduzierten Personal-Pool. Das belastet.» Er erklärt, dass die Pflegenden aufgrund der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten von Angehörigen vielfach eine stärkere Rolle in der sozialen Betreuung der Patienten einnehmen müssten. Ein weiterer Belastungsfaktor. «Und man darf nicht vergessen: All unsere Mitarbeitenden sind auch Privatpersonen, haben Kinder und Eltern, um sie sie sich Sorgen machen», betont der CEO.

Die Impfdiskussion wird auch auf der Barmelweid geführt

Die Impfrate beim Personal beträgt rund 80 Prozent. Das ist leicht niedriger als beispielsweise am Kantonsspital Aarau (86). Reichlin macht keinen Hehl daraus, dass die Impf-Frage auch intern für Diskussionen in der Belegschaft sorgt: «Unsere Mitarbeitenden sind ein Spiegel der Gesellschaft. Es gibt auch bei uns vehemente Impfbefürworter und -gegner, und das Verständnis füreinander schwindet unter der Belastung.» Klar sei: Getestet würden alle regelmässig. «Die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten ist zentral.»

Klar ist jetzt schon: Auch die zweiten Weihnachten unter Pandemiebedingungen werden hart. Reichlin macht sich Sorgen, ob sich seine Mitarbeitenden genügend erholen können. Immerhin: Einige Patienten dürfen über die Festtage nach Hause, das entlastet auch das Personal.

