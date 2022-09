Erlinsbach: Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Erlinsbach Unterhalb der Saalhöhe auf Gegenfahrbahn gerutscht: Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt Am Sonntagnachmittag ist ein Töff-Fahrer unterhalb der Saalhöhe verhängnisvoll ausgerutscht. Er kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto. Die auch als Töff-Strecke bekannte Strasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. 19.09.2022, 10.03 Uhr

Der Motorradfahrer verletzte sich schwer, sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Ein 19-Jähriger aus dem Kanton Zürich war mit seinem Motorrad auf der Hauptstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs. Dabei kam er in einer Rechtskurve ins Rutschen und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, wobei es zu einer Frontalkollision mit einem talwärts fahrenden Personenwagen kam.