Erlinsbach AG Ein "Ruhestand"-Video für Gemeindeschreiber Bruno Vogel Er war 34 Jahre Kanzler im Dorf und zehn Jahre Präsident der Aargauer Gemeindeschreiber. In Erlinsbach wurde Bruno Vogel in den Ruhestand verabschiedet. Urs Helbling 27.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Vogel wurde nach 34 Jahren als Gemeindeschreiber von Erlinsbach AG verabschiedet. An der Gemeindeversammlung vom 25. Juni. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Das unter dem Traktandum «Verschiedenes» abgespielte Video dauerte 50 Minuten – nahezu so lange wie die vorangegangene Gemeindeversammlung. Die 122 anwesenden Stimmbürger sahen sich den Film mucksmäuschenstill an. Nach dem Schlussbild («Danke Bruno», untermalt mit der Musik «Zeit zu gehen») gab’s einen langen Applaus. Der Geehrte, er war zwischenzeitlich in der ersten Reihe aufgestanden, nahm ihn gerührt entgegen. Ohne danach das Wort zu ergreifen. Bruno Vogel hatte sich auch eine lange Laudatio verbeten, weshalb der Gemeinderat unter der Leitung von Monika Schenker auf die Idee mit dem Film gekommen war. Selten ist ein Gemeindeschreiber einfühlsamer und aufwendiger verabschiedet worden.

Sogar ein alt Regierungsrat lieferte ein Statement

Bruno Vogel (65) hat am Mittwoch den letzten Arbeitstag. Er war 34 Jahre Gemeindeschreiber in Erlinsbach AG. Davor hatte er acht Jahre die gleiche Funktion in Birmenstorf. Die berufliche Karriere begann Vogel mit einer Lehre auf der Kanzlei Unterentfelden. Dem Dorf, in dem er aufgewachsen war. Zehn Jahre lang (bis 2012) präsidierte Vogel den Verband der Aargauer Gemeindeschreiber. Ab Frühling 2014 hatte er auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen als Präsident des Aargauischen Rennvereins (ARV) das Sagen. Ein Amt, das er vor wenigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen hatte aufgeben müssen (AZ vom 2. 6.).

Bruno Vogel mit Gemeindepräsidentin Monika Schenker. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Im «Ruhestand»-Video äusserten sich 16 Personen zu Bruno Vogel. Etwa alt Regierungsrat Urs Hofmann («ein Gemeindeschreiber von hohem Sachverstand»), Kreiskommandant Rolf Stäubel («ein äusserst verlässlicher Partner»), alte Gemeindepräsident und Grossrat Markus Lüthi («Du hast immer den effizienten und schlanken Weg gesucht»). Oder die «Hirschen»-Gastronomen Albi und Silvana von Felten (aus dem anderen Erlinsbach), die Vogel mit einem «Hoch die Tassen» aufforderten, «s Läbe z gnüsse».

Über 20 Jahre lang war Vogel auch Bauverwalter

Alt Gemeindepräsident Max Tschiri erinnerte an den ersten Arbeitstag von Bruno Vogel. Am 1. April 1987 sei man gemeinsam mit dem Vorgänger Hans Dätwyler essen und danach zur Übergabe ins Büro gegangen. Dort habe Dätwyler die Schreibmaschine gepackt («Die habe ich selber gekauft») und sei verduftet. Vogel wurde sich richtig ins Wasser geworfen. «Aber Bruno hat sich nie über zu viel Arbeit beklagt», sagte Tschiri.

Bei Vogels Stellenantritt wohnten 2600 Personen in Erlinsbach, jetzt sind es 4450 – und der Gemeinde geht es bestens (Steuerfuss 92 Prozent). Vogel war nicht nur Kanzleichef, sondern über 20 Jahre lang auch Bauverwalter – eine Doppelfunktion, wie sie heute kaum mehr vorstellbar ist. Er hat miterlebt, wie ennet der Grenze 2006 die Gemeinden Nieder- und Obererlinsbach fusionierten und danach das aargauische und das solothurnische Erlinsbach immer stärker zusammen fanden. Aktuell ist man am Ausarbeiten eines gemeinsamen Abfallreglements (Knacknuss Abfallgebühr). Der wichtigste Schritt war wohl die Fusion der Schulen diesseits und jenseits des Erzbaches. «Vogel war massgeblich involviert», heisst es in einer Würdigung der Gemeinde.

Als Geschenk ein «Bänkli» aus dem Forstbetrieb Jura

Ein Meilenstein war im Februar 2011 der Umzug der Gemeindeverwaltung (damals 13 Angestellte und zwei Lehrlinge) von der Küttigerstrasse ins Zentrum Rössli. Dort hatte Vogel sein Büro ebenerdig mit Sicht auf den Platz. Es soll vorgekommen sein, dass Passanten beim «Schriiber» ans Fenster klopften, im Sinn eines unkomplizierten Dringlichkeitsschalters.

Bruno Vogel hatte eine gesunde Skepsis gegenüber Aarau. So sagte er einmal: «Wenn der Kanton Weisungen erlässt, vergisst er oft zu bedenken, ob diese nötig und umsetzbar sind.» Der Gemeinderat würdigt ihn als «Verfechter einer starken und echten Gemeindeautonomie».

Gegen Ende des «Ruhestand»-Videos heulte die Motorsäge, ein Baum fiel, es wurde eine Bank gezimmert. Das «Bänkli», das der Gemeinderat Bruno Vogel schenkte. Seine Frau Brigitte erhielt einen Blumenstrauss. An der Gemeindeversammlung anwesend waren auch Tochter und Sohn.