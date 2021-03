Erlinsbach AG Die Postagentur zieht in Apotheke & Drogerie um Die gemeindebetriebene Poststelle in Erlinsbach AG wechselt ihren Standort in die TopPharm Apotheke & Drogerie. Rebecca Rutschi 0 Kommentare 24.03.2021, 14.00 Uhr

Symbolbild zvg

Seit rund 10 Jahren betreibt die Gemeindeverwaltung Erlinsbach AG eine Postagentur in den Räumlichkeiten des Gemeindebüros. Auf den 1. Juli 2021 wechselt diese nun ihren Standort in die TopPharm Apotheke & Drogerie im Dorfzentrum.

In der jüngsten Ausgabe der Dorfzeitung «Erlinsbach aktuell» berichtet der Gemeinderat, dass zum einen das Interesse der Apotheke an der Führung der Agentur ausschlaggebend gewesen sei. Zum andern habe sich der Gemeinderat auch wegen des Dienstleistungsgedanken für einen Standortwechsel entschieden. Ab dem Sommer profitiere die Bevölkerung so von den Öffnungszeiten der Apotheke.

Bisher war die Post auf der Gemeindeverwaltung Erlinsbach untergebracht. Britta Gut