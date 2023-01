Neue Terrassenhäuser am Nellweg in Erlinsbach AG geplant

Erlinsbach AG Die Bautätigkeit hält an: Neue Terrassenhäuser am Nellweg geplant In Erlinsbach AG gibt es derzeit gefühlt eine Baustelle nach der anderen: Ein weiteres Projekt für eine neue Wohnüberbauung in Hanglage liegt aktuell auf. Daniel Vizentini 12.01.2023, 05.00 Uhr

In Erlinsbach AG sind mehrere Terrassenhäuser geplant oder am Entstehen. Am Nellweg 9 ist ein weiteres Bauprojekt ausgesteckt. Bild: Daniel Vizentini

Es mag am tiefen Steuerfuss liegen, an der Hanglage mit Weitsicht, an der Nähe zu Aarau oder all dem zusammen: Wer heute durch die Wohnquartiere von Erlinsbach AG spaziert, sieht gefühlt eine neue Wohnüberbauung nach der anderen. Zum Teil erst kürzlich fertiggestellt, zum Teil noch in Bau oder mit ausgesteckten Profilen und Werbeplakaten.

Am Nellweg zum Beispiel wird für neue «exklusive Maisonette-Terrassenhäuser» geworben. Die je über 200 m2 Wohnfläche werden für einen Kaufpreis von 2,2 Millionen Franken angeboten. Ein paar Meter weiter an den Nummern 13 und 18 wurden bereits ähnliche Projekte realisiert. Nun liegt seit Ende Dezember ein Baugesuch auf für drei Terrassenhäuser an der Nummer 9.

«Exklusive Maisonette-Terrassenhäuser» am Nellweg: Der Verkauf läuft bereits. Bild: Daniel Vizentini

Entworfen wurden die Häuser, wie schon bei den Nummern 13 und 18, von der Aarauer Architektengruppe Bircher Roth von Arx. Jedes der drei Häuser wird vier Zimmer haben, darunter ist eine Tiefgarage mit sieben Abstellplätzen vorgesehen.

Investiert werden laut Baugesuch 2,5 Millionen Franken. Das heutige mehrstöckige Haus an der Stelle wird für den Neubau weichen müssen.

Vom Nellweg in Erlinsbach AG aus hat man schöne Weitsicht auf Aarau mit der Stadtkirche, dem Obertorturm, dem Kantonsspital oder gar dem Migros Verteilzentrum in Suhr. Bild: Daniel Vizentini

Unter den Bauprojekten finden sich vor allem Eigentumswohnungen, eher im höheren Preissegment, einzelne gar im Luxusbereich. Darunter fällt zum Beispiel die sich derzeit in Bau befindende Wohnüberbauung Hillside Aarau am Rebhaldenweg gleich an der Gemeindegrenze zu Erlinsbach.

Eine von vielen neuen Überbauungen in Erlinsbach AG: die Luxuswohnungen Hillside Aarau. Bild: Daniel Vizentini