Aarau und Küttigen zahlen Millionen-Sanierung der Deponie Ritzer

Entsorgung Aarau und Küttigen zahlen Millionen für die Sanierung der alten Deponie Ritzer Die alte Müllhalde unter dem Fussballplatz Ritzer muss saniert werden. Das wird teuer für die Stadt Aarau und die Gemeinde Küttigen, selbst wenn der Kanton fast drei Viertel der Kosten übernimmt. Nadja Rohner 01.07.2021, 22.17 Uhr

Der «Steinbruch Zurlinden» in Küttigen auf einer Aufnahme von 1923. ETH-Bildarchiv/Leo Wehrli

Seit Jahren schon ist der Posten in den Finanzplänen der Stadt Aarau und der Gemeinde Küttigen vermerkt. Aber wie hoch die Sanierungskosten für die alte Mülldeponie Ritzer werden würden, war lange nicht klar. Aktuell rechnet man mit etwa 34 Millionen Franken. Nun haben sich die Beteiligten auf einen Kostenteiler geeinigt: «Während Bund und Kanton 70 Prozent der Kosten übernehmen, teilen sich Aarau (15,51 Prozent) und Küttigen (14,49 Prozent) die verbleibenden Kosten praktisch hälftig», teilt der Küttiger Gemeinderat mit. Das heisst: je etwa 5 Millionen Franken.

Klar ist weiter: Die Jura-Cement-Fabriken AG (JCF) respektive die Jura Management AG muss nichts bezahlen. Das war über Jahre strittig gewesen und wurde rechtlich abgeklärt. Um zu verstehen, weshalb, muss man die Geschichte der Deponie kennen. Heute sieht man davon nicht viel: Darüber liegt ein Fussballplatz. Dass unter dem Boden etwas nicht in Ordnung ist, merkt man an der Unebenheit der Oberfläche: Der Fussballplatz ist stellenweise markant abgesackt.

Wie sehr der Boden sich gesenkt hat, sieht man bei den Lichtmasten. Severin Bigler / AAR

Hier wurden Kalkstein und Mergel abgebaut

Ursprünglich war das Gelände ein Steinbruch. «1881 erstand der Aarauer Baumeister Daniel Schmutziger-Oberlin in Küttigen eine grosse Parzelle für den Kalkstein-Abbau», heisst es in einem Beitrag von Karl Roth in den Aarauer Neujahrsblättern. Und weiter: «Die anfangs 1883 in Betrieb genommene Zementfabrik der Firma Zurlinden & Co. Im Osten des damals noch gänzlich unverbauten Scheibenschachens gewann den zur Produktion von Zement benötigten Kalkstein und Mergel im betriebseigenen Steinbruch Ritzer in Küttigen.

Historische Bilder des Zurlinden-Steinbruchs an der Bibersteinerstrasse in Rombach (Ritzer). ETH-Bildarchiv

Der abgesprengte oder mit Brecheisen abgelöste und zerkleinerte Fels musste von Hand in Kippwagen verladen und auf Schienen entlang der Aare zur Fabrik gefahren werden.» Erst 1907 sei «auf den rationelleren Seilbahnbetrieb umgestellt» worden. Das blieb eine Weile so, bis im März 2019 das moderne Zementwerk Wildegg (heute Jura-Cement-Fabriken AG) seinen Betrieb aufnahm und das Werk in Aarau stillgelegt wurde.

In dieser Aufnahme ist der Steinbruch rechts gut zu erkennen. ETH-Bildarchiv

Der Steinbruch hatte laut Karl Roth «eine tiefe und weitläufige Grube hinterlassen». 1959 konnte die Gemeinde das Areal im Rahmen eines Tauschhandels von der JCF erwerben – nach einem Deal mit der Stadt Aarau, die ebenfalls Interesse gehabt hatte. Man einigte sich, dass Aarau den Ritzer als Deponie nutzen durfte. Ab 1959 wurden dort Siedlungsabfälle aus den Gemeinden Aarau, Rohr und Küttigen abgelagert. «Zur Verhinderung von Geruchsemissionen wurde der Kehricht jeweils abends mit Aushubmaterial bedeckt», schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung.

Dennoch war die Deponie nicht unumstritten und gab immer wieder mal zu Reklamationen Anlass. «So beanstandete zum Beispiel die Stadt bei der Gemeinde Küttigen, dass sie zu viel Aushubmaterial einlagere und nicht sorgfältig genug mit dem knappen Deponievolumen umgehen würde», heisst es weiter im historischen Abriss in der Medienmitteilung des Gemeinderats. «Die Gemeinde Küttigen wiederum beklagte sich beim Stadtrat über Brände in der Deponie, welche dazu führten, dass es im Gebiet Stock ‹Asche regne›, welche die Wäsche der Küttigerinnen und Küttiger verdrecke.»

Die Faulgase sollen sich «gelegentlich entzündet haben»

1973 war die Grube aufgefüllt; ausserdem ging die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs in Betrieb. Die Deponie Ritzer wurde aufgegeben und darüber der Fussballplatz installiert. Doch die Vergangenheit holte die Küttiger ein. Die Deponie ist mit Wasser gesättigt; der Abbau der organischen Materialien wird erschwert, der Boden setzt sich ungleichmässig, was den Fussballplatz zu einer Holperpiste macht.

Bei Probebohrungen im Sommer 2016 zeigte sich, dass das Material teils noch kaum abgebaut ist. Hier sind Zeitungsschnipsel zu sehen, die vor dem Herbst 1971 erschienen sind.

Nadja Rohner / AAR

Vor allem aber besteht die Gefahr, dass belastetes Sickerwasser ins Grundwasser gerät. Ausserdem treten Methan und Kohlendioxid aus; Deponiegase, die, so erzählt man sich, mitunter den Schnee verfärbten. Wegen dieser Gase musste der Fussballplatz in der Vergangenheit mehrmals gesperrt werden. Schon Karl Roth hatte in den Neujahrsblättern geschrieben: «Die beim Gärungsprozess entstandenen Faulgase sollen sich gelegentlich entzündet und als blaue Flämmchen, auf die ganze Fläche verteilt, gebrannt haben.»

Ein kompletter Aushub hätte das Zehnfache gekostet

Mittlerweile ist die unmittelbare Gefahr - die Gas-Werte waren teils enorm hoch - dank Sofortmassnahmen gebannt. Aber: Die Deponie gilt als belasteter Standort und muss zwingend saniert werden. Bis zu 20 Meter tief liegen «grosse Mengen Schadstoffe und organische Substanzen», so eine Studie. Zum Glück ist kein Aushub nötig, der gemäss Grobkostenschätzung über 300 Millionen Franken gekostet hätte. Die Sanierung sieht also vor, dass das Wasser und die Gase aus dem Deponiekörper abgeleitet und unschädlich gemacht werden. So kann sich das alte Material abbauen. Das soll etwa 2025/2026 beginnen und wird Jahrzehnte dauern. Der Boden wird sich währenddessen nochmals deutlich absenken.

Ammann Tobias Leuthard auf den Sportplatz Ritzer. Er steht an jener Stelle, wo für die Sanierung der Deponie Ritzer ein Tiefer Schacht entsteht. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung