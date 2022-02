Für neue Brücke in Schönenwerd wird das Grundwasser abgesenkt

Eniwa Für die neue Brücke beim Kraftwerk in Schönenwerd muss das Grundwasser abgesenkt werden Das neue Dotierkraftwerk steht wenige Monate vor der Vollendung: Bis März werden die Turbinen eingebaut, der Stromgenerator kommt im April. Ab Juni sollte es in Betrieb gehen. Vorher wird noch eine Fussgängerbrücke eingebaut: Dafür wird zehn Tage lang das Wasser unter dem tiefsten Grundwasserstand abgesenkt. Daniel Vizentini 03.02.2022, 05.00 Uhr

Die Baustelle beim neuen Eniwa-Kraftwerk in Schönenwerd: Das Grundwasser muss zwischenzeitlich abgesenkt werden, damit der Mittelpfeiler der neuen Fussgängerbrücke, die zur Stauwehrbrücke führt, eingebaut werden kann. Valérie Jost

Die Bauarbeiten zum neuen Dotierkraftwerk an der Aare in Schönenwerd gehen in die Schlussphase. Rund drei Viertel der Betonarbeiten sind erledigt, bald wird das Kraftwerksgebäude erstellt, bis März werden die Turbinen eingebaut, der Stromgenerator folgt im April. Läuft alles nach Plan, wird das umgebaute Kraftwerk der Eniwa im Juni in Betrieb genommen.