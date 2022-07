Energieversorgung Stromspeicher sind der Stadt Aarau noch zu teuer Stellt Russland die Lieferungen ein, kommt es zu Versorgungsengpässen. In einer solchen Situation wäre es natürlich hilfreich, einen produzierten Überfluss an Elektrizität zu speichern, um ihn später einsetzen zu können. Auch der Aarauer Einwohnerrat beschäftigt sich derzeit mit dem Thema Stromversorgung, wie eine Anfrage zeigt. Florian Wicki 04.07.2022, 21.33 Uhr

Der Krieg in der Ukraine kann grosse Auswirkungen auf die Schweizer Energieversorgung haben. Das zum Beispiel, wenn Russland als einer der grössten Erdgaslieferanten weltweit die Lieferungen einstellt. Da dann früher oder später auch die Stromimporte in die Schweiz zurückgehen würden, droht besonders in den kalten Jahreszeiten hierzulande eine Energieknappheit. In einer solchen Situation wäre es natürlich hilfreich, einen produzierten Überfluss an Elektrizität zu speichern, um ihn später einsetzen zu können.

Aare-Kraftwerk der Eniwa in Aarau zvg

Um die Speicherung von Strom dreht sich eine Frage, welche der Aarauer FDP-Einwohnerrat Pascal Benz am 27. Februar dem Stadtrat gestellt hat: Er wollte von der Exekutive wissen, welche Schritte sie in Zusammenarbeit mit der Eniwa unternehme, damit Speicherkapazitäten geschaffen werden, welche die Stadt gegen Instabilitäten im Stromnetz schützen und die Erträge aus der Stromproduktion optimieren.

Aus der Antwort des Stadtrats geht hervor, dass die Menge an produziertem Solarstrom in Aarau eher überschaubar ist: «Bei einem Gesamtstromverbrauch von 184 Mio. kWh in Aarau macht die jährliche Solarstromproduktion von rund 5,4 Mio. kWh etwa einen Produktionsanteil von 3 Prozent aus.»

Speicher auf einem Areal ermöglicht Erfahrungen

Die Eniwa habe das Areal Erlifeld in Unterentfelden mit einem 100 kWh Stromspeicher zur Optimierung der Eigenversorgung mit Solarstrom ausgerüstet und dabei wichtige Erfahrungen gewonnen; zum grossflächigen Einsatz solcher Speicher seien die Investitionskosten aber heute noch zu hoch. Bei der saisonalen Speicherung stehe zurzeit eher die Umwandlung von Sommerstromüberschüssen zu Wasserstoff im Fokus – auch da habe die Eniwa mit ihrem Pilotprojekt im Kraftwerk Aarau bereits Erfahrungen gesammelt. Und doch bleibt das Thema Stromspeicher auf dem Tisch:

«Der Stadtrat anerkennt, dass Stromspeicher dazu beitragen können, Spitzen beim Strombezug zu glätten und Energie für den Erhalt der Netzstabilität bereitzustellen.»

In der Ostschweiz hätten die Städte Rapperswil-Jona, Arbon und seit diesem Jahr auch Gossau gemeindeeigene Stromspeicher im Einsatz, die zur Netzstabilisierung und zur lokalen Versorgungssicherheit eingesetzt werden. Doch das kostet, so der Stadtrat: «Damit solche Speicher wirtschaftlich betrieben werden können, sind grössere Investitionen – im Fall von Gossau beispielsweise 2 Mio. Franken – erforderlich.» Aber man will am Ball bleiben: Sowohl der Stadtrat als auch die Eniwa verfolgen das Thema der Energiespeicher aufmerksam und stehen im regelmässigen Austausch.