Energiepreise Lenzburger Haushalte zahlen durchschnittlich satte 85 Prozent mehr für den Strom Die Gemeinden kämpfen mit den Turbulenzen am Energiemarkt: Die Lenzburger Strompreise steigen markant im 2023, Suhr schlägt mehr auf als angenommen, Schöftland fördert die Solarenergie.

Für den Strom müssen die Haushalte im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Keystone

Hüben und drüben steigen die Strompreise spürbar im 2023. Aber nicht überall gleich stark, wie mitunter die Informationsschreiben zeigen, die aus verschiedenen Gemeinden eingetroffen sind.

In Lenzburg bewährt sich die vorsichtige Beschaffungsstrategie, hält die zuständige SWL Energie AG fest. Diese kauft den benötigten Strom über drei Jahre verteilt in Tranchen ein, um die Preisrisiken zu reduzieren. «Vor allem 2020 lagen die Energiepreise für 2023 sehr tief», wird SWL-Geschäftsführer Markus Blättler in einer Medienmitteilung zitiert. Und:

«Mit dem damals eingekauften Strom können wir die Preiserhöhung fürs kommende Jahr teilweise abfedern. Der Preissprung an den Börsen ist viel höher.»

Bei den Restmengen allerdings zeigen sich laut dem Energieunternehmen die Turbulenzen am Energiemarkt in aller Deutlichkeit. Diese sorgen für einen happigen Anstieg: Für die Haushalte und das Kleingewerbe steigen die Strompreise um durchschnittlich 85%. Unter dem Strich bezahlt ein Lenzburger Vier-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4500 kWh und dem Stromprodukt «Aqua» 2023 für seinen Strom rund 680 Franken mehr als in diesem Jahr. Von dieser markanten Erhöhung profitiert die SWL Energie AG selbst aber nicht, betont Blättler. «Bei höheren Preisen verdienen wir nicht mehr am Strom.»

Haushalt muss mit Mehrkosten von 367 Franken rechnen

In Suhr ging die TBS Strom AG bei ihrer Feier zum zehnjährigen Bestehen vor zwei Wochen noch von einer Erhöhung von bis zu 35% aus. Es habe sich um eine Schätzung gehandelt, blickt Geschäftsführer Johnny Strebel zurück. Über alles betrachtet, zeigt sich jetzt, erhöhen sich die Preise nun je nach Verbrauchsprofil zwischen 36% und 46%. Ein durchschnittlicher Suhrer Haushalt mit 4500 Kilowattstunden Jahresverbrauch muss mit Mehrkosten von 367 Franken rechnen.

Auch die TBS Strom AG hat ihre Energie in verschiedenen Tranchen über einen grösseren Zeitraum beschafft. Der Preisanstieg in Suhr kann dadurch etwas gemildert werden.

Hohe Rückvergütungen für erneuerbare Energie

In Schöftland besteht ebenfalls ein Tranchenmodell. Im Moment werde an der gewählten Strategie mit der strukturierten Beschaffung festgehalten, heisst es auf Anfrage. Bei den Haushalts- und Gewerbekunden wird der Preis insgesamt um knapp 46% beziehungsweise um rund 49% angehoben, führen die Technischen Betriebe Schöftland aus.

Der Tarif für die Rücklieferung von erneuerbarer Energie aus Fotovoltaikanlagen wurde übrigens von 10 Rp./kWh auf 18 Rp./kWh stark angehoben. Dadurch soll der Anreiz für den Zubau von Fotovoltaikanlagen im Netz der Elektrizitätsversorgung Schöftland erhöht, die Eigenproduktion von erneuerbarer Energie auf dem Gemeindegebiet in den nächsten Jahren kontinuierlich gesteigert werden.

Nachdem Staufen die Strompreise für 2023 mit einer Preiserhöhung für Privathaushalte um fast 98 Prozent – entspricht in einem Durchschnittshaushalt jährlich 563 Franken mehr – bekannt gegeben hatte, war vom Gemeinderat zunächst keine vertiefte Stellungnahme zu erhalten. Nun hat der zuständige Gemeinderat Patrick Braun auf dem Gemeindeblog «5603 Staufen» sechs Fragen zur Situation mit den entsprechenden Antworten als Audiodateien publiziert.