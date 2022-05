Mehrere Vorfälle mit Unbekannten, die Kinder ansprechen

Eltern besorgt «Er packte meine Tochter mit beiden Händen am Bein»: Mehrere beunruhigende Vorfälle in den beiden Entfelden Gleich dreimal wurde in den letzten Monaten gemeldet, dass ein Unbekannter Kinder bedrängt habe. Zwei der Vorfälle in Ober- und Unterentfelden sind vergangene Woche passiert. Nun erzählt der Vater eines der Mädchen, was vorgefallen ist. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vergangenen Donnerstag wurde ein Kind von einer fremden Person auf dem Gemeindeparkplatz Unterentfelden angesprochen und eingeladen, ins Auto zu steigen. Das Kind tat das Richtige und rannte davon. Symbolbild

Im Raum Entfelden ist es innert kurzer Zeit zu beunruhigenden Vorfällen gekommen. Wie die AZ schon am Samstag berichtete, hatte sich am Montag vor einer Woche am Kirchwegli in Oberentfelden ein Mann «in unangemessener Weise», so der Elternbrief der Schulleitung, einem Primarschulkind genähert.

Wie jetzt bekannt wird, wurde nur wenige Tage später, am Donnerstag letzter Woche, ein weiterer Vorfall gemeldet. Gesamtschulleiter Darius Scheuzger bestätigt: «Uns wurde gemeldet, dass am letzten Donnerstagnachmittag nach Schulschluss um 15.10 Uhr ein weiteres Primarschulkind von einer fremden Person auf dem Gemeindeparkplatz Unterentfelden angesprochen worden ist und eingeladen wurde, ins Auto einzusteigen.»

Auch dieses Kind rannte davon. «Wir hatten demzufolge in der ersten Schulwoche nach den Frühlingsferien leider zwei Vorfälle in Ober- und Unterentfelden auf dem Schulweg zu verzeichnen. In beiden Fällen haben die Kinder richtig gehandelt.» Die Eltern und die Lehrpersonen seien informiert.

Die AZ konnte mit dem Vater der Primarschülerin, die vom Vorfall am Montag betroffen war, reden. «Meine Tochter hat den Mann am Morgen schon gesehen, sagt sie. Als sie dann am Nachmittag zur Schule ging, hat er sie am Kirchwegli gestellt. Er ging vor ihr in die Hocke, stellte einen schwarzen Rucksack neben sich auf den Boden und packte ihr Bein mit beiden Händen. Dabei sagte er ‹Es macht nüt›, offenbar auf Schweizerdeutsch; sie solle keine Angst haben. Sie hat dann geschrien, worauf der Mann davonlief. Eine ältere Schülerin, die in der Nähe war, hat meine Tochter dann zur Schule begleitet. Am Dienstag reichten wir Strafanzeige ein.»

Geschildert habe das Mädchen einen Mann mit leicht grauen Haaren und einer schwarzen Jacke mit wenig grün. Seiner Tochter gehe es gut, sagt der Vater weiter. Und er zeigt sich erstaunt, dass der Polizei keine weiteren Vorfälle bekannt sind: «Zirka anderthalb Monate zuvor passierte etwas Ähnliches an fast derselben Stelle mit einem anderen Mädchen, das wurde auf dem Schul-Infoportal auch kommuniziert.»

Die Polizei sagte am Freitag gegenüber der AZ, der Vorfall vom Montag sei der einzige, der ihr gemeldet wurde.

Die Polizei hält fest: Schilderungen von Kindern sind grundsätzlich ernst zu nehmen und der Polizei zu melden. Diese leitet sofort Ermittlungen ein und führt Kontrollen durch.

Eltern sollen auch die Schule verständigen. In Absprache mit der Polizei prüft diese die geeignete Information sämtlicher Schulkinder und deren Eltern.

Zurückhaltung ist bei privaten Warnmeldungen auf sozialen Medien angezeigt. Gänzlich zu verzichten ist auf haltlose Verdächtigungen und Vermutungen.

Eltern sollen ihre Kinder immer wieder auf die allgemein geltenden Verhaltensregeln im Umgang mit Erwachsenen und Fremden hinweisen. Sachlich, ohne Angst zu machen.

Ohne triftigen Grund sollten Erwachsene darauf verzichten, fremde Kinder auf der Strasse anzusprechen.

Übergriffe auf Kinder in dieser Form bilden die Ausnahme. Eher birgt heute das Internet gewisse Risiken, dass Personen in krimineller Absicht mit Kindern in Kontakt treten

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen