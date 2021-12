Wetterereignisse hielten Aargauer Feuerwehren 2021 auf Trab

«Elementarjahr» 2021 Extreme Wetterverhältnisse: Schäden im Aargau waren dieses Jahr viel höher als sonst Erst der Schnee, dann das Hochwasser: Die Schäden durch Wetterereignisse waren dieses Jahr viel höher als sonst. Was bedeutet das für die Einsatzkräfte? Nadja Rohner Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Urs Ribi ist Abteilungsleiter Feuerwehrwesen bei der Aargauischen Gebäudeversicherung und Mitglied der Geschäftsleitung Nadja Rohner

«2021 war ein Elementarjahr.» Das sagt Urs Ribi, Abteilungsleiter Feuerwehrwesen bei der Aargauischen Gebäudeversicherung. Und er meint damit: Die Einsatzstunden, die die Feuerwehren dieses Jahr leisteten, waren zu einem grossen Teil auf extreme Wetterereignisse zurückzuführen: der Schnee im Januar und die Hochwasser respektive Starkregen im Sommer.

Der Bahnhof Aarau am 24. Juni um ca. 21:40 Uhr: Nach einem grossen Platzregen um etwa 19 Uhr wurde der Bahnhof überschwemmt. Auch Stunden nach dem Ereignis ist die Verwüstung sind die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange. Daniel Vizentini (dvi) / Aargauer Zeitung

Bei den Schneefällen im Januar wurden rund 230 Alarmierungen ausgelöst. Bei den Unwettern Ende Juni, als unter anderem der Aarauer Bahnhof geflutet wurde, waren es dann erneut 200. Und noch einmal so viele an verschiedenen Hochwassertagen im Juli. Bis Mitte Dezember wurden durch die Aargauer Feuerwehren 36’400 Arbeitsstunden für die Beseitigung von Elementarschäden rapportiert – zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es nur 9300 (von total 65’000), 2019 nur 6000 (von 55'000).

Hochwasser bei Mellingen, am 15. Juli 2021. Severin Bigler / ©

Laut Urs Ribi liegt der Anteil jener Stunden, die die Feuerwehrleute für Elementarschäden aufwenden müssen, bei 20 Prozent – seit Jahren. «Im Jahr 2021 ist der Anteil deutlich höher, ein Trend konnte in den letzten zehn Jahren jedoch nicht festgestellt werden.»

In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 2021 fiel im Aargau viel Schnee. Das liess einige Bäume umstürzen, hier in Aarau beispielsweise auf ein Auto. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

In den letzten dreissig Jahren haben die durch Elementarereignisse verursachten Schäden, die bei der Aargauischen Gebäudeversicherung gemeldet wurden, zweimal die Grenze von 200 Millionen knapp erreicht oder sogar überschritten: 1999 fegte in der Altjahreswoche der Sturm Lothar über die Schweiz und hinterliess massive Verwüstungen. Die Aufräumarbeiten dauerten Monate, teils Jahre.

Reprografien von Zeitungsfotos zum Wintersturm “Lothar“ im Aargau. Im Bild: Bahnlinie zwischen Lenzburg - Seon. Colin Frei

Noch etwas höher lag die Schadensumme im Aargau allerdings 2011 – in der Nacht auf den 13. Juli zog ein Hagelsturm über das Mittelland. Besonders der Westen des Aargaus war betroffen, es fielen Hagelkörner so gross wie Tennisbälle. «Neben den typischen Hagelschäden an Dächern, Fassaden, Storen und Fenstern wurden vom Sturm weggerissene Dächer sowie überflutete Keller gemeldet», bilanzierte die AGV. Es war mit rund 20’600 anerkannten Schadensfällen in einer Gesamthöhe von netto 145 Millionen Franken bis heute das grösste Elementarschadenereignis, das die Gebäudeversicherung je verzeichnete.

Die sonst unscheinbare Wyna überschwemmte die Autobahn N1 (heute A1). Diese musste während rund 24 Stunden gesperrt werden. Keystone/Andreas Walker

Weitere «Elementarjahre» mit Schäden über 75 Millionen Franken waren 1994, als nach tagelangem Dauerregen am Pfingstwochenende nahezu alle Aargauer Gewässer über die Ufer traten (am stärksten betroffen waren das Wynental, das Suhrental, das Surbtal sowie das untere Aaretal, das untere Reusstal und die Region Rheinfelden).

Dann 2002, ein Gewittersturm mit Hagel im Juni. 2005, Starkregen im August. 2017 wieder Starkregen; und schliesslich, Anfang 2018, Sturm Burglind.

Der Sturm Burglind hinterliess Anfang 2018 grosse Schäden, hier in der Aarauer Telli. Ueli Wild / AAR

Zum Vergleich: Die jährliche durch Brände verursachte Schadenssumme lag im selben Zeitraum in der Regel etwa zwischen 25 und 40 Millionen. Nur einmal, 1997, knackte sie die 50-Millionen-Grenze. In jenem Jahr hatte es unter anderem im Aarauer Studio von Radio SRF gebrannt, was alleine schon einen Schaden von 1 Mio. Franken ausmachte. Neben zahlreichen Bränden in Wohnungen schlugen wohl vor allem viele Industrie- und Gewerbebrände zu Buche.

Es brannten unter anderem der Kindergarten in Menziken, eine Maschinenhalle in Auenstein, eine Strengelbacher Lackfabrik, eine Chemie-Recyclingfirma in Spreitenbach, ein Gewerbegebäude in Bergdietikon, die Disco Baruba sowie eine Schuhfirma in Aarau, eine Autogarage in Gontenschwil, ein Industriegebäude in Aarburg, eine Armaturenfabrik in Niederrohrdorf.

Thomas Bucheli erklärte Gemeinden und Feuerwehren Klimaveränderung

Grundsätzlich haben in den letzten 30 Jahren sowohl die Schäden durch Elementar- als auch durch Brandereignisse abgenommen. Bei Elementar nur leicht, bei Brand deutlich. Das hat mit den Vorkehrungen zu tun. Der Brandschutz und die technischen Möglichkeiten der Feuerwehren haben sich enorm entwickelt. Die Elementarereignisse sind unberechenbarer. Sie betreffen oft grössere Gebiete.

Und Vorsorgen ist nicht immer möglich. «Gegen einen Hagelschauer kann man nichts machen», so Ribi. Aber er betont: «Mit dem Klimawandel dürfte es künftig vermehrt zu lokal begrenzten, aber sehr starken Unwettern mit grossem Schadenpotenzial kommen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.»

Gegen Hagelschauer kann man nichts machen. Hier die Hinterlassenschaften eines solchen Hagelschauers, der am Nachmittag des 19.05.21 auf der Barmelweid niederging. Er hinterliess keine nennenswerten Schäden. Britta Gut

Heute muss jede Feuerwehr über einen Elementarschaden-Offizier verfügen. Dieser kennt das Einsatzgebiet ganz genau; weiss etwa, wo bei Starkregen am ehesten Hochwassergefahr besteht und wo es zu Hangrutschen kommen könnte.

Die AGV hat den Bereich Elementarschaden-Intervention im Jahr 2012 verstärkt in ihr Ausbildungsangebot aufgenommen. «Für die weitere Sensibilisierung der verantwortlichen Gemeinderäte und Feuerwehrkommandos im Kanton Aargau konnte ich an der jährlich stattfindenden Infoveranstaltung im Jahr 2013 Thomas Bucheli für einen eindrucksvollen Vortrag zum Thema Klimaveränderungen gewinnen», erinnert sich Ribi. Seit 2018 besteht ein weiterführender Kurs, der auch 2022 wieder angeboten wird. Da lernen die Teilnehmenden unter anderem die Beurteilung des Geländes, die Einsatzführung und das Erkennen von Gefahren für die Feuerwehrleute.

Die Ausrüstung mit zweckmässigem Material ist Sache der Feuerwehren und Gemeinden, die dabei ihre individuellen Gefahrenpotenziale berücksichtigen müssen. Allerdings: Die AGV investierte beispielsweise in die mittlerweile bekannten orangen «Beaver»-Schläuche, die gesamtkantonal dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden, um die Fluten aufzuhalten. Diesen Sommer zum Beispiel in Brugg oder Wallbach.

Die Feuerwehr sichert am 13. Juli 2021 das Aare-Ufer in Brugg mit Beaver-Schläuchen. Maja Reznicek / Aargauer Zeitung

Wichtig ist auch: Die Feuerwehr ist für die Erstintervention zuständig. Sie soll, mit wenigen Ausnahmefällen, nicht tagelang für die Beseitigung der Schäden blockiert werden. Ribi: «Dafür sind andere Partner des Bevölkerungsschutzes, etwa der Zivilschutz, besser geeignet.»

Trotz Pandemie: Die Aargauer Feuerwehren sind auf Kurs

Die Pandemie hatte im Übrigen auch Einfluss auf die Gebäudeversicherung. 2020 fielen 51 Kurse aus, genau die Hälfte aller geplanten. «Als Kompensationsmassnahme haben wir die Anzahl Kurse und Kursplätze im Jahr 2021 erhöht», so Urs Ribi. Mittlerweile konnte beinahe alles kompensiert werden.

Per 2022 werden im Aargau rund 11'300 Männer und Frauen Feuerwehrdienst leisten. «Ein sehr guter Bestand», freut sich Urs Ribi. «Wir müssen jedes Jahr etwa 900 bis 1000 neue Feuerwehrleute rekrutieren können. Im Moment klappt das problemlos, das Milizsystem funktioniert im Aargau sehr gut.»

