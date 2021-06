Einwohnerrat SP Aarau macht sich Sorgen wegen Pestizidrückstände im Trinkwasser Nachdem der "K-Tipp" berichtete, im Aarauer Trinkwasser habe es Rückstände von sieben Pestiziden, will die SP wissen, ob die Bevölkerung das Hahnenwasser noch bedenkenlos verwenden könne. 04.06.2021, 18.36 Uhr

Das Eniwa-Trankwassereservoir Gönhard Zvg

Ein Artikel der Konsumentenzeitschrift K-Tipp vom 2. Juni hat die SP Aarau dazu bewogen, eine Anfrage beim Stadtrat einzureichen. Es geht darin um Pestizid-Rückstände im Trinkwasser. Laut K-Tipp sind im Trinkwasser von Aarau Rückstände von sieben Pestiziden festgestellt worden. «Das ist sehr besorgniserregend», schreibt die SP in ihrer Anfrage. «Die Abbauprodukte von Chlorothalonil, dem Pilzvernichtungsmittel, das seit Anfang 2020 in der Schweiz nicht mehr verwendet werden darf, lagen in den Wasserproben von Aarau sogar über dem Höchstwert des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit von 0,1 Mikrogramm pro Liter.»