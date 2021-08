Einwohnerrat Oberstufenzentrum Telli 2022 erstmals im Parlament Der Wettbewerbskredit wird dem Aarauer Einwohnerrat voraussichtlich in einem Dreivierteljahr vorgelegt. Nadja Rohner 12.08.2021, 20.50 Uhr

Die Oberstufe im Schachen ist in schlechtem Zustand. Sandra Ardizzone

Dem Stadtrat ist es sehr ernst damit, in der Telli neben dem Hallenbad ein Oberstufenzentrum für die Schule zu bauen. Das bekräftigt er in der Beantwortung einer Anfrage von Einwohnerrat Peter Roschi (Mitte) und Mitunterzeichnenden fast aller Parteien. Nachdem der Kanton vor den Sommerferien einen Grundsatzentscheid zu Gunsten eines Landabtauschs Sportanlage Telli mit der Bezirksschulanlage Zelgli ausgesandt hat, sind nun vertiefte Studien für ein Oberstufenzentrum am Standort Telli im Gang.

Es braucht aber einen Architekturwettbewerb. Und der kostet. Nein, der Wettbewerbskredit werde nicht mehr 2021 im Stadtrat behandelt, heisst es in der Beantwortung der Anfrage. Das passiere «voraussichtlich im zweiten Quartal 2022». Anschliessend gibt es einen Kreditantrag an den Einwohnerrat.

Eine generelle Ertüchtigung ist ausgeschlossen

Die Einwohnerräte hatten auch Fragen zur Oberstufe Schachen (OSA) gestellt. Dieses Schulhaus ist in einem baulich schlechten Zustand. Es müsse bis 2027 ersetzt oder ertüchtigt werden, hiess es. Eine generelle Ertüchtigung schliesst der Stadtrat aus. Die Idee ist, das Schulhaus nicht vor Ort zu ersetzen – der Schulraum soll im neuen Oberstufenzentrum Telli gebaut werden.

Der Stadtrat führt auf, welche Massnahmen bereits vor 2016 getroffen worden waren: So wurde die Nutzlast der Räume beschränkt, weshalb die Räume nun Beschriftungen tragen, die angeben, wie viele Personen sich darin aufhalten dürfen. Auch am Dach und an den Brandschutztüren wurden Sofortmassnahmen umgesetzt, ebenso an den Geländern. Ob weitere Massnahmen nötig sind, um das Schulhaus allenfalls über 2027 hinaus nutzen zu können – immerhin dürfte ein neues Oberstufenzentrum in der Telli nicht von heute auf morgen gebaut werden können – schreibt der Stadtrat in der Beantwortung nicht.

Die Einwohnerräte wollen auch wissen, ob voraussichtlich die 5 Millionen Franken für die Planung und rund 45 Millionen Franken für den Bau des neuen Schulhauses, welche in der Finanzplanung vorgemerkt sind, ausreichen. Der Stadtrat weist in seiner Antwort darauf hin, dass diese Beträge für die Realisierung eines Ersatzneubaus mit 24 Abteilungen auf dem Areal Schachen vorgesehen war. Die Anlage in der Telli wird aber ein weitaus grösserer Wurf, zur Diskussion steht ein Schul-Hochhaus.