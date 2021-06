Gibt es bald Gratis-Mobility für alle Einwohner der Stadt Aarau?

Einwohnerrat Gratis-Mobility für alle Aarauerinnen und Aarauer? GLP und Grüne mit brisanten Klima-Forderungen Unterstützt von anderen Parteien, reichen GLP und Grüne einen Strauss Klima-Vorstösse beim Stadtrat ein. Sie reichen von autofreien Sonntagen über Solaranlagen auf allen städtischen Liegenschaften bis zu Mobility-Deals. Nadja Rohner 28.06.2021, 20.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines der Postulate zielt darauf ab, dass der Stadtrat mit Mobility eine Vereinbarung trifft, nach welcher alle Aarauerinnen und Aarauer mit B-Fahrausweis ein Mobility-Jahresanbo erhalten würden. Zvg / Aargauer Zeitung

Schweizweit ging die CO 2 -Abstimmung zwar verloren. Die ­Aarauer Stimmberechtigten haben jedoch mit über 65 Prozent Ja zugestimmt. Die Grünen und Grünliberalen nehmen das zum Anlass, dem Stadtrat ein ganzes Bündel an Klima-Vorstössen einzureichen: eine Anfrage, zwei Motionen, 17 Postulate. Viele davon sind auch von Einwohnerratsmitgliedern der SP, EVP/EW und Pro Aarau unterzeichnet. Die Vorstösse sind in fünf Bereiche gegliedert, in welchen Grüne und Grünliberale «zwingenden Handlungsbedarf bei der Stadt» sehen.

So sollen zum Beispiel die Dächer aller städtischen Gebäude mit Fotovoltaikanlagen ausgerüstet werden (Ausnahmen aus Denkmalschutz-, Ortsbild- oder Schattengründen wären möglich), bei städtischen Neubauten sollen auch die Fassaden zur Gewinnung von Solarstrom genutzt werden. Über geeigneten Freiflächen wie beispielsweise Kläranlagen (wie in Reinach) oder städtischen Parkplätzen könnten nach Ansicht der Unterzeichnenden Solaranlagen installiert und gleich Ladestationen für E-Fahrzeuge damit betrieben werden.

Solarkraftwerk über der ARA Reinach: über den Klärbecken wird mit einer Solarfaltdachanlage aus Sonnenernergie Strom erzeugt. Alex Spichale / WYs

Punkto Mobilität schlagen die Postulanten vor, dass der Stadtrat mit dem Carsharing-Anbieter Mobility Vereinbarungen (vorerst für vier Jahre) trifft – zum einen, damit Business-Mobility-Abos für ­Aarauer Firmen günstiger werden, und zum andern, damit alle Einwohnenden mit Fahrausweis B (Auto) kostenlos ein Mobility-Jahresabo beziehen können und so nur noch die gefahrenen Kilometer und die genutzten Stunden bezahlen müssen. Letzteres ist nicht aus der Luft gegriffen: Laut den Postulanten können Mieterinnen und Mieter der rund 9200 städtischen Wohnungen in Zürich von so einem Angebot Gebrauch machen.

Mobility hat auch Elektroautos. Zvg / Aargauer Zeitung

Gefordert werden in den Postulaten ausserdem mindestens ein autofreier Sonntag pro Jahr «in einem grösseren Perimeter der Stadt», bessere Bedingungen für den Veloverkehr durch getrennte Verkehrsflächen. Der Stadtrat soll sich zudem bei städtischen Beteiligungen (Eniwa, BBA, Keba) für eine Netto-null-Strategie einsetzen und dafür sorgen, dass städtische Gebäude bis 2030 treibhausgasfrei betrieben werden. Das Bewilligungsverfahren für Wärmepumpen soll vereinfacht werden.

Ein weiteres Postulat verlangt eine Analyse, «um die umwelt- und verkehrstechnischen Potenziale einer intelligenten City-Logistik in der Stadt Aarau abzuklären». Eine Kooperation mit «Cargo Sous Terrain» sein zu prüfen. «Verschiedene Städte bauen ab diesem Jahr City-Logistik-Lösungen auf und nehmen diese in Betrieb», heisst es im Postulat. «Dadurch bestehen dank Warenbündelung Potenziale einer wesentlichen Verkehrsreduktion.»

Zur Umsetzung der «Klimastrategie Aarau 2020» wollen die Postulanten eine befristete 80 bis 100-Prozent-Stelle schaffen, ausserdem soll der Fachbereich Umwelt und Klima zu einer Sektion aufgewertet werden.

Ungewiss ist, in welcher Zusammensetzung der Einwohnerrat über die Postulate und Motionen befinden wird. Im Hebst sind Wahlen für die Amtsperiode ab Januar. Aktuell hätten Grüne, GLP, SP, Pro Aarau und EVP/EW gemeinsam 26 von 50 Sitze.