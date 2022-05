Bereits jetzt steht der Steuerfuss 2023 zur Debatte

Einwohnerrat Der Aarauer Budget-Herbst wird heiss: Bereits jetzt steht der Steuerfuss zur Debatte «Unersättlichkeit macht sich breit unter der linken Vorherrschaft», sagt die SVP, und fordert eine Senkung des Steuerfusses von aktuell 97 Prozent. Die FDP will die Steuerfussfrage zumindest diskutieren, die SP schüttelt den Kopf. Der Stadtrat deutet eine erste Richtung an. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.05.2022, 21.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Aarauer Einwohnerrat am Montagabend. NRO

Wenn die Debatte über den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 der Stadt Aarau gestern Abend eines zeigte, dann dies: Am 26. September geht’s rund. Dann wird das Budget 2022 besprochen, und die zen­trale Frage ist schon heute: Bleibt es bei einem Steuerfuss von 97 Prozent? Das müsse man «ernsthaft diskutieren», so Stefan Zubler (FDP). Es sei nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, Vermögen anzuhäufen – und das tut Aarau aktuell. Einigkeit herrschte im Rat darüber, dass die Rechnung 2021 «grossartig» (Susanne Heuberger, SVP) war. Statt eines Minus von 5,2 Millionen Franken steht unter dem Strich ein dickes Plus von 12,2 Millionen. Dies nach mehreren Jahren mit ähnlich guten Abschlüssen.