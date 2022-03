Einwohnerrat Aarau Von der Traktandenliste geflogen: Oberstufenzentrum Telli wird in eine Zusatzschlaufe geschickt Der Kredit für den Architekturwettbewerb ist noch nicht freigegeben. Der Einwohnerrat verspürt «Unbehagen» und will noch mehr Informationen. Das wundert den zuständigen Stadtrat nicht. Immerhin ist der Landabtausch mit dem Kanton nun aufgegleist. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 29.03.2022, 19.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sportplatz neben dem Hallenbad in der Telli Aarau. Hier soll das neue Oberstufenzentrum gebaut werden. Katja Schlegel

Ganze vier Traktanden wurden wieder aus dem Programm der Einwohnerratssitzung vom Montagabend gestrichen: Drei Kreditabrechnungen und der Kredit über 600'000 Franken, mit dem ein Architekturwettbewerb für das neue Oberstufenzentrum Telli finanziert werden soll. Letzteres wird nun im Juni nochmals traktandiert. Wie Urs Winzenried (SVP) namens der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) ausführte, habe man das Geschäft dort lange und intensiv diskutiert.

Es seien sehr viele Fragen aufgetaucht, die nur zum Teil beantwortet seien. «Es blieb ein Unbehagen zurück, deshalb ist es der Wunsch der Kommission, dass noch weitere Informationen nachgeliefert werden», sagte Winzenried. Zudem hatte sich im Vorfeld der Sitzung schon abgezeichnet, dass bei den restlichen Einwohnerratsmitgliedern noch sehr viele Fragen offen waren, weshalb der Stadtrat kurzfristig eine Infoveranstaltung organisiert hatte.

Besteller und Bauer sind nicht dieselben

Auf Anfrage sagt der zuständige Stadtrat Hanspeter Thür, er sei gar nicht überrascht, dass noch zusätzlicher Informationsbedarf bestehe und eine zweite Lesung nötig sei – er begrüsse dies sogar. Tatsächlich ist die Ausgangslage für das Geschäft komplex und wirft Fragen auf. Die Herausforderung, so lässt Thür durchblicken, liegt unter anderem auch im Konstrukt der Kreisschule.

Denn: Der Schulvorstand (vormals Kreisschulpflege) bestellt den Schulraum bei den Verbandsgemeinden Aarau und Buchs, diese sind dann aber für die Erstellung zuständig. Und: Der Schulvorstand gibt das pädagogische Konzept vor. Im konkreten Fall müssen die Verbandsgemeinden langfristig Platz für 66 Oberstufenklassen schaffen. Weil das pädagogische Konzept eine grosse Durchlässigkeit zwischen den Stufen Bez, Sek und Real vorsieht, sollen sich diese 66 Abteilungen auf maximal zwei Standorte verteilen.

Auch die Gönhard-Güter kämen infrage

Der Stadtrat hat rund 25 verschiedene Standorte für eine neue Oberstufe prüfen lassen. Unter anderem die Schäferwiese beim KSA oder auch das Gelände der Oberstufe Schachen, die marode ist und dringend ersetzt werden muss. Aufgrund einer Machbarkeitsstudie schlägt der Stadtrat nun vor, den Standort Telli weiterzuverfolgen. Der einzige andere Standort, der einigermassen geeignet wäre für die Maximalvariante von 66 Klassen, wären die Gönhardgüter, die sich ebenfalls im Besitz der Stadt befinden und wo schon mal eine Hochschule geplant war.

Eine Absichtserklärung ist unterzeichnet

Doch nun wird vorderhand der Standort Sportanlage Telli weiterverfolgt. Diese befindet sich im Besitz des Kantons (teils ist er Eigentümer, teils Baurechtnehmer der Stadt Aarau). Stadt und Kanton teilten am Dienstag mit, sie hätten einen Letter of Intent, eine Absichtserklärung, verabschiedet: Der Kanton gibt demnach die Sportanlage Telli frei und erhält dafür die Schulanlage Zelgli.

Stadtrat Thür betont: «Wenn der Landabtausch mit dem Kanton zustande kommt und wir in der Telli bauen, dann müssen wir in einer ersten Etappe Platz für 43 Abteilungen schaffen – für diejenigen, welchen im Zelgli, im OSA und in Küttigen wegfallen. Dieser Entscheid muss bis Ende 2023 fallen. Ob und wann es eine zweite Bauetappe in der Telli gibt, ist völlig offen.»

Und was ist mit der Buchser Suhrenmatte?

Dafür muss nämlich auch entschieden werden, wie es mit der Suhrenmatte, dem Buchser Oberstufenstandort, weitergeht. Und dieser Entscheid liegt beim Gemeinderat Buchs, der sich aktuell dazu noch nicht äussern will. Fakt ist, dass Platz für einen Ausbau vorhanden wäre und dass dieser auch im Finanzplan berücksichtigt ist.

Fakt ist aber auch, dass Buchs aus rein finanzieller Sicht nicht unbedingt Interesse daran hat, grosse Summen in die Suhrenmatte zu investieren und die Verschuldung in unangenehme Höhen zu treiben, vom Abschreibungsbedarf einer solchen Investition ganz zu schweigen. «Ob es langfristig einen oder zwei Oberstufenstandorte gibt, ist noch nicht entschieden», betont Thür.

Mit dem Letter of Intent sei nun ein erster Schritt getan. «Kanton und Stadt sind sich einig über die Grundstücksflächen und ihre Widmung zur Weiterentwicklung der Kantonsschulen einerseits und des Oberstufenneubaus andererseits», so Thür. Mit Spannung erwartet nun auch er die Schätzung des Werts der beiden Grundstücke samt Bauten. Auf der einen Seite das Zelgli-Schulhaus samt Umschwung, auf der anderen das Areal in der Telli samt Sportanlage und sanierungsbedürftigem Hallenbad. Beide Areale sind etwa 30’000 Quadratmeter gross. In welche Richtung allenfalls noch Geld fliessen wird, ist unklar.

Wenn der Einwohnerrat im Juni den Wettbewerbskredit freigibt, beginnt die Phase, in der auch die Bevölkerung bezüglich Oberstufenneubau mit einbezogen wird. Das verspricht Hanspeter Thür jenen, die dem Projekt mit Skepsis entgegenblicken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen