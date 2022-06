Einwohnerrat Aarau Teilweise busfreie Altstadt ist unter Dach und Fach, die Metzgergasse wird entlastet Analog zur Rathausgasse werden auf der Metzgergasse wochentags und samstags ab 20 Uhr und sonntags den ganzen Tag über keine Busse mehr fahren. Auch der Kauf der Liegenschaft Mühlemattstrasse für knapp 7 Millionen Franken sowie die Landabtretung für die Erweiterung der Bahnhaltestelle Binzenhof wurden bewilligt. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 20.06.2022, 22.48 Uhr

Wochentags ab 20 Uhr und am Sonntag wird die Altstadt busfrei. Nadja Rohner

Von Montag bis Samstag ab 20 Uhr und sonntags den ganzen Tag über werden ab Dezember keine Busse mehr auf der Metzgergasse verkehren. Mit 42 zu 3 Stimmen hat der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit von 330'000 für die angedachte Kurzfristlösung zur Altstadtumfahrung bewilligt. Der Versuchsbetrieb soll bis 2025 dauern. In dieser Zeit werden mögliche definitive Linienführungen eruiert.

Brigitte Vogt (FDP), die vor Jahren das Postulat dafür eingereicht hatte, freute sich: «Endlich zeigt sich ein Wille, die Altstadt vom Bus zu befreien.»

«Was der Stadtrat vorlegt, hat mich angenehm überrascht», fügte Beatrice Klaus für die SP-Fraktion an und schlug vor, eine künftige Umfahrung via Tunnel nicht per se auszuschliessen sowie etwa auch die Buslinie von Rohr via Rohrerstrasse an den Bahnhof wieder einzuführen.

Mit nur zwei Gegenstimmen angenommen wurden auch den Kauf der Liegenschaft Mühlematthof durch die Stadt für knapp 7 Mio. Franken. Einstimmig kam die Landabtretung für die Vergrösserung des Perrons der Haltestelle Binzenhof durch. Inpflicht genommen wurde Christoph Müller, der für Max Suter (beide SVP) in den Einwohnerrat nachrutscht.

