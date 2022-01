Einwohnerrat Aarau SVP verliert zweiten Kommissionssitz, die Grünen gewinnen Die Ämter im Aarauer Einwohnerrat sind neu verteilt. Spannend wurde es bei Wahl für die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. Besonders eng wurde es auch beim Wahlbüro, wo sich eine Parteilose überraschend zur Wahl gestellt hatte. Daniel Vizentini 17.01.2022, 22.30 Uhr

Der neu zusammengesetzte Einwohnerrat bei der Inpflichtnahme. Chris Iseli

An der ersten Einwohnerratssitzung der neuen Legislatur galt es, verschiedene Ämter neu zu besetzen. Während die Wahl von Christian Oehler (FDP) als Ratspräsidenten und Anja Kaufmann (SP) als Vize mit 43 respektive 42 Stimmen praktisch Formsache war, kam es bei der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) zur Kampfwahl.

Weil die Grünen bei den Wahlen im November ein Topresultat erzielt hatten und neu 8 Ratsmitglieder stellen, erhoben sie Anspruch auf einen zweiten Sitz in der FGPK auf Kosten der SVP, die bisher zwei Sitze besetzen durfte, neu aber nur 7 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte stellt.

Christian Oehler nahm bereits Einsitz als neuer Einwohnerratspräsident. Chris Iseli

SVP-Fraktionspräsidentin Susanne Heuberger versuchte zwar noch, für ihre Partei zu werben: So habe die SVP keinen Stadtrat, anders als die Fraktion GLP/Die Mitte, die ebenfalls Anspruch auf zwei Sitze in der FGPK stellte. Zudem müsse der wahrscheinlich (da einziger Kandidat) zum FGPK-Präsidenten gewählte Urs Winzenried (SVP) sich auf das Leiten der Sitzungen konzentrieren und hätte deshalb wenig Raum, sich bei den Diskussionen einzubringen.

Lukas Häusermann (Die Mitte) stellte aber klar, dass bei zwei FGPK-Sitzen für seine Fraktion je ein Mitglied von GLP und Die Mitte für die FGPK gestellt würde und so das Meinungsspektrum besser abgebildet werde, da zwei Parteien vertreten wären. Wirklich kampflustig gab sich aber keine Fraktion und am Schluss bekamen die Grünen ihren zweiten Sitz in der FGPK zugesprochen.

Gewählt wurden: Stefan Zubler (FDP, 44 Stimmen), Urs Winzenried (SVP, 44), Matthias Zinniker (FDP, 40), Fabio Mazzara (Pro Aarau, 40), Alois Debrunner (SP, 40), Ursula Funk (SP, 39), Beatrice Klaus (SP, 39), Susanne Klaus Günthart (Grüne, 39), Angela Milesi (Grüne, 39), Dieter Wicki (Die Mitte, 34) und Peter Jann (GLP, 31).

Erstmals in der Geschichte 25 Frauen und 25 Männer im Stadtparlament

Cédric Zubler (SVP) erhielt nur 18 Stimmen und wurde klar nicht gewählt. Die SVP stellt aber neu, wie erwartet, den Präsidenten der FGPK: Urs Winzenried wurde einstimmig vom Rat erkoren. Dieser freute sich entsprechend sehr, ein Wermutstropfen sei nur, dass die Kommission mit vier Frauen und sieben Männern nun «bei den Frauen ein wenig untervertreten» sei, wie er bei seiner kurzen Ansprache sagte.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker hingegen hob zu Beginn der Sitzung hervor, wie der Einwohnerrat gesamthaft nach 50 Jahren Frauenstimmrecht erstmals in seiner Geschichte gleich viele Frauen wie Männer hat: je 25. «Natürlich können wir bemängeln, dass viele Entwicklungen zu lange dauern», sagte er. Nichtsdestotrotz bleibe die Gewissheit, dass alle Ratsmitglieder vom Volk gewählt wurden. «Auf diese Legitimation dürfen wir und uns immer wieder beruhen.» Aarau stehe vor grossen Herausforderungen, in den nächsten vier Jahren würden wichtige Weichen gestellt, so der Stadtpräsident.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker eröffnete die neue Legislatur des Einwohnerrats. Chris Iseli

Fast kleiner Sensationssieg beim Wahlbüro

Gewählt wurden auch die Stimmenzählerinnen: Die Einwohnerrätinnen Nicole Lehmann Fricker (FDP) und Lea Naon (GLP). Dazu galt es auch, Mitglieder des Wahlbüros zu beschliessen. Dort stellen die Parteien normalerweise die Kandidierenden – und zwar Parteimitglieder, die nicht im Einwohnerrat sitzen. Wählbar ist aber im Prinzip jede in Aarau stimmberechtigte Person.

So meldete sich die parteilose Gabriella Signer dafür an, ohne zu wissen, wie die Gepflogenheiten bezüglich der Wahlbürowahl in Aarau sind. Und sie schaffte fast die kleine Sensation: 20 Einwohnerratsmitglieder stimmten für die Parteilose und nur 21 für Lukas Eisenring (Die Mitte), der damit mit nur einer Stimme Unterschied gewählt wurde.

Die anderen Gewählten sind: Julia Heuberger (FDP, 44 Stimmen), Fatine Kälin (FDP, 42), Eileen Martin (SP, 40), Aline Leitner (Pro Aarau, 40), Elisabeth Gugelmann (EVP, 40), Thierry Siegenthaler (GLP, 40), Rafael Kaiser (SP, 39), Hans Jürg Podzorski (SP, 38), Iris Wehrli (Grüne, 38), Urs Schneider (SVP, 38) und Beatrice Kaufmann (FDP, 32).

46 von 50 Ratsmitglieder waren anwesend. Alle Einwohner- und Stadträte erhielten vor der Sitzung per Post einen Covid-Antigen-Schnelltest zugeschickt. Laut Vizestadtschreiber Stefan Berner war aber keines der vier entschuldigten Ratsmitglieder positiv.

Christian Oehler (FDP) ist neuer Ratspräsident, Anja Kaufmann (SP) neue Vizepräsidentin. Chris Iseli