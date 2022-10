Einwohnerrat Aarau Stadt will keine rassistischen Plakate mehr: Reglement für Wahl- und Abstimmungsplakate beschlossen Nach gut zehn Jahren hat Aarau gestern eine alte Pendenz abgearbeitet: Diskriminierende oder sexistische Plakate werden verboten. Ausserdem darf in Teilen der Stadt nicht mehr plakatiert werden. Der Einwohnerrat hat noch weitere Beschlüsse gefasst. Nadja Rohner, Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 31.10.2022, 22.02 Uhr

Plakate für das Minarettverbot, hier 2009 in Zürich, waren hochumstritten. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Aufgeschreckt durch die Abstimmungsplakate «Ja zum Minarettverbot» 2009, hatte Einwohnerrat Ivica Petrušić einen Vorstoss eingereicht, der für das Gebiet der Kantonshauptstadt eine Plakatverordnung verlangt. Rassistische oder sexistische Botschaften sollten verboten werden. Der Stadtrat hatte zuvor zwar auch an den Anti-Minarett-Abstimmungsplakaten Anstoss genommen, sah sich aber mangels gesetzlicher Grundlage ausserstande, etwas dagegen zu unternehmen.

Heute Abend nun konnte das Postulat endlich von der Kontrolle abgeschrieben werden: Wahl- und Abstimmungsplakate auf öffentlichem Grund werden neu von der Stadt reglementiert. Solange diese in einem bestimmten Zeitfenster aufgestellt werden und Verkehrssicherheitsvorgaben einhalten, brauchen sie nicht noch eigens eine Bewilligung. Es sind nun aber klare Tabuorte festgesetzt worden, wo keine Plakate aufgestellt werden dürfen: namentlich an Bäumen, in der Altstadt sowie weiteren Orten der Innenstadt. Gerade an diesen stark frequentierten, für Werbung eigentlich sehr verlockenden Stellen «wirken Plakate als Hindernis», hiess es in der Botschaft des Stadtrats.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) begrüsste, dass künftig Klarheit herrschen soll, wo und wann nicht plakatiert werden darf. Mit 40 Ja zu 6 Nein wurden die neuen Normen angenommen. Nur die SVP stimmte geschlossen dagegen. Weil es für politische Plakatierung bereits Vorgaben seitens Bund und Kanton gebe, erachte die Partei städtische Vorgaben als «Überregulierung, die nicht notwendig ist», sagte SVP-Einwohnerrätin Susanne Heuberger. Im städtischen Reglement ist nun auch ein Verbot von Werbung mit sexistischen oder diskriminierenden Inhalten verankert.

Einstimmig und diskussionslos angenommen wurde auch eine Ermächtigung des Stadtrats, bei künftigen Pandemien selbst entscheiden zu dürfen, ob er Gebühren für Nutzung des öffentlichen Grunds durch Gastrolokale senken oder gar ganz darauf verzichten will. Bisher musste der Einwohnerrat den Stadtrat jeweils die Erlaubnis dafür geben.

Altstadt soll erneuerbar heizen können

Einen ganzen Strauss an Klimapolitik-Vorstössen, die meisten von Grünen/GLP/SP, hat der Einwohnerrat ebenfalls abgearbeitet. Das Postulat «Solarbetriebene Ladestationen auf städtischen Parkplätzen» wurde beispielsweise überwiesen, nicht aber jenes, das «vergünstigtes Carsharing für Firmen» forderte und auch vom Stadtrat mangels Bedarf zur Ablehnung empfohlen worden war.

Aber nicht immer folgte der Einwohnerrat dem stadträtlichen Antrag. So hatte der Stadtrat empfohlen, das Postulat «Erneuerbare Wärme für die Altstadt und die Vordere Vorstadt» nicht zu überweisen. «Flächendeckende Standard-Lösungen» seien in diesem Bereich der Stadt aus Gründen wie Untergrund (Fels), Denkmalschutz oder Platz nicht möglich, so das Argument der Regierung. Das Parlament war indes der Ansicht, gerade weil die Situation so komplex sei, müsse die Stadt die Planung angehen und Hand bieten für liegenschaftsspezifische Lösungen.

