Einwohnerrat Aarau Kindergarten ab Stange? «Man kann nicht einfach einen Normbau aus der Schublade ziehen» Der Kindergarten Goldern kann neu geplant werden. Das hat der Einwohnerrat Aarau beschlossen. Es ist jedoch die Frage aufgetaucht, warum man nicht einfach die Pläne einer der anderen kürzlich neugebauten Kindergärten anpassen kann. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 29.03.2022, 08.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der heutige Kindergarten Goldern wurde 1966 gebaut. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Warum gibt es in Aarau eigentlich keine Standard-Schulbauten, die man einmal planen und dann für die verschiedenen Standorte nur noch etwas anpassen muss? Was sich wohl schon mancher Stimmbürger gefragt hat, wenn wieder eine Abstimmungsbotschaft für einen Kredit über mehrere Millionen ins Haus flatterte, wurde nun endlich auch in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrats diskutiert. Es ging um den Kindergarten Goldern.

Vorweg: Der Kredit für einen Projektwettbewerb zum geplanten Neubau wurde zwar gestern Abend im Einwohnerrat mit 41 Ja zu 2 Nein durchgewunken. Aber die Frage, warum man jedes mal das Rad neu erfinden muss, wenn man doch beispielsweise den recht neuen Kindergarten Rohr als «Vorbild» nehmen könnte, wurde dennoch gestellt.

Stadtrat Hanspeter Thür erklärte, dass jeder Bauplatz wieder anders und jener in der Goldern aufgrund der relativ schmalen Parzelle schwierig zu bebauen sei. Ausserdem: «Die Ausbaufähigkeit muss gegeben sein. Aktuell hat der Schulvorstand zwei Abteilungen bestellt, aber es kann sein, dass es in einigen Jahren drei braucht.» Unter den gegebenen Voraussetzungen, so betonte Thür, könne man «nicht einfach einen Normbau aus der Schublade ziehen».

Diskutiert wurde noch, ob man den heute bestehenden Keller (nicht mehr benötigte Zivilschutzräume) aufheben oder wieder in en Neubau integrieren soll. In einem Kindergarten könne man gar nie genug Stauraum haben, betonten die diesbezüglich erfahrenen Leona Klopfenstein (SP) und Nicole Lehmann (FDP). Thür versprach, dies im Rahmen des Studienauftrags prüfen zu lassen. Ebenfalls eruiert wird die Frage, ob es möglich wäre, Räume für die ausserschulische Kinderbetreuung zu integrieren (Hort, Mittagstisch). Das Ziel, so hatte es in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission geheissen, sei nicht, ein architektonisches Meisterwerk zu bauen. Eher ein zweckmässiger Holzbau. Der heutige Kindergarten steht seit 1966. Eine Sanierung wäre fast gleich teuer wie ein Neubau, hätte aber diverse Nachteile.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen