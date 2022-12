Einwohnerrat Aarau Einstimmig Ja: Aarau wird versuchsweise Abfallcontainer zur Verfügung stellen Pflastersteine, Abfallbewirtschaftung und ein komplexes Budget-Instrument waren Themen der Einwohnerratssitzung. Nadja Rohner, Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 19.12.2022, 21.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gehören Abfallsäcke an der Strasse bald der Vergangenheit an? Katja Schlegel (11.4.2021)

«Gratiscontainer statt Abfallsacklittering» forderten die Einwohnerräte Pascal Benz (FDP), Brigitte Vogt (FDP) und Cornelia Forrer (EVP/EW). Dort, wo aus Kosten- und Platzgründen keine Unterflur- oder Grosscontainer geeignet sind, sollen Anwohnende auf von der Stadt bereitgestellte Kehrichtcontainer zählen können.

Der Stadtrat beantragte, das Anliegen aufzunehmen und ein Pilotprojekt dafür zu starten. Dieses fand nun auch im Einwohnerrat Anklang: Alle 45 anwesenden Ratsmitglieder stimmten für die Überweisung des Postulats. Vor allem in Aussenquartieren, so Brigitte Vogt, stehen Abfallsäcke oft in Hinterhöfen herum, ziehen Tiere an oder stinken.

Instrument Wosa-Motion wird überarbeitet

Ratsmitglieder fast aller Parteien hatten in einer Motion die Überprüfung und Weiterentwicklung des Instruments «Wosa» gefordert. Die Abkürzung steht für «Wirkungsorientierte Stadtverwaltung Aarau». Es sei, so die Motionäre, «das vermutlich beste System für die Budgetberatung und verhindert mit der Definition von Zielen, Indikatoren und Globalbudgets (meistens) wenig sinnvolle Diskussionen über Einzelpositionen».

Wosa hat allerdings auch seine Tücken, insbesondere, wenn in der Budgetdebatte Änderungen beantragt werden – es sei «ein Sparverhinderungsinstrument», sagte vor ein paar Jahren Martina Suter (FDP) nach einer besonders frustrierenden Sitzung. Auch andere Parteien bekundeten immer wieder Mühe mit der konkreten Anwendung des Instruments.

Der Stadtrat beurteilte das Anliegen zwar als «nicht motionsfähig», beantragte aber aus eigenem Antrieb erfolgreich einen Verpflichtungskredit von 100'000 Franken, um ihm trotzdem zu entsprechen. 15 Jahre nach der ersten Erarbeitung von Wosa sei es an der Zeit dazu, sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Dafür wird nun, auf Antrag der GLP, eine einwohnerrätliche Kommission eingesetzt.

Modulpflasterung kein Thema

Der mittlerweile zurückgetretene Pascal Benz (FDP) wollte modulare Betonfertigteile für die Pflasterung verkehrsbelasteter Altstadtstrassen wie etwa die Vordere Vorstadt prüfen lassen. Der Stadtrat beantragte Nichteintreten: Benz hätte statt einer Motion ein Postulat einreichen müssen.

Zudem seien solche Fertigteile als Alternative zu einzelnen Pflastersteinen laut Stadtrat sowieso nicht geeignet: Bei jedem kleinen Loch müsste das ganze Modul ersetzt werden. Weil dies kaum zumutbar wäre, würden die Strassen mit den Jahren zu einem Flickenteppich. Dies sah auch der Einwohnerrat so: Mit 41 Ja zu 2 Nein wurde das Nichteintreten auf die Motion bestätigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen