Einwohnerrat Aarau Der Stadtrat erhält ab 2022 mehr Lohn – aber weniger als geplant 70'000 statt 73'333 Franken für die Stadträte (ohne Präsidium und Vize): Die Ratsrechte setzte sich nur dank Stichentscheid knapp damit durch. Der Zusatzkredit für den Umbau der Stadtliegenschaft im Hammer 1 (Comitato Cittadino) wurde bewilligt. Daniel Vizentini 02.11.2021, 05.00 Uhr

Der neu gewählte Aarauer Stadrat (von links): Suzanne Marclay-Merz, Hanspeter Thür, Angelica Cavegn-Leitner, Hanspeter Hilfiker, Silvia Dell'Aquila, Werner Schib und Franziska Graf-Bruppacher. Fabio Baranzini

Kaum ein Thema dürfte die Gemüter der Bevölkerung mehr erhitzen als die Lohnerhöhung für die Stadträte, ausgerechnet in der auslaufenden Coronakrise. Zwar sind sich die Einwohnerräte einig, dass gute Arbeit gute Entschädigung verdient und dass «faire Entlöhnung ein Amt zugänglicher und so demokratischer» mache, wie etwa von Einwohnerrat Daniel Ballmer (Grüne) dargelegt. Doch in der Höhe spalteten sich die Meinungen.