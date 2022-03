Aarau: Grossverteiler wollen den Abendverkauf kippen

Einkaufszentrum Aarauer Grossverteiler wollen den Abendverkauf kippen Die IG City-Märt beschäftigt auch der bevorstehende Umbau der Hinteren Vorstadt. Den Versuchsbetrieb mit Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse sei das aktuell «grösste Sorgenkind». Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 30.03.2022, 18.00 Uhr

Die Belagsschäden an der Hinteren Vorstadt in Aarau sind klar sichtbar. Daniel Vizentini

Grosse Überraschung an der Generalversammlung der IG City-Märt am Mittwochabend: In der Runde der Betreibervereinigung des wichtigsten Einkaufszentrums Aaraus wurde bekannt, dass die Stadt offenbar vorhat, nach dem Umbau an der Igelweid nun auch die Hintere Vorstadt zu sanieren, die Strasse zwischen City-Märt und McDonald’s bis zum Interdiscount.