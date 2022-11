Schöftland/Aarau Ehemaliger Präsident des Wasserwirbelkraftwerks verurteilt Auch das Bundesgericht ist der Ansicht, dass der frühere Chef der Genossenschaft Wasserwirbelkonzepte mit seinen Firmen illegal gewirtschaftet hat. Jetzt kommentieren 14.11.2022, 22.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wasserwirbelkraftwerk an der Suhre in Schöftland wurde 2009 eingeweiht und 2011 vom Bund ausgezeichnet. Chris Iseli / WYS

Mit Pomp und Prominenz war das Kleinwasserwirbelkraftwerk in der Suhre bei Schöftland 2009 in Betrieb genommen und etwas später vom Bund sogar ausgezeichnet worden. 2016 ging jedoch die Betreiberin – die Genossenschaft Wasserwirbelkonzepte – Konkurs. Unter dubiosen Umständen. Recherchen der AZ hatten damals gezeigt, dass die Genossenschaft auf ihrer Website mit Aussagen um neue Geldgeber warb, die nicht zutrafen. Zum Beispiel wurde der in nächster Zukunft bevorstehende Bau neuer Kleinwasserkraftwerke in anderen Kantonen angekündigt – obwohl die Kantone noch nichts von ihrem «Glück» wussten. Der damalige Genossenschaftspräsident D.S. (Name der Redaktion bekannt) behauptete gegenüber der AZ auch, Studien zur Fischgängigkeit seien sehr positiv ausgefallen – der Leiter der Studie konterte: «Bis jetzt konnte keine einzige Fischpassage durch den laufenden Rotor nachgewiesen werden.»

D.S. schied schliesslich aus dem Vorstand aus, wonach die verbliebenen Vorstandsmitglieder sofort den Konkurs der Genossenschaft anmeldeten. Der ist mittlerweile abgewickelt, dem Vernehmen nach haben mehrere Hundert Investoren viel Geld verloren. Der Kanton hat entschieden, das Kraftwerk – auf eigene Kosten – abzureissen.

Im Sommer 2016 fiel das Kartenhaus in sich zusammen

Noch nicht abgeschlossen ist ein Strafverfahren gegen D.S., den ehemaligen Präsidenten. Dieser führte neben der Wasserwirbel-Genossenschaft mehrere eigene im Bereich «Erneuerbare Energien» tätige Firmen, für deren Ideen und Dienstleistungen er mit ähnlich blumigen Worten warb wie für das Wasserwirbelkraftwerk. Seine Firmen und die Genossenschaft waren teilweise verbandelt. Und ihnen ist gemein, dass im Sommer 2016 das ganze Kartenhaus in sich zusammenfiel und sogar die Finanzmarktaufsicht (Finma) wegen Verstoss gegen das Bankengesetz ermittelte – es ging um die illegale Entgegennahme von Publikumseinlagen. D.S. hatte mit äusserst attraktiven Renditen um Darlehensgeber und Aktionäre geworben.

Beim seit Jahren laufenden Strafverfahren gegen den wegen Veruntreuung bereits vorbestraften D.S., in dem das Bundesgericht kürzlich einen Entscheid gefällt hat, geht es nicht um Verfehlungen im direkten Zusammenhang mit dem Kraftwerk. Diesbezügliche Vorwürfe wurden zunächst erhoben, dann aber nicht angeklagt. Es geht nun um D.S. private, in Aarau domizilierte Firmen, die sich ebenfalls mit erneuerbaren Energien beschäftigten.

Drei Jahre Haft, davon eines unbedingt

Im März 2019 sprach ihn das Bezirksgericht Aarau der Unterlassung der Buchführung, der unwahren Angaben über kaufmännische Gewerbe, der Urkundenfälschung, der Erschleichung einer falschen Beurkundung, der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der Misswirtschaft schuldig. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, davon 1 Jahr unbedingt. Das Obergericht bestätigte im Oktober 2020 dieses Urteil fast vollumfänglich.

Laut den Aargauer Instanzen hat D.S. versäumt, den Buchhalter seiner Firmen genügend zu überwachen. Dieser war an einem Burnout erkrankt und hatte über einen Zeitraum von anderthalb Jahren die Buchführung massivst vernachlässigt. D.S. als alleiniges Organ der Firmen hätte das überwachen und entsprechend merken müssen, so die Gerichte.

Viel schwerer wiegen andere Vorkommnisse. So gründete D.S. beispielsweise eine Firma mit 50’000 Franken liberiertem Aktienkapital. Davon verschob er aber 49’000 Franken nur wenige Tage nach der Gründung zu einer seiner anderen Firmen, weshalb es für die neue Firma nicht mehr verfügbar war. Das Obergericht konstatiert:

«Es handelt sich um einen klassischen Gründungsschwindel.»

Auch hatte D.S. Investorengelder, mit denen Aktien einer zu gründenden Firma hätten gezeichnet werden sollen, in andere Firmen und Projekte umgeleitet. Weil er das ohne Gegenleistung oder rechtlichen Anspruch getan hatte, habe er «Vermögenswerte verschleudert». Zwar behauptete er im Strafverfahren immer wieder, es gebe «aktivierbare Projekte» im Bereich erneuerbare Energien als eine Art Kapital, die mehrere Millionen Franken wert seien. Diese wurden aber nie realisiert und konnten in den Konkursverfahren gegen all seine Firmen dann auch nicht zu Geld gemacht werden.

Gericht sieht eine «erhebliche Uneinsichtigkeit»

Schon vor Bezirksgericht versuchte D.S. glaubhaft zu machen, dass das alles ein ganz grosses Missverständnis sei, er spielte den unverstandenen Visionär. Vor Obergericht tat er offenbar dasselbe. Jedenfalls schreiben die Richter im Urteil, in D.S. Schilderungen «sollen regelmässig andere Schuld sein», es bestehe «eine erhebliche Uneinsichtigkeit». Dabei habe er habe «eine Schwindelgründung begangen», Investorengelder «unter vollmundigen Versprechen entgegen genommen» und diese «massgeblich zur Deckung von unverhältnismässig hohen eigenen Honorarforderungen verwendet».

Vor Bundesgericht hat D.S. einen Freispruch verlangt. Zwei Jahre musste er auf den Bescheid aus Lausanne warten. Nun ist er da: Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Aber nur punkto Strafzumessung – dass D.S. die ihm vorgeworfenen Delikte begangen hat, steht auch für das Bundesgericht fest. Es sieht lediglich einen Fehler des Obergerichts bei der Berechnung der Strafzumessung, weshalb diese nochmals vorgenommen werden muss.

D.S. hat keine eigenen Firmen mehr. Aus den Urteilen und dem Handelsregister geht aber hervor, dass er bei der in einem anderen Kanton domizilierten Firma seiner Frau angestellt ist, die ebenfalls im Bereich erneuerbare Energien Beratungen anbietet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen