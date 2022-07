Aarau: Dieser Maienzug 2022 wird in die Geschichte eingehen

Es sind Bilder wie diese, die wir seit 2019 so sehr vermisst hatten. Bild: Fabio Baranzini

Maienzug Dieser Maienzug wird in die Aarauer Stadtgeschichte eingehen – in gleich mehrfacher Hinsicht Das Radar zeigte immer wieder Regen. Es brauchte Mut, das Bankett dennoch auf der Schanz abzuhalten. Und er wurde belohnt. Katja Schlegel, Nadja Rohner, Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 01.07.2022, 21.18 Uhr

Die Kinder sind in Plastik gehüllt. Fabio Baranzini Das schlechte Wetter kann die gute Laune nicht trüben. Fabio Baranzini Auch am Strassenrand war der Auflauf trotz Regen gross. Fabio Baranzini Der Stadtrat am Umzug. Vorne: Werner Schib und Franziska Graf-Bruppacher Fabio Baranzini Der Aarauer Stadtrat von links nach rechts: Werner Schib, Hanspeter Thür, Hanspeter Hilfiker, Angelica Cavegn Leitner, Fraziska Graf-Bruppacher und Silvia Dell'Aquila. Es fehlt: Suzanne Marclay-Merz, die mit Grippe im Bett liegt. Fabio Baranzini Die Stadtweibelin und Standartenträgerin. Fabio Baranzini Stadtrat Hanspeter Hilfiker Fabio Baranzini Maienzug-Kommissionspräsidentin Silvia Dell'Aquila winkt der Menge zu. Fabio Baranzini Morgenfeier im Telliring: Die Kinder sind in Plastik gehüllt. nro Ein farbenfrohes Meer aus Regenschirmen zieht Richtung Telliring. nro Die Musikgesellschaft Unterentfelden nro Es gilt "Schönwetterprogramm" - trotz Regen. nro Vizestadtschreiber Stefan Berner telefoniert mit Frau Tobler von Meteo Schweiz nro

Frau Tobler ist Aaraus neue Heldin. Frau Tobler von Meteo Schweiz, die Vizestadtschreiber und Mister Maienzug Stefan Berner beim Zusammenkommen der Wetterkommission vor 7 Uhr ausrichtete, dass der Regen zwischen 12 und 14 Uhr – Zitat – «ausplämperle». Bis dahin werde es aber kräftig schütten.

Es war nicht das, was die Wetterkommission hören wollte, und doch ist es Frau Tobler zu verdanken, dass die Kommission den mutigen, aber goldrichtigen Entscheid traf: Das Bankett um eine Stunde auf 13 Uhr zu verschieben. Der Entscheid fiel einstimmig. Der Tenor: Alles dafür geben, damit das Bankett nicht in die Schachenhalle verschoben werden muss. Allen voran taten dies die Frauen und Männer vom Werkhof, die das Wasser von Tischen und Bänken fegten, während das Team vom «Schützen» alles auf wasserfest umrüstete. Tags zuvor hatten ihre Chefs noch 80 Pelerinen gekauft.

Um 12.33 Uhr brach dann erstmals Jubel aus auf der Schanz: Die Sonne lugte durch die Wolkendecke. Und es sollte nicht bei diesem einen Mal bleiben; man durfte sich getrost Sorgen machen, einen Sonnenbrand einzufangen. Und es muss einfach gesagt sein: So schön wie dieses Jahr war das (seit Tagen ausverkaufte) Bankett schon lange nicht mehr. Lange hat man nicht mehr so gut gegessen, lange war die Stimmung nicht mehr so ausgelassen und lange blieben die Leute sitzen. Selbst am Spätnachmittag waren die Bänke noch praktisch voll besetzt. Auch, weil es nicht heiss war.

Noch am Vormittag, beim Maienzug und der Morgenfeier im Telliring, sah es ganz anders aus. Dieser Regen. Er trieft in Hemdkragen und Ausschnitte, er saugt sich durch Socken und Strümpfe, rinnt über Gesichter und Pelerinen. Aber es ist Maienzug, nach zwei Jahren Pause, das Warten hat ein Ende. Und das ist alles, was zählt. Dieser Regen, er kann der Freude der Kinder an ihrem grossen Tag nicht wirklich viel anhaben. Die Nervosität ist so gross wie an jedem Maienzugmorgen, genauso wie die Hektik beim Suchen der Klasse im Graben, vom Stolz ganz abgesehen. Stolz sind die Kinder, stolz sind die Eltern und Verwandten, stolz ist Aarau.

Die Morgenfeier im Telliring: Es wird gesungen... Fabio Baranzini Und getanzt... Fabio Baranzini Schirme und Pelerinen halten den Regen fern. Fabio Baranzini Maienzug-Kommissionpräsidentin Silvia Dell'Aquila kündet in ihrer Rede Veränderungen für nächstes Jahr an: «Etwas kann ich bereits versprechen: Wir werden nächstes Jahr länger schlafen können» Fabio Baranzini

Die Stadt hat ihr Fest zurück, und es gibt kein schöneres, so viel ist klar. «Ändlech weder Maiezog», sangen denn auch mit Inbrunst die Primarschüler aus dem Gönhard an der Morgenfeier:

«Die ganzi Stadt met Blueme gschmückt // D’Lüüt händ Freud ond send entzückt // Alt ond Jung wo sech zämefendet // Es fröhlechs Fest, wo all verbendet»

Ein neues Lied, entstanden aus lauter Sehnsucht nach dem Feiertag, der dieses Jahr für ausserordentlich viele Kinder eine Premiere war. Über 60 Verse hatten die Schülerinnen und Schüler der 5. Gönhard-Klassen kreiert und ihren Lehrpersonen David Bugmann und Noemi Lustenberger abgegeben. In vielen Stunden Arbeit stellten die beiden – die keine Musiker sind, sondern Amateure – aus den Versen das Lied zusammen, schufen eine passende Melodie und spielten Instrumente ein.

«Ändlech weder Maiezog // Mer händ scho lang druf gwartet // Ändlech weder Maiezog // Met luutem Knall het er gstartet // Ändlech weder Maiezog // Umzug, Chilbi ond no meh //Ändlech weder Maiezog // Schön euch alli dete zgseh»

«Gefeiert wird von allen, die mit dem Herzen in Aarau zu Hause sind», so Stadträtin und Maienzug-Chefin Silvia Dell’Aquila in ihrer Rede: «Vom syrischen Flüchtling, der in Aarau eine neue Heimat gefunden hat, bis zur Heimweh-Aarauerin, die für den Maienzug einmal im Jahr zurückkommt.»

Es solle ein Fest für alle sein, und wenn nun jemand den Maienzug als «stockkonservativ» empfinde, dann sage sie: «Lasst uns das zusammen ändern.» Denn «lebendige Traditionen ändern sich, passen sich der Gesellschaft und der Zeit an.» Aber: «Heute feiern wir», sagte sie, und erst dann werde über die Bücher gegangen. «Eines kann ich versprechen: Wir werden wohl im nächsten Jahr etwas länger schlafen dürfen.» Dafür gab es kräftigen Applaus.

Die Morgenfeier in der Zusammenfassung. Gülpinar Günes

Stadtpräsident Hilfiker hält Rede mit Pfiff

Mit diesem Maienzug ist eine Normalität zurückgekehrt, wie Aarau sie vermisst hat. Das griff auch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker in seiner Ansprache auf: Die Pandemie habe alle spüren lassen, «wie wichtig physische Zusammenkünfte und Feste wie der Maienzug für uns alle sind». Hilfiker blickte nicht nur auf die Geschehnisse des letzten Jahres zurück – Stichworte Alte Reithalle, FC Aarau Oberstufenzentrum oder Herosé –, sondern wurde auch leicht bissig.

Man spüre anhand der intensiven öffentlichen Diskussionen, dass man zurück in der Normalität sei, sagte er, und zählte auf: die «kontroversen Äusserungen» zu den Seerosen auf dem Bahnhofplatz, die politische Anfrage zum neu aufgestellten Aarau-Schriftzug an der Entfelderstrasse. «Und natürlich die Kommentare zu geplanten Änderungen des Maienzugprogramms, die ganz besonders akribisch verfolgt und kommentiert werden: Etwa, wenn es um ausgesetzte Böllerschüsse geht, denen eine geradezu grundlegende Bedeutung zugebilligt wird. Oder wenn ‹das totale Versagen des Stadtrats› diagnostiziert wird, weil ein nicht reglementkonformes Anträgli für den Maienzugvorabend halt abgelehnt wird.»

Eine Rede mit Pfiff, die doch sehr direkt an gewisse Gäste in den Reihen adressiert war, und bestimmt noch zu reden geben wird.

Dieser Maienzug wird in die Stadtgeschichte eingehen. In gleich mehrfacher Hinsicht.

«Besucher haben Becher problemlos akzeptiert»

Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt, zieht positives Fazit – mit einer Ausnahme.

Was wurde alles im Vorfeld diskutiert über die Mehrwegbecherpflicht, über Unmögliches und Mögliches, über Probleme und Herausforderungen – doch am Vorabend selbst war alles gegessen: «Es war überhaupt kein Problem», sagt Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt, der die Organisation des Vorabends kurzfristig übernommen hatte, am Tag danach.

Selbst die im Vorfeld heiss diskutierte Frage, ob denn nun die 4-dl-Becher auch für Shots dienen, sein kein Thema gewesen. «Die Gäste haben die Becher problemlos akzeptiert, der Abend verlief völlig unkompliziert.» Auch der ehrgeizige Zeitplan – zwischen 2 und 4 Uhr nachts mussten alle rund 60 Gastronomen Becher und Jetons dem Verleiher zurückbringen, sei aufgegangen. «Wir waren vor 4 Uhr fertig», so Crivaro.

Das zweite grosse Thema: der Regen. Er setzte mit Beginn des Vorabends ein und hörte bis zum Schluss nicht mehr auf, es goss schlichtweg immer, mal heftiger, mal weniger. Ein dermassen verschiffter Vorabend, wie ihn selbst Crivaro in seiner langjährigen Aarauer Gastroerfahrung noch nicht erlebt hat. Aber selbst das hat die Vorabendbesucherinnen und -besucher nicht schrecken können. «Die Stimmung war gut; wer da war, hat sich die Freude nicht nehmen lassen», sagt Crivaro. Er schätzt die Besucherzahl auf rund 15000 Personen.

Als Organisator des Abends sei er unter den wettertechnischen Voraussetzungen sehr zufrieden, so Crivaro. Insbesondere auch, was die rund 60 Gastronomen anbelangt. «Alle haben mitgemacht, wir haben den Abend gemeinsam gestemmt, allen Wirren im Vorfeld zum Trotz.» Die durchgeführten Testkäufe seien positiv ausgefallen, die Gastronomen hätten sich an das Mehrwegbecherkonzept gehalten – mit einer Ausnahme. «In diesem Fall wird es Konsequenzen geben», so Crivaro. Keine Busse, sondern einen Ausschluss vom Vorabend 2023. (ksc)

Geflüchtete Schüler aus der Ukraine liefen erstmals am Maienzug mit

Ihm habe das Traditionelle sehr gefallen, sagte der 16-jährige Gleb Prigoda.

Vor erst zwei Monaten konnte der 16-jährige Oberstufenschüler Gleb Prigoda vom Kriegsgeschehen in der Ukraine nach Aarau flüchten. Gestern Morgen lief er nun zum ersten Mal an einem Maienzug mit, gemeinsam mit seinen ukrainischen und Schweizer Mitschülern und ihren beiden Lehrpersonen Nadine Michel und Peter Puppato.

Gleb Prigoda besucht eine Oberstufenklasse in Buchs, im Rahmen des Regionalen Integrationskurses (RIK). Insgesamt 13 Schulkinder aus der Ukraine werden dort speziell betreut.

In gutem Englisch erzählte er nach dem Umzug im Telliring, wie er aus Kiew direkt in die Schweiz floh und sogleich nach Aarau kam. Währenddessen berichten ihm seine Verwandten und Freunde in der Ukraine stetig von wiederholendem, dröhnenden Sirenengeräusch in der Stadt und von Bomben, von denen man nie weiss, wo sie plötzlich wieder einschlagen. Die Lage in Kiew sei zwar um einiges ruhiger als diejenige in der Ostukraine, bestätigen auch sie.

Der junge Gleb Prigoda ist aber froh, hier in Aarau in Frieden leben zu können. Den verregneten Umzug am Morgen durch die Stadt konnte er entsprechend geniessen. Ihm gefielen zum Beispiel die alten Anzüge, das Traditionelle, wie er sagt. Gleb Prigoda träumt davon, später Politikwissenschaften zu studieren, um eines Tages ein hoffentlich besseres Leben in der Ukraine mitgestalten zu können: «Ich liebe mein Land.» (dvi)

Dank Mehrwegbechern lag weniger Abfall herum

Wegen des Regens strömten weniger Menschen in die Altstadt, für den Werkhof gab es weniger aufzuräumen.

Werkhofleiterin Regina Wenk musste am Donnerstag früh ins Bett, denn am Freitag hiess es: früh aufstehen. Ab 4 Uhr standen die Werkhofmitarbeitenden im Einsatz, um die Spuren des Maienzug-Vorabends aufzuräumen. Wie sich zeigte, lag dieses Jahr viel weniger Abfall und Littering herum, wohl weil wegen des Regens weniger Personen als sonst in die Altstadt gingen. «Auch die Situation mit den Mehrwegbechern hat sich positiv ausgewirkt», sagt Regina Wenk.

«Und die Gastronomiebetriebe hatten bereits sehr gut aufgeräumt gehabt.» Auffallend sei nur die grosse Menge Glas gewesen, die herumlag. «Und auch viele der Mehrwegbecher», sagt sie. Zigarettenstummel auch, PET-Flaschen eher weniger. Wegen des Regens versammelten sich viele Personen in den gedeckten Bereichen, zum Beispiel vor den Geschäften im Graben oder der Igelweid. Um 4 Uhr war aber kaum noch jemand in der Stadt, anders als in Vorjahren. Nach dem Aufräumen musste das Werkhof-Team noch für das Bankett die Tische auf der Schanz trocknen gehen. (dvi)

Bankettgezwitscher

Regierungsrat Markus Dieth neben FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Fabio Baranzini Silvia Dell'Aquila: Die Maienzugs-Kommissionspräsidentin im weissen Anzug. Fabio Baranzini Maienzug Aarau 2022 // Bankett Fabio Baranzini Die Vorspeise: Zweierlei Rüebli auf Blattsalat. Fabio Baranzini Stadtrat Werner Schib. Fabio Baranzini Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher Fabio Baranzini Regierungsrat Alex Hürzeler und Stadtrat Hanspeter Hilfiker (rechts) Fabio Baranzini Regierungsrat Stephan Attiger weilt ebenfalls unter den Gästen. Fabio Baranzini

Glanzleistung

Das Team des Gasthofs zum Schützen legte eine einwandfreie Premiere hin: Ab drei Uhr morgens war es mit den Vorbereitungen beschäftigt. Im Service hatten Manuela Schmid und Peter Schneider zusätzlich 44 Studierende der Hotelfachschule Luzern engagiert, die einen 1A-Job machten. Man habe am Bankett noch nie so gut gegessen und sei noch nie so gut bewirtet worden, hiess es aus den Reihen der Gäste. Das vegane Menu kam auch bei jenen an, die dieses nur aus Versehen bestellt hatten.

Statement

Die Ehrengäste der Stadt am Bankett: Toni Schmid mit Gattin Dorothee, er seines Zeichens seit März CEO des Kantonsspitals Aarau. Ein deutliches Statement der Stadt, nagt das KSA doch immer noch an den langwierigen Verhandlungen um das Personal-Parkhaus, das mit Einwendungen aus dem Gönhard blockiert wird.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker doppelte in seiner Rede nach: «Das KSA ist für unsere Stadt und unsere Region besonders wichtig, als grösste Arbeitgeberin, als wichtigstes kantonales Spital, als Zentrum unseres Gesundheitswesens.» Dieser Bedeutung trage der Stadtrat mit dieser Einladung Rechnung. Hilfiker weiter: «Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit mit der Stadt und mit der Nachbarschaft ...»

Nachwehen

Pinkeln ist auf der Schanz ja immer so eine Sache, die Schlangen beim öffentlichen Klo sind lang. Da war die infrastrukturelle Ausgangslage am Vorabend besser. Aber: Gerüchtehalber musste die neue Organisationstruppe des Vorabends noch husch-husch neue Toiletten organisieren, weil die alte, im Verdruss um das Mehrwegbechergstürm, die bereits bestellten Klos wieder abbestellt hatte. Etwas Ähnliches soll sich mit dem Strom zugetragen haben.

Knallfrösche

Man kann ja vom diesjährigen Aussetzen der Böllerschüsse halten, was man will. Ein paar ausgewachsene, bärtige Buben aber schien dies derart zu fuchsen, dass sie am Bankett anfingen, mit Knallteufelchen um sich zu schmeissen und Leute am Nachbartisch zu erschrecken. Mag ja lustig sein an der Kinderfasnacht, aber nicht am Bankett.

Stadtrat fast komplett: (v. l.) Werner Schib, Hanspeter Thür, Hanspeter Hilfiker, Angelica Cavegn, Franziska Graf, Silvia Dell’Aquila. Bild: Fabio Baranzini Die Wetterkommission hat richtig gepokert: Pünktlich zum Bankett auf der Schanz kam die Sonne. Bild: Fabio Baranzini Noch praktisch, wenn die Choreografie für die Morgenfeier schon Regenschirme vorsieht. Bild: Fabio Baranzini Der Blechmusik-Nachwuchs hat sein Können bei der Morgenfeier ebenfalls bewiesen. Bild: Fabio Baranzini Beim Stadtsong wurden die Aarauer Schülerinnen und Schüler von talentierten Solistinnen angeführt. Bild: Fabio Baranzini Am Bankett: Nationalrätin Maja Riniker im Gespräch mit Regierungsrat Markus Dieth, im Hintergrund lacht Grossrat Yannick Berner. Bild: Fabio Baranzini

