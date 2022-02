Lockerungen im Aargau: Die Menschen freuts

Lockerungen Die Maske fällt, die Menschen freut’s: «Wir sind euphorisch, jetzt kann es endlich wieder richtig losgehen» Keine Maske, kein Zertifikat – diese Woche fielen fast alle Pandemiemassnahmen in der Schweiz. Die Freude bei Ladenbetreibern, Musikern und auf der Eisbahn in der Region ist gross. Doch nicht alle machen bei den Lockerungen mit – aus Rücksicht auf Risikogruppen. Zara Zatti, Florian Wicki, Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 18.02.2022, 18.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich darf Tatjana Tschesno ihre Kundinnen und Kunden ohne Maske im Laden begrüssen. Zara Zatti

«Ich bin happy», sagt Tatjana Tschesno und strahlt, als wir sie am Freitagmorgen in ihrem Laden an der Pelzgasse in Aarau besuchen. Seit gestern darf sie ihre Kundschaft ohne Maske begrüssen und sieht auch deren Gesichter endlich wieder komplett. Nächste Woche feiert ihr Laden Fairjeans das Zweijahresjubiläum: Für sie etwas ganz Besonderes, denn der Start war alles andere als leicht. Am 22.2.2020 eröffnete sie das Lokal, doch die Schnapszahl sollte ihr kein Glück bringen: Nur drei Wochen später verhängte der Bundesrat den Shutdown über die Schweiz, Tschesnos Geschäft musste schliessen. «Das war ein Schock», sagt sie heute.

Trotz Schwierigkeiten lief der Laden, der nachhaltige und fair produzierte Jeans und andere Kleider verkauft, gut an. «Ich glaube, dass die Pandemie für uns sogar eine positive Seite hatte», sagt Tschesno. «Es gab in dieser Zeit viele Berichte über die schlechten Arbeitsbedingungen in herkömmlichen Produktionsstätten, die durch die Pandemie in den Fokus gerieten. Den Menschen wurde bewusster, wie wichtig Nachhaltigkeit ist.»

Dennoch ist sie froh, kehrt jetzt wieder Normalität ein. Und für einmal kommt der Lockerungsentscheid des Bundesrats zum richtigen Zeitpunkt: Fairjeans feiert das Jubiläum nächste Woche mit verschiedenen Aktionen, darunter ein Upcycling-Workshop, bei dem man seine alte Jeans mitbringen und aufwerten kann. «Wären die Lockerungen nicht gekommen, hätten wir den Event draussen machen müssen, den Apéro hätten wir auch weggelassen. So ist es jetzt perfekt.» Und auf noch etwas freut sich Tschesno: «Jetzt kann ich Kundinnen und Kunden endlich mal auf einen Kaffee einladen und einen längeren Schwatz mit ihnen halten. Das wird ein ganz anderes Arbeitsgefühl.»

Bereits erste Buchungen bei der Band Sugar and the Josephines

Für die Band Sugar and the Josephines kann es jetzt endlich wieder richtig losgehen. Thomas Blättler, Marc Bachmann / WOZLZB

Auch die Aarauer Band Sugar and the Josephines freut sich über die Aufhebung der Massnahmen: «Wir sind euphorisch, jetzt kann es endlich wieder richtig losgehen», sagt die Musikerin Marion Weik. Die Pressekonferenz des Bundesrats spürte die Band unmittelbar: «Seit Mittwoch kamen schon zwei Buchungsanfragen rein.»

Für viele Anlässe, die in den letzten zwei Jahren abgesagt wurden, sieht es für dieses Jahr gut aus. So etwa der Auftritt am Maienzug oder der Jazz im Schlosshof Biberstein. «Das gibt uns wieder Motivation», sagt Weik.

Für gute Laune sorgt auch die Aussicht auf Konzerte ohne Maske: «Ich bin jemand, der gerne mit dem Publikum interagiert, die Menschen anschaut. An einem Konzert mit Maske merkte ich, wie sehr mir das fehlt. Ich freue mich extrem, dass ich ab jetzt wieder Gesichter lesen kann.»

Rücksicht auf die Vulnerabelsten

Nicht überall in Aarau ist die Maskenpflicht am Donnerstag gefallen: im «The Green Corner» am Aarauer Rain, wo Inhaberin Oxana Kachramanow Zimmerpflanzen und veganes Gebäck anbietet, gilt sie immer noch.

Nicht überall in Aarau ist die Maskenpflicht gefallen: Oxana Kachramanow vom Green Corner behält sie bei. Florian Wicki

Und das ganz bewusst, sagt sie auf Anfrage: «Mit einem feministischen und inklusiven Geschäft ist es für mich selbstverständlich, dass die Vulnerabelsten unserer Gesellschaft geschützt werden – und zwar bis die Wissenschaft die Pandemie für beendet erklärt und nicht der Bundesrat.»

Kachramanow hat viele immunschwache – wie zum Beispiel krebskranke – Personen in ihrem Umfeld, denen wolle sie auch weiterhin Raum bieten, in dem sie sich ungefährdet bewegen und aufhalten können: «Für Menschen mit einem schwachen Immunsystem sind gerade die Maske wie auch die Zertifikatspflicht extrem wichtig.» Ohne würden diese vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sein, da in jedem geschlossenen Raum die Gefahr droht, sich mit einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit anzustecken.

Der Entscheid, im Green Corner weiterhin auf Maske, Zertifikat und Desinfektionsmittel zu setzen, kam nicht überall gut an. Im Internet wie auch per Telefon meldeten sich Anonyme, die ihr schlechte Geschäfte, den Konkurs oder sogar noch Schlimmeres wünschen. Das betrübt sie: «Wenn das bisschen Rücksicht auf immunschwache Personen bereits zu viel verlangt ist, stimmt mich das traurig.» Ausserdem macht ihr auch Angst, wie viele dieser anonymen Kommentatoren eine erhebliche Gewaltbereitschaft signalisieren. Doch immerhin: Auf Instagram, wo Kachramanow den Hauptteil ihrer Interaktionen im sozialen Netz erlebt, klang es ganz anders: «Ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten, insbesondere von vulnerablen Personen, die sich freuen, dass sie immer noch zu mir kommen können.»

Auf das Plus zu verzichten, habe sich gelohnt

Betriebsleiter Peter Küng hofft, dass in den letzten vier Wochen der Saison – jetzt ohne Maske und Zertifikat – noch viele Besuchende in die Kunsteisbahn in Reinach strömen. Chris Iseli

(26.08.2015)

Auch auf der Kunsteisbahn Oberwynental heisst es seit Donnerstag Masken Ade und Einlass ohne Zertifikat. «Ich freue mich natürlich sehr darüber», sagt Betriebsleiter Peter Küng. Denn auch für ihn und das restliche Personal fällt nun die Maskenpflicht weg. Die Kunsteisbahn hatte sich für das 2G-Modell entschieden, also den Zugang für Geimpfte und Genesene zu erlauben. Auf das Plus, also das zusätzliche Testzertifikat, verzichteten die Verantwortlichen bewusst. Das kam vor allem bei Familien mit Kindern gut an.

Doch die Familien allein konnten den Betrieb nicht am Laufen halten. 35 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher durfte die Eishalle diesen Winter begrüssen, was mit entsprechenden finanziellen Einbussen einhergeht. Gefehlt hätten vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die sich auf dem Eis sportlich betätigen wollen. «Bei intensiver körperlicher Belastung war die Maske schon ein Hindernis», hält Küng fest.

Obwohl das Ende der Zertifikat- und der Maskenpflicht die Betreiber der Kunsteisbahn Oberwynental freut, kommt es für sie fast schon etwas zu spät: Denn in gut vier Wochen, am 20. März, geht die Saison zu Ende. Küng hofft entsprechend, dass bis dahin noch der eine oder andere auf dem Eis seine Runden drehen will, der das mit Maske nicht tun wollte – oder ohne Zertifikat nicht tun durfte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen